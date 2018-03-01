Це сміховинно – британський економіст про затвердження голови НБУ

"Рада відклала голосування з затвердження нового голови НБУ до середини березня. Це сміховинно. Це шкодить довірі НБУ та країні. Яка країна в світі рік не має голови центробанку?" Такою стала реакція у Twitter британського економіста Тімоті Еша на повідомлення в пресі про те, що Верховна Рада відкладе голосування стосовно нового голови НБУ, яке було заплановане на 1 березня.

Затвердження на посаді нового голови НБУ було серед рекомендацій МВФ.

"Ми вітали подання президентом кандидатури на посаду голови НБУ і розраховуємо на затвердження парламентом найближчим часом відповідного рішення", - заявив напередодні голосування постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляють українські ЗМІ.

"Порошенко мусить усвідомити, що НБУ є важливою установою і не є на рівні фінансового департаменту його шоколадної фабрики. Це – важливе питання для України. Смолій добре справляється в якості в.о. голови, зробіть його посаду постійною", - закликає економіст.

Дивіться також: Стволи на виніс: як купують зброю в Штатах. Відео