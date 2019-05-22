Шпигунський скандал у США? Чому Трамп воліє розслідувати дії ФБР

Минулого місяця Дональд Трамп поновив заклики “розслідувати розслідувачів”, а минулого тижня міністр юстиції США розпочав перегляд процесу ухвалення спецслужбами рішення щодо розслідування зв’язків кампанії Трампа з Росією. “Спайгейт” на зразок “Рашагейта” все частіше стає лейтмотивом передвиборчих раллі Трампа.

Слоган "За ґрати її!!" Дональд Трампа активно використовував під час своєї передвиборчої боротьби із Гіларі Клінтон. Тепер заклики дещо змінилися: "За ґрати їх!"

Після інавгурації, президенство Трампа було затьмарено розслідуванням втручання Росії у вибори США, яке очолював незалежний прокурор Роберт Мюллер. Його звіт вказав на відсутність доказів змови між оточенням Трампа і Росією, але залишив відкритим питання, чи перешкоджав президент правосуддю під час розслідування. Це дало демократам підстави для подальших перевірок.

З моменту публікації звіту, Трамп повернувся до теми, про яку він говорив раніше, - за ним шпигували під час виборчої кампанії. Уперше про це він заявив ще у травні 2018-го року, коли написав у Твіттері, що адміністрація Обами інфільтрувала в його виборчий штаб шпигуна. Сьогодні це стає звичною темою під час його виступів перед виборцями, як от у Пенсильванії цього тижня.

Ми їх спіймали! Вони шпигували! Вони шпигували за нашою кампанією!

"Ми їх спіймали! Вони шпигували! Вони шпигували за нашою кампанією!" – звернувся до публіки Трамп.

Минулого тижня міністр юстиції США Вільям Барр наказав дослідити рішення ФБР від 2016 року, які дали старт розслідуванню кампанії Трампа.

Він зазначив: "Якщо ми занепокоєні іноземним втручанням, через таку ж саму причину ми маємо бути занепокоєні, чи урядові чиновники зловживали своїми повноваженнями і тиснули на ваги правосуддя. Тому, я не кажу, що це сталося, але я кажу, ми маємо це дослідити".

Деякі аналітики вбачають у цих діях Трампа стратегію нарошування підтримки.

Ми маємо бути занепокоєні, чи урядові чиновники зловживали своїми повноваженнями і тиснули на ваги правосуддя.

"Його основним прихильникам від початку подобалося, що він боєць проти традицій. Він невпинний боєць! Тому, так, вони будуть розслідувати слідчих, але це не принесе йому позитивного результату", – зазначила Елейн Кемрак, Експертка "Інституту Брукінґса".

"Стратегія “розслідувати розслідувачів” може закінчитися виявленням нової інформації проти президента, яка його більше дискредитує, – додає Кемрак. Але Трамп робить ставку на те, що він підірве довіру до звіту Мюллера та до своїх опонентів".

"Трамп був винахідливим в інтерпретації правди чимало разів, а тому я думаю, що люди просто здаються, не знаючи, де правда. Тому це дуже просто достукатися до них і сказати: ця інформація, спрямована проти мене, є неправдивою і ми маємо розслідувати цілі або самих людей, які розповсюджують цю інформацію", – каже Шеннон Боу О'Брайєн, експертка Університету Техасу.

Раніше цього місяця, директор ФБР Кріс Рей сказав, він не розглядає затверджений судом нагляд за штабом Трампа з боку спецслужб, як “шпигунство” і додав, у нього немає доказів, що ФБР незаконно стежило за виборчим штабом Трампа.

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