Трамп звернувся до військових США за допомогою в будівництві «стіни»

Через нестачу фінансування для будівництва стіни на кордоні США та Мексики, президент Дональд Трамп звернувся по допомогу до військових для її будівництва, повідомляє BusinessInsider.

Пентагон підтвердив, що Трамп звертався до міністра оборони Джима Маттіса стосовно використання коштів з військового бюджету для будівництва стіни.

«Міністр говорив з президентом про це, - заявила прес-секретар Пентагона Дейна Вайт, повідомляє Military Times. - Безпека американців і країни є надзвичайно важливою для міністра. Вони говорили про це, але я не маю деталей та конкретики».

В нещодавно затвердженому законі про бюджетні асигнування, було передбачено 1,6 мільярда доларів на огородження на кордоні і лише 641 мільйон доларів на нове огородження там, де наразі немає бар’єру.

Трамп прагнув, щоб на проект було виділено 25 мільярдів доларів в довгостроковій перспективі.

Високопосадовець Пентагону сказав, що переведення грошей в рамках бюджету мають провести законодавці, повідомляють ЗМІ. Виділення коштів в бюджеті на 2019 рік вимагатиме внесення поправок Трампом, що потребуватиме затвердження 60-тьма голосами в Сенаті.

Маттіс намагався відсторонитись від питання будівництва стіни на кордоні, яке неоднозначно сприймається в Мексиці. Під час свого візиту до Мексики в вересні, Маттіс наголосив, що зв’язки Мексики та США в військовій сфері є потужними і обидві країни мають ті самі занепокоєння в сфері безпеки.

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