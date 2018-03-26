"Це серйозно" - на Заході закликали переробити судову реформу в Україні

"Це – серйозно. Україна має переробити судову реформу, так як ряд суддів, яких було призначено до Верховного суду в листопаді, не пройшли тест на доброчесність. Небагато добра можна досягти через корумпований Верховний суд". Так відреагував експерт американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд на повідомлення про припинення роботи Громадської ради доброчесності (ГРД) з надання експертної думки в рамках призначень суддів до Верховного суду України.

"Справді, потрібно збудувати повністю нову систему судочинства і прокуратури з новими установами через зусилля спрямовані згори з новими, чесними лідерами", - наголосив він у Twitter.

Громадські активісти надто захопились питанням створення антикорупційного суду, а не прозорістю судової системи загалом, наголосила політичний аналітик з Канади Аріяна Ґіць.

"Шкода, що така важлива функція суддівського нагляду зазнає такого удару. Однак громадянські активісти настільки захопились просуванням створення окремого антикорупційного суду, що вони проігнорували набагато більш важливе питання прозорості всієї судової системи", - заявила вона у Twitter.

"Шкода, що Рада мала вдатись до таких екстремальних заходів на протест проти таємних оборудок навколо суддівського самоврядування. Незалежність суддівства не означає, що вони є над, чи поза законом", - додала дослідниця.

Рада, створена для допомоги в перевірці суддів в рамках програми боротьби проти корупції, заявила про припинення своєї роботи, вказуючи на провал у роботі з відбору суддів, повідомляє Reuters.

Громадську раду доброчесності було створено в 2016 році за підтримки Агентства міжнародного розвитку США (USAID) з метою надання експертних порад і підтримки. Вона співпрацювала з Вищою кваліфікаційної комісією суддів, щоб забезпечити, що 6 000 суддів є кваліфікованими і вільними від корупції.

"Всі наші спроби налагодити співпрацю з цими установами були повним фіаско", - сказала пресі Галина Чижик, член Ради, що складається з юристів, активістів та журналістів.

"Причиною рішення ГРД піти є ... кроки, які лише підтверджують, їх (комісії) справжні наміри не очистити судову систему, а зберегти старий порядок і правила", - заявила вона пресі.

Комісія також провела брифінг для преси, заявивши, що у ГРД не дотримувались правильної процедури і тому процесу може загрожувати правові негаразди.

Корупція роками охоплювала судову систему України, вона відлякує інвестиції, які потрібні для економічного зростання.

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