Оборону та енергетику називають серед основних тем візиту Трампа до Польщі

Під час свого візиту до Польщі 2 вересня, президент США Дональд Трамп планує виступити зі зверненням перед американськими військовими на базі НАТО, повідомив речник польського президента Павел Муча.

Візит президента США та першої леді Меланії Трамп до Європи триватиме з 24 серпня по 3 вересня 2019 року і включатиме участь у саміті країн Великої Сімки у Франції, візит до Данії а також візит до Польщі, де Трамп відвідає урочисті церемонії присвячені 80-тій річниці початку Другої Світової війни, за повідомленням Білого дому.

Спостерігачі вважають, що основними темами візиту Трампа до Польщі стануть оборонна співпраця та енергетика.

Америка долучається до зміцнення обороноздатності Польщі в рамках НАТО. Польща також заявила про намір придбати американські винищувачі F-35. В оборонній сфері, під час цього візиту, може знову постати питання збільшення контингенту американських військових у Польщі. Трамп заявив про можливість збільшення контингенту в червні цього року і відзначав, що Америка не планує відправляти до Європи додаткових військових, а можлива відправка військових до Польщі відбулась би за рахунок переміщення їх із Німеччини, чи іншої країни Європи, де зараз перебувають військові США.

В понеділок президент Трамп поширив повідомлення посла США у Польщі Джорджетти Мосбахер, де йшлося про те, що американських військових з Німеччини вітатимуть у Польщі.

"Польща виконує зобов'язання зі спрямування 2% ВВП на НАТО. Німеччина – ні. Ми вітали б прихід американських військових з Німеччини до Польщі".

Одним з основних на порядку денному візиту стоятиме і питання зупинки втілення російського проекту "Північний потік 2", пише журналіст Тодд Принс в статті для "Радіо Свобода".

"Президент США Дональд Трамп у серпні прилетить до Європи, щоб досягти мети, якої не вдалося досягти його попередникам – від Джона Кеннеді до Рональда Рейгана, - наголошує журналіст. - Із 1960-х років минулого століття американським президентам не вдавалося завадити побудові трубопроводів для експорту російської нафти і газу. Нині адміністрація Трампа та Конгрес США намагаються заблокувати проект "Північний потік-2", який коштує 9,5 мільярда євро (10,6 мільярда доларів), висловлюючи побоювання, що новий газогін по дну Балтійського моря зробить союзників по НАТО та європейські країни загалом, вразливішими до російського впливу. Окрім того "Північний потік-2" завдасть прямої шкоди Україні, позбавивши її транзитних зборів".

США та Польща підтримують тісні відносини. Трамп та перша леді США двічі приймали президента Польщі Анджея Дуду з дружиною у Білому домі. Візити Дуди відбулись у вересні 2018 року та в червні цього року.

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