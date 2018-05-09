ЦРУ не поновлюватиме допитів - Гаспел запевнила сенаторів

Під час слухань з затвердження на посаду директора ЦРУ, Джина Гаспел, кандидатуру якої президент Трамп висунув на цю посаду, запевнила, що вона виступатиме проти жорстких методів допитів.

Гаспел є першою жінкою, номінованою на посаду директора ЦРУ. В разі її затвердження, вона стане наступницею Майка Помпео, який пішов з ЦРУ після того, як очолив Державний департамент.

Під час слухань в Комітеті з розвідки Сенату, Гаспел під присягою відповідала як на питання критиків, так і прихильників. Найбільше занепокоєння у сенаторів викликала її роль в програмі допитів ЦРУ і те, чи буде вона виконувати вказівки, які можуть підштовхнути ЦРУ перетнути межу і вдатись до застосування тортур та інших методів.

В своєму привітальному слові до сенаторів Гаспел пообіцяла: "під моїм керівництвом, ЦРУ не поновить" програми допитів.

"Я не дозволю ЦРУ займатись діяльністю, яку вважаю аморальною – навіть, якщо це технічно законно", - заявила кандидат на посаду директора ЦРУ відповідаючи на питання сенаторів про її цінності та пріоритеті у разі затвердження на посаді.

Більшість демократів в Сенаті вагаються чи підтримувати кандидатуру Гаспел, яка відігравала провідну роль в жорстких тактиках допитів проти підозрюваних у тероризмі - методів, які використовувались за часів адміністрації президента Буша.

Однак, керівники Республіканської партії переконані в її великих шансах на затвердження цього місяця, повідомляє Politico.

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