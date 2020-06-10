«Вибори виборами, але спочатку віддайте нам кордон!» - колишній донеччанин, який бере участь у роботі Тристоронньої контактної групи

З журналістом Сергієм Гармашем, колишнім донеччанином, говоримо телефоном після засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ). Він називає цілком логічним включення переселенців у Мінський процес. До складу української делегації Гармаш і ще троє внутрішньопереміщених осіб увійшли як представники ОРДЛО.

«Звучить страшно», - написав Сергій на своїй сторінці у Фейсбук. І додав: переселенці теж є представниками «окремих районів Донецької і Луганської областей».

«Тому природно, що ми повинні брати участь в обговоренні нашого майбутнього, тієї моделі Донбасу, яку нам готують і в якій ми будемо жити», – сказав Гармаш «Голосу Америки».

За його словами, «Патріотично налаштовані українці поїхали звідти з політичних мотивів. І ми повинні бути впевнені, що, повернувшись додому зі своєю політичною позицією, зможемо брати участь у виборах, що там будуть створені безпечні умови для нашого життя, що нас там не судитиме суддя, призначений у Москві, і не затримає «народна міліція», щоб катувати на підвалах».

Як каже Гармаш, свою роль у переговорах він бачить, як це й прописано в тексті Мінських угод, у консультаціях та узгодженнях з українською владою. «Передусім аби вона не зробила необачних кроків», – уточнив журналіст.

Він наголошує: не збирається вести діалог з представниками ДНР і ЛНР.

Не збирається вести діалог з представниками ДНР і ЛНР

«Я, власне, для того й увійшов у цей процес, щоб не було горезвісної Консультативної ради і щоб Росія не була посередником у якомусь діалозі, як вони це намагаються подати. Ми вважаємо Росію стороною конфлікту», – сказав Гармаш.

А на запитання – чи допоможе включення переселенців до Мінська зрушити з місця переговори – відповідає так:

«Або наше входження і наша лінія зараз приведе до того, що Росія погодиться на розумні компроміси і піде з Донбасу, зберігши обличчя, або процес просто буде доведений до абсурду. Не нами, а ними. І це примусить весь світ зрозуміти, що Мінський процес безперспективний. Можна говорити ще 20 років, але в нас люди гинуть. І треба шукати інше вирішення проблем».

А про свій настрій після першого дня роботи в ТКГ говорить:

Позиція не просто нас, переселенців, а всієї української делегації солідарна. Вибори виборами, але спочатку віддайте нам кордон і припиніть стріляти

«Я можу впливати на цей процес, перебуваючи в ньому. І можу попереджати українське суспільство, якщо будуть якісь відхилення, які я вважаю шкідливими. Поки що – абсолютно твердо це кажу – позиція не просто нас, переселенців, а всієї української делегації солідарна. Вибори виборами, але спочатку віддайте нам кордон і припиніть стріляти!», – сказав Сергій Гармаш.

Рішення Банкової включити до Мінського процесу - як представників Донбасу - внутрішньопереміщених осіб з Донецька і Луганська гаряче обговорюють соцмережі та експертна спільнота.

Проти цього рішення висловився екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, який свого часу пропонував «почути Донбас» з допомогою переговорів із сепаратистами.

«Ми все далі від миру...» «Схоже, ніхто не збирається домовлятися», – написав Сивохо на своїй сторінці у Фейсбук.

Тим часом політолог Олексій Гарань називає хід правильним. Як він сказав «Голосу Америки», таку ідею експерти – і він у тому числі – пропонували ще президентові Порошенку. Тепер її зреалізував президент Зеленський.

За словами Гараня, «Хід правильний. Ось наші люди з Донецька і Луганська, вони є представники ОРДЛО. А бойовики, які зараз у тих переговорних групах сидять, не мають ніякої монополії твердити, що вони представляють окремі райони Донецької і Луганської областей».

Таку ідею експерти – і він у тому числі – пропонували ще президентові Порошенку. Тепер її зреалізував президент Зеленський

Водночас як застерігає аналітик, «Небезпеки тут є все одно. Небезпека полягає у тому, що Росія може сказати: є українці з одного боку, є українці з іншого боку, от хай вони між собою домовляються. Тому ця гра дипломатично має бути дійсно філігранною. Маємо уникати будь-яких прямих контактів з бойовиками».

Скептичніше крок влади оцінює політолог Євген Магда. За його словами, включивши до складу української делегації переселенців, офіційний Київ намагається пожвавити роботу ТКГ.

«Але попри те, що цей хід цікавий і вже роздратував і Росію, і сепаратистів, можливостей для кардинального перелому ситуації я не бачу», – сказав Магда «Голосу Америки».

Як він нагадує, виконання Мінських домовленостей поки що не просунулось навіть за перший пункт – припинення вогню. Надія на вреґулювання може з’явитися тільки якщо Росія змінить підходи, але такої зміни ми не спостерігаємо.

Це танго на трьох. А не якийсь сольний номер, який може виконати Україна



«Мінські переговори – це Україна, Росія, ОБСЄ. Це танго на трьох. А не якийсь сольний номер, який може виконати Україна. Можна вітати те, що українське керівництво намагається шукати нові шляхи і способи, але це, на жаль, не наближає нас до врегулювання цього конфлікту», – сказав Євген Магда.

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