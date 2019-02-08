Голова Сенатського комітету з розвідки заявив про відсутність доказів змови штабу Трампа та Росії

Голова Сенатського комітету з питань Розвідки республіканець Річард Берр заявив, що розслідування його комітету щодо втручання Росії у вибори у США у 2016-му році не знайшло доказів, які б вказували на змову між штабом кандидата у президенти Дональда Трампа та урядом Росії.

Як відомо, американська розвідка дійшла висновку, що Росія втручалась у перебіг президентських виборів 2016-го року з метою сприяти перемозі Дональда Трампа. Слідство спеціального прокурора США Роберта Мюллера нині з'ясовує, серед іншого, чи втручання Росії у вибори у США координувалось із штабом Трампа. Слідство вже вилилось у низку офіційних звинувачень та вироків наближеним до штабу Трампа особам, проте - як відзначають критики - переважна частина цих справ не стосуються власне питання змови фігурантів з Росією і стосуються здавалося би непов'язаних із ним правопорушень.

Сенатський комітет з питань Розвідки очолюваний Берром також веде власне розслідування російського втручання. В інтерв'ю американському каналу CBS Берр заявив, що співробітники комітету допитали понад 200 свідків з численних країн, та проаналізували понад 300 000 сторінок документів.

За словами Берра, "на основі наявних сьогодні доказів" його комітет не може однозначно заявити про змову між Трампом та урядом Росії.

"Якщо ми напишемо доповідь про результати розслідування на основі тих фактів, які ми маємо, то ми не маємо нічого, що б вказувало на змову між Трампом та Росією", - заявив Берр каналу CBS.

Законодавець також відзначив, що розслідування його комітету триває.

Президент США Дональд Трамп, який називає звинувачення у змові з Росією політично мотивованими, привітав заяву Берра.

Натомість окремі демократи рішуче відкинули заяву Берра.

"Сенатор Берр допомагав команді Трампа перебирати владу після виборів, тож його слова про те, що змови не було, мають всіх насторожити", - заявив у "Демократичній коаліції" політичній організації, яка була створена у 2016-му році для протидії Дональду Трампу.

Нещодавно у Комітеті Палати представників Конгресу США з питань розвідки, який після виборів очолили демократи, заявили про відновлення розслідування російського втручання. Президент Трамп гостро засудив це рішення. Президент також звернув увагу на повідомлення про те, що лідер Комітету Палати представників Демократ Шифф мав зустрічі із представниками компанії, яка здійснювала збір компромату на Трампа в інтересах Демократичної партії напередодні виборів 2016-го року.

Прихильники Трампа вважають, що непідтверджений компромат зібраний даною компанією (яка працювала в інтересах політичних противників Трампа) було використано для організації стеження американської розвідки за штабом Трампа, а у подальшому він ліг в основу розслідування спеціального прокурора Мюллера.

"...Все це величезна та протизаконна фальшивка створена ще до виборів, але зрештою використана Демократичною партією США, щоб пояснити чому брехлива Гілларі Клінтон програла вибори! Колись брехливі ЗМІ стануть правдивими і розкажуть, що Дональд Трамп був прекрасним кандидатом", - заявив президент США Дональд Трамп у п'ятницю у своєму Twitter.

Демократ Адам Шифф, який очолює Комітет Палати представників з питань розвідки заявив, що розслідування не буде зважати на "погрози".

"Я можу зрозуміти, чому ідея реального нагляду жахає президента. Декілька його близьких партнерів вже засуджені до ув'язнення, інші чекають суду, кримінальні розслідування тривають. Ми будемо робити свою роботу, і не будемо зважати, або лякатись погроз та нападок", - заявив Шифф.

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