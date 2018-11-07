Посадовця Мін'юсту США, який буцімто хотів відсторонити Трампа від влади, усунуто від розслідування втручання Росії

Виконуючий обов'язки міністра юстиції США Меттью Вітакер, який заступив на посаду після сьогоднішної відставки міністра юстиції Джеффа Сешнса, перебирає усі повноваження щодо нагляду за розслідуванням спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США. До сьогоднішнього дня ці повноваження мав заступник міністра юстиції Род Розенстін, якого часто критикували Республіканці та сам Трамп. Про це у Мін'юсті США повідомили у відповідь на запит видання The Hill.

Раніше ЗМІ спекулювали, що усунення Розенстіна, який активно обстоював незалежність слідства Мюллера, стало би кроком до послаблення слідства, яке неодноразово критикував президент США. Трамп особисто критикував Мюллера та Розенстіна, називаючи розслідування втручання Росії політично мотивованим, "полюванням на відьом", а саму тему буцімто змови його штабу із Росією "обманом", який ініціювали прихильні до Демократів чиновники спецслужб, а підтримують яке - ЗМІ.

Як вважають прихильники Трампа, на користь такої позиції президента вказувала фактична інформації про ознаки упередженості щодо нього з боку низки учасників команди Мюллера, а також окремі обставини відкриття стеження за членами команди Трампа напередодні виборів 2016-го року.

Розенстін перебрав функції нагляду за слідством Мюллера навесні 2017-го року після того, як вже колишній міністр юстиції Джефф Сешнс самоусунувся від даних функцій

У вересні видання The New York Times оприлюднило статтю, у якій йшлося про те, що заступник міністра юстиції США Род Розенстін у 2017-ому році пропонував здійснювати прослушку президента США Дональда Трампа та завербувати членів його адміністрації з метою усунути Трампа від влади за статтею Конституції США, яка стосується нездатності виконувати обов'язки президента.

Видання писало, що Розенстін озвучив таку пропозицію навесні 2017-го року у ході зустрічі із високопосадовцями Мін'юсту США після того, як президент звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Повідомляється, що Розенстін заявив високопосадовцям Мін'юсту та ФБР, що результати секретного прослуховування можна буде використовувати, щоб викрити хаос в Адміністрації президента США.

Звільнення Розенстіна, який назвав інформацію ЗМІ неточною, очікувалося негайно після оприлюднення статті. Втім президент заявив, що не вдаватиметься до звільнення.

Оскільки самоусунувся саме Сешнс, його відставка повертає функції нагляду за слідством спеціального прокурора Мюллера його наступнику - в.о. міністра юстиції Меттью Вітакеру

Розенстін перебрав функції нагляду за слідством Мюллера навесні 2017-го року після того, як вже колишній міністр юстиції Джефф Сешнс самоусунувся від даних функцій передбачених його посадою, у відповідь на критику на його адресу через обставини його власних контактів із представниками уряду Росії.

Оскільки самоусунувся саме Сешнс, його відставка повертає функції нагляду за слідством спеціального прокурора Мюллера його наступнику - в.о. міністра юстиції Меттью Вітакеру. Останнього називають лояльним до Трампа.

Раніше він закликав до звуження характеру слідства Мюллера, яке на думку прихильників Трампа, має необмежені повноваження і висувало звинувачення проти пов'язаних із Трампом осіб за статтями здавалося б жодним чином непов'язаними із офіційним мандатом на розслідування саме буцімто змови штабу Трампа з Росією.

Він хоче міністра юстиції, який буде служити його (президента) інтересам, а не інтересам громади

Сам президент США багаторазово звертав увагу на те, що звинувачення проти, наприклад колишнього голови його штабу Пола Манафорта, жодним чином не стосуються буцімто змови із Росією і пов'язані із його роботою в Україні перед роботою у штабі Трампа.

"Президент цілком правий. Мюллер наблизився до червоної лінії у рослідуванні втручання Росії у вибори 2016-го року, і він дуже близький до того, щоб її перетнути", - писав Вітакер у колонці оприлюдненій каналом CNN.

У Демократичній партії США розкритикували відставку Сешнса і фактичне відведення Розенстіна від функцій нагляду за слідством Мюлл

Спеціальному прокурору Мюллеру треба дозволити закінчити роботу без будь-яких втручань - назелжно від того, хто є міністром юстиції

"Президент Трамп щойно усунув Джеффа Сешнса. Він хоче міністра юстиції, який буде служити його (президента) інтересам, а не інтересам громади. Розслідування Мюллера та незалежність Мін'юсту необхідно захистити. Вітакер та будь-який інший висуванець від президента на цю посаду має пообіцяли зробити це. Ми захистимо верховнество закону", - завив у Twitter критики президента США конгресмен-демократ Адам Шифф.

Застереження озвучили і республіканці.

"Адміністрація повинна не заважати розслідуванню Мюллера. Я стурбована, що Род Розенстін більше не здійснює нагляд за слідством. Спеціальному прокурору Мюллеру треба дозволити закінчити роботу без будь-яких втручань - назелжно від того, хто є міністром юстиції", - відзначила сенатор-демократ Сьюзан Коллінз.

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