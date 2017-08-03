Час-Time: Імміграційний законопроект - хто може підпасти під обмеження і які шанси у законопроекту пройти схвалення Конгресу?

В ефірі Час-Time: Трамп підтримав законопроект, який передбачає скорочення кількості нових іммігрантів у США, в т.ч. скорочення кількості виданих "зелених карток". Хто може підпасти під обмеження і які шанси у законопроекту пройти схвалення Конгресу? Трамп хоче обмежити виконання закону про санкції, який він підписав напередодні. Президент США заявляє, що низка положень ухваленого закону... неконституційні. Президент у Твіттері звинуватив Конгрес у поганих відносинах США з Росією. Чи змінилася реакція Європи на посилені санкції? – Пояснює кореспондент у Лондоні. У Каліфорнії посуха вже шостий рік поспіль. Експерти й урядовці досліджують способи поповнити запаси підземних вод. Що з цього виходить?