Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик побували у центрі вакцинації і дізнались, як їм за місяць вдалось вакцинувати понад 65 тисяч людей.
Погляд зсередини: як працює центр масової вакцинації у США та яку роль там відіграє український священник. Відео
«Я зазвичай не дуже роблю вакцини, але це серйозна річ, люди вмирають», - досвідом щеплення від коронавірусу у США поділилась 68-річна вчителька українського походження. До центру масової вакцинації її запросив священник УПЦ в Мериленді, який там працює капеланом американської Нацгвардії.
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