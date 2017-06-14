Президент Трамп звернувся до американського народу із заявою з приводу нападу в Александрії

Президент Трамп звернувся до країни в день, коли в штаті Вірджинія під час тренувального бейсбольного матчу, в якому брали участь американські законодавці-республіканці, в результаті збройного нападу були поранені конгресмен Стів Скаліс, помічник конгресмена Роджера Вільямса і два капітолійські поліцейські.

Президент Трамп назвав Скаліса своїм другом і борцем та висловив співчуття його родині.

Президент також повідомив про долю нападника.

«Нападник же помер від завданих йому поранень. ФБР керує слідством й продовжить надавати інформацію, яка надходитиме. Конгресмен Стів Скаліс, який є одним з лідерів Палати представників, отримав тяжкі поранення, але нині його стан стабільний, а сам він перебуває у госпіталі разом із двома дуже сміливими капітолійськими поліцейськими. Щонайменше ще дві людини також отримали поранення. Жертв могло б бути набагато більше, якби не героїчні дії двох поліцейських, які знешкодили нападника, незважаючи на завдані їм вогнестрільні поранення», - зазначив президент Дональд Трамп у зверненні до американського народу.

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