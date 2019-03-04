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Меланія Трамп вирушила в турне по США

  • Голос Америки

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Перша леді США Меланія Трамп вирушила у свій перший самостійний тур по країні в рамках ініціативи проти цькування у школах «Будь найкращим».

У понеділок вона відвідає початкову школу в Тулсі, штат Оклахома, де, як заявляють в Білому домі, в навчальній програмі особливу увагу приділяють вихованню особистості.

Пізніше перша леді відвідає технологічну компанію в околицях Сіетла, штат Вашингтон, де їй розкажуть про програми та додатки, покликані навчити дітей правилам безпеки в інтернеті, а також про технології для дітей з особливими потребами.

Затим вона вирушить до Лас-Вегаса, де візьме участь у заході, присвяченому опіоїдній кризі.

"З нетерпінням чекаю на візит до Оклахоми, Вашингтону та Невади наступного тижня. За допомогою я продовжуватиму допомагати просувати успішні програми, що надають дітям засоби й навички, необхідні для емоційного, соціального й фізичного добробуту", - написала Меланія у Твіттері напередодні візиту.

Ініціатива «Будь найкращим» стартувала торік у травні і має на меті дбати про добробут дітей, їхню безпеку в інтернеті, а також проводити боротьбу із залякуванням і приниженням у школах а також долати залежність від опіоїдних препаратів.

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