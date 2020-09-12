Податкові декларації Трампа: адвокати президента США звернулись до Апеляційного суду

Президент США Дональд Трамп подав позов до Апеляційного суду, вимагаючи заборонити виконувати рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав його надати слідству податкові декларації за останні вісім років. Рішення суду пов'язане з розслідуванням діяльності бізнес-структур президента.

Як відзначає видання The New York Times, захист Трампа розкритикував рішення федерального судді США, який відкинув аргументи адвокатів Трампа, що запит прокуратури Нью-Йорка про податкові декларації президента США за 8 років є надто широким та політично мотивованим.

Слухання призначені на 25 вересня. Адвокати Трампа повідомили, що якщо Апеляційний суд не підтримає позов, вони оскаржать його у Верховному суді США.

У липні Верховний суд США відкинув перший аргумент захисту президента про те, що чинний президент має імунітет від кримінального розслідування його діяльності. Прокурори ж стверджують, що Трамп створює перепони розслідуванням щодо нього та його бізнесів. Сам президент США назвав справу "полюванням на відьом".

Попередні шість президентів США - три республіканця і три демократа - оприлюднили свої податкові декларації.

Дивіться також: Хто і як визначає архітектурний напрямок розвитку столиці США