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Студія Вашингтон: З якою основною метою держсекретар США Рекс Тіллерсон їде до Києва
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Трамп закликав Росію припинити «дестабілізуючі дії в Україні». Промова президента США у Варшаві - з перекладом українською
56 хвилин тому
Голос Америки
Президент США Дональд Трамп виступив з промовою у Варшаві.
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