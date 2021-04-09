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Погляд зсередини: як працює центр масової вакцинації у США та яку роль там відіграє український священник. Відео

Погляд зсередини: як працює центр масової вакцинації у США та яку роль там відіграє український священник. Відео
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Погляд зсередини: як працює центр масової вакцинації у США та яку роль там відіграє український священник. Відео

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«Я зазвичай не дуже роблю вакцини, але це серйозна річ, люди вмирають», - досвідом щеплення від коронавірусу у США поділилась 68-річна вчителька українського походження. До центру масової вакцинації її запросив священник УПЦ в Мериленді, який там працює капеланом американської Нацгвардії.

Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик побували у центрі вакцинації і дізнались, як їм за місяць вдалось вакцинувати понад 65 тисяч людей.

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