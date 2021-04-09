Погляд зсередини: як працює центр масової вакцинації у США та яку роль там відіграє український священник. Відео

«Я зазвичай не дуже роблю вакцини, але це серйозна річ, люди вмирають», - досвідом щеплення від коронавірусу у США поділилась 68-річна вчителька українського походження. До центру масової вакцинації її запросив священник УПЦ в Мериленді, який там працює капеланом американської Нацгвардії.