Президент Трамп зменшив території двох заповідників у штаті Юта

У понеділок президент Трамп різко скоротив території двох заповідників природи у західному штаті Юта. Водночас він осудив те, що назвав «величнезною крадіжкою урядом федеральної території» у минулому.

«Вони не дбають про землю таким способом, як ви збаєте», сказав Трамп натовпу в адміністративному центрі штату Юта Солт-Лейк-Сіті. Він заявив, що його рішення «скоротить федеральне посягання» і «відновить права громадян на цю землю. Громадська земля знову належатиме громадськості».

Республіканець Трамп скасував укази двох колишніх демократичних президентів, Білла Клінтона і Баграка Обами, які встановили ці два заповідники: Bears Ears – територією в 526 тисяч гектарів, і Grand Staircase-Escalante – у 769 тисяч гектарів.

Указ Трампа зменшить територію Bears Ears на 85 відсотків, а Grand Staircase наполовину. Метою президента є відкрити заповідники, серед іншого, для розвитку, включно побудовою копалень і для сільського господарства.

Проте захисники незайманої природи, а також корінне населення (американські індіанці) обіцяли вдатися до юридичних кроків для блокування рішення президента, кажучи, що такі великі території, визнані заповідниками, повинні залишитися без змін, щоб зберегти дику природу, важливі для корінного населення релігійні місця і артефакти, яким сотні років.

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