Трамп міг розкрити деталі тактики США, описавши рейд, у якому загинув Аль-Багдаді - ЗМІ

Під час звернення у прямому ефірі у неділю президент США Дональд Трамп детально описав операцію, у якій американські спецпризначенці вбили Абу Бакр Аль-Багдаді, лідера терористичного об’єднання т.з. "Ісламська Держава".

"Коли ми приземлилися на вісьмох гелікоптерах, велика група визначних бійців вибігла з тих гелікоптерів і зробила дірки у стіні будівлі, бо вони не хотіли іти через головні двері, які були заміновані", – заявив Трамп.

Він розповів, що Аль-Багдаді “схлипував і увесь час кричав” перед смертю, коли американські сили переслідували його аж до мережі підземних тунелів. Президент сказав, що американські війська добре знайомі із мережею тунелів і що його спостереження у Ситуативній кімнаті Білого дому після операції були схожі на “перегляд фільму”.

На думку колишніх і діючих військових та експертів із нацбезпеки, які спілкувалися із пресою після операції, публічне розкриття подробиць, хоча і було захоплюючим, може зашкодити майбутнім операціям США. Про це пише видання Business Insider.

Так, президент вказав на частину небезпечного маршруту, який здійснив повітряно-десантний спецназ в Сирії. За його словами, літак пролетів "дуже низько і дуже швидко", це зайняло годину і десять хвилин, перетнув територію, яку утримує Росія, і зіткнувся з вогнем противника. Команда, за його словами, повернулась "ідентичним маршрутом".

Майкл Лейтер, який був директором Національного контртерористичного центру США, коли Осама бін Ладена був убитий силами спецоперацій США в 2011 році, обговорив це питання з Vox у неділю.

"Якщо говорити про те, скільки є літаків, куди ці літаки летять, як вони потрапляють в будівлю, інші методи, які вони можуть застосувати, знання про тунелі та картування цих тунелів. Це - оперативні деталі, які використовуються для вихваляння ", - сказав Лейтер.

У інтерв'ю Politico нинішні та колишні військові чиновники та командири спецоперацій піддали сумнівам рішення головнокомандувача описати деталі операції.

Вони сказали, що президент надав підказки про те, де розташований Багдаді, конкретні деталі мережі тунелів, в які він втік, та інформацію про те, як вони отримували доступ до будівлі.

Вони запитали, чому він розкрив факт, що американському спецназу потрібен був час після ліквідації, щоб зібрати дані для розвідки, залишаючись на місці дві години.



