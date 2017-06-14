Внаслідок стрілянини біля Вашингтона поранено конгресмена Стіва Скаліса

Згідно з повідомленнями ЗМІ, у середу вранці біля Вашингтона під час тренувальної бейсбольної гри за участю групи республіканських законодавців невідомий нападник вогнепальною зброєю поранив конресмена від штату Луїзіана Стіва Скаліса, радника та двох поліцейських.

Поранених відправлено до місцевої лікарні. За деякими повідомленнями, нападника також поранено.

Поки що інших деталей не повідомляють.

Президент Трамп сказав, що він і віце-президент Майк Пенс стежать за розвитком подій.

«Ми глибоко засмучені цією трагедією. Наші думки і молитиви з членами Конгресу, їх помічниками, поліцейськими та іншими», - йдеться у заяві президента Трампа.