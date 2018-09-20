Трамп підписав новий указ про санкції стосовно Росії

Президент США Дональд Трамп видав наказ "Про уповноваження втілення ряду санкцій, передбачених законом США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA).

Йдеться про санкції стосовно Росії, введені через її агресію по відношенню до України, анексію Криму, кібернапади і втручання до виборів США 2016 року, повідомляє Державний департамент.

Деждепартамент оголосив про два кроки, які Держсекретар США планує зробити сьогодні на виконання наказу:

Перше, Дежрсекретар додає 33 фізичні особи та компанії до санкційного переліку за участь від імені та на користь російського оборонного сектору, або розвідки. Таким чином, ті про кого буде встановлено, що вони умисно і свідомо проводять значні операції з цими особами підпадуть під санкції в рамках положення 231 CAATSA.

Друге, запроваджуються санкції проти китайського Департаменту з розробки устаткування та його директора Лі Шаньфу за проведення масштабних операцій з "Рособоронекспортом" – російською компанією, що відповідає за торгівлю зброєю.

Серед цих операцій – постачання російського винищувача Су-35 в Китай в 2017 році та устаткування для ракетної системи C-400 d 2018 році.

Санкції проти Департаменту включатимуть відмову в експортних ліцензіях, заборона на проведення операцій з фінансовою системою США, блокування власності в межах юрисдикції США, йдеться в повідомленні Держдепу.

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