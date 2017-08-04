Американські ЗМІ у розпачі - Трамп іде у 17-денну відпустку

Дехто сподівається на спокій і відпочинок від вашингтонської виснажливої політики. Навряд чи це можливе

Цієї п’ятниці президент США Дональд Трамп розпочинає сімнадцятиденну відпустку, яку він планує провести в своєму маєтку в Нью-Джерсі, де розташований «Національний гольф-клуб Трампа».

Критикувати президента за те, що він іде у відпустку це так само звично для американців як їсти яблучний пиріг​

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Відпустка президента завжди супроводжується посиленням заходів безпеки.

Секретна служба США вже повідомила мешканців району Бедменстер про випробовування дронів з інфрачервоними камерами, які будуть вести спостереження за територією протягом перебування Трампа в його будинку та в гольф-клубі. Дрони будуть працювати на висоті 300-400 футів над землею, однак спецслужби пообіцяли врахувати вимоги до приватності сусідів.

Міністерство внутрішньої безпеки заявляє, що подібні спостережні пристрої використовувались для забезпечення безпеки протягом Бостонського марафону, а також використовуються військовими.

Критики президента вже раніше висловлювали невдоволення тим, що він багато вихідних проводить, відпочиваючи у своїх маєтностях у Флориді, Вірджинії та Нью-Джерсі.

«Критикувати президента за те, що він іде у відпустку це так само звично для американців як їсти яблучний пиріг», - зазначає USAToday.

Перед початком роботи на посаді президента, Трамп нещадно критикував президентські канікули. За повідомленям USA Today, у своєму Twitter в 2014 році Трамп писав: "Поки Обама у відпустці, грає в гольф, ходить на вечірки та концерти джазу, ІДІЛ рубає голови журналістам".

Під час перебування Трампа у відпустці, Білий дім буде частково реставровано, включаючи заміни опалення, адже системі контролю клімату в Білому домі вже 27 років, ремонт даху та фарбування, повідомляє ABCnews.

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