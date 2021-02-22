Верховний суд США підтвердив дозвіл на передачу податкових декларацій Трампа прокурорам

Верховний суд США відмовив у задоволенні запиту колишнього президента Дональда Трампа і підтвердив дозвіл на передачу його податкових декларацій прокурорам Нью-Йорка. Своє рішення суд опублікував без додаткових коментарів.

Попри це, документи не підлягатимуть оприлюдненню для громадськості, а їх зміст буде захищено в рамках судових правил.

Влітку минулого року Верховний суд США дозволив виконати рішення суду нижчої інстанції, згідно з яким прокурори Нью-Йорка могли отримати податкові документи президента. Разом з цим, суд не дозволив отримати доступ до документів Конгресу США. Дональд Трамп намагався оскаржити таке рішення на інших підставах.

Сайрус Венс, прокурор Мангеттена, який веде справу про податкові декларації Трампа, відреагував на рішення суду у своєму Twitter. “Робота продовжується”, - написав він. Адвокати колишнього президента поки не коментують новин.

Восени минулого року видання New York Times, у розпорядженні якого опинилися копії податкових документів президента, повідомило, що за минулі 17 років Дональд Трамп або не сплачував зовсім, або платив невелику суму федеральних податків.

«Упродовж 10 років з попередніх 15 не платив податків з прибутку, бо він декларував, що втрачав більше грошей, ніж заробляв», - йдеться у розслідуванні.

Крім цього, New York Times стверджує, що у рік свого обрання та у 2017-му році, коли він вже був президентом, Дональд Трамп заплатив у вигляді федеральних податків на прибутки лише по $750 доларів.

Сам Дональд Трамп назвав такі твердження повністю вигаданими. «Насправді я платив податки, і ви це побачите одразу, коли будуть мої податкові декларації», - заявив Трамп після публікації розслідування. Втім, з того часу своїх податкових декларацій колишній президент не оприлюднив.

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