Трамп погрожує Ірану, але не каже про війну після нападу на посольство США у Багдаді

Президент Дональд Трамп сказав у вівторок увечері, що США не починатимуть війни з Іраном після того, як про-іранські демонстранти намагалися штурмувати американське посольство в столиці Іраку.

“Я не думаю, що Іран цього хоче. Це було б дуже коротко”, - сказав Трамп журналістам.

Перед тим він написав у Twitter, що вважає саме Іран відповідальним за будь-які руйнування чи шкоду для людей на американських об'єктах.

“Вони заплатять велику ціну. Це не попередження. Це погроза”, - написав президент.

У вівторок президент США розмовляв з іранським прем’єр-міністром Аделем Абдулом Магді про необхідність захисту американських працівників та об'єктів в Іраку, і в коментарях журналістам увечері він подякував іракському уряду

“Вони дуже гарно активізувалися”, - сказав Трамп.

Відрядження військ у регіон

У відповідь на інцидент у Багдаді міністерство оборони США відряджає на Близький схід додаткових 750 військовослужбовців.

“Відрядження є відповідною і запобіжною реакцією на зростання загроз для персоналу та американських об'єктів”, - сказав у вівторок міністр оборони Марк Еспер.

Еспер повідомив, що у наступні кілька днів до відрядження буде готовий також підрозділ швидкого реагування 82-ого повітряно-десантного дивізіону.

“Ми покладаємося на сили країни - господаря у допомозі з охороною нашого персоналу в тій країні, і ми закликаємо уряд Іраку виконувати свої міжнародні зобов’язання”, - сказав він.

Посольство у безпеці

Трамп сказав, що американське посольство зараз у безпеці після того, як про-іранські демонстранти прорвали зовнішні загорожу, протаранивши сталеві двері центру для відвідувачів.

Сама будівля посольства пошкоджень не зазнала, і до неї ніхто не увійшов.

Учасники протестів, вигукуючи “смерть Америці”, підпалили пост охорони, але потім іракські сили безпеки відтіснили нападників, використовуючи слізний газ та шумові гранати.

Державний департамент США каже, що американський персонал у безпеці, і що зараз немає потреби евакуювати працівників.

Державний секретар Майк Помпео написав у Twitter, що напад влаштували “терористи”.

Помпео наголосив, що напад “не треба плутати з протестами іракців, які з жовтнявиходять на вулиці, вимагаючи від уряду подолання корупції, яку експортує в країну іранський режим”.

Авійрейди США обурили Ірак

Інцидент у вівторок відбувся після недільних авіарейдів США на склади зброї та командні центри підтримуваного Іраном воєнізованого угруповання Катаем Хезболла в Іраку та в східній Сирії.

В результаті тих авіарейдів загинули принаймні 25 людей і десятки зазнали поранень.

Урядовці США кажуть, що авіарейди були відповіддю на ракетний обстріл іракської військової бази минулого тижня, в результаті якого загинув американський військовий контрактор і наголошують, що докази вказують на причетність Катаеб Хезболла.

Воєнізована організація Катаеб Хезболла, яка діє в Іраку з дозволу уряду під назвою Народні мобілізаційні сили, заперечила свою причетність до п’ятничного нападу.

Ірак каже, що авіарейди США були “відвертим порушенням” суверенітету країни, а також “завдань та принципів” очолюваної США міжнародної коаліції в Іраку, яка проголосила своїм завданням боротьбу з так званою “Ісламською державою”.

США звинувачують Ірак

Американські представники відхилили критику іракського уряду і натомість поклали на Ірак відповідальність за дозвіл іранським угрупованням безкарно діяти в країні, де за останні два місяці було здійснено 11 нападів на сили США та коаліції.

“Ми застерігали іракський уряд багато разів, і ми надали інформацію, щоб допомагати їм виконувати їхнє завдання захищати нас - запрошених гостей, - сказав чільний представник США, - Вони не вдалися до необхідних кроків”.

Від травня Сполучені Штати відрядили на Близький Схід додаткових 14 тисяч військових, а також системи протиповітряної оборони та іншу техніку у відповідь на те, що посадовці називають зростаючою загрозою з боку Ірану та керованих Іраном сил.

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