США заборонили в'їзд екс-судді КСУ Олександру Тупицькому

До Дня боротьби з корупцією в світі, Державний департамент США оприлюднив перелік із дев'яти осіб, яким заборонено в'їзд до країни, через їхню участь в масштабній урядовій корупції. Заборона поширюється і на близьких членів родин.

В переліку і колишній суддя Конституційного суду України Олександр Тупицький. Тупицькому та його дружині Ользі Тупицькій заборонено в'їзд до Сполучених Штатів через "масштабні корумповані дії, включаючи отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі".

Окремо Міністерство фінансів США оголосило перелік фінансових санкцій в рамках боротьби з міжнародною корупцією. В тому переліку фігурує колишній голова адміністрації президента України Андрій Портнов.

"Разом ці дії підтримують притягнення до відповідальності корупціонерів у світі, щоб не дозволити тим, хто прагне безкарно діяти із зневагою до міжнародних стандартів, шкодити демократії та верховенству права", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Цього тижня Білий лім оголосив Стратегію подолання корупції, а президент США Джо Байден назвав подолання корупції"викликом нашого часу".

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