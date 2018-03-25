Час-Тайм. Школярі зібрали 800,000 Маршувальників за Життя

В ефірі Час-Тайм: "Марш за наші життя": діти у США закликають владу запровадити суворіші закони, що регулюють продаж вогнепальної зброї. Папа Римський Франциск, під час недільної меси на площі святого Петра у Ватикані, закликав молодь не боятися говорити і протистояти несправедливості. Пекін закликає країни світу до глобальної співпраці і заявляє, що торговельні війни не вигідні нікому. Розробники нового стартапу Pheramor стверджують, що винайшли більш ефективний спосіб пошуку пари онлайн - за домогою аналізу ДНК людини.