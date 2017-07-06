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Трамп закликав Росію припинити «дестабілізуючі дії в Україні». Промова президента США у Варшаві - з перекладом українською

  • Голос Америки

Президент США Дональд Трамп виступив з промовою у Варшаві.

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