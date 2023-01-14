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Анкара пропонує Києву і Москві «локальні перемир'я»
Радик президента Туреччини запропонував посередництво Анкари для досягнення «локального припинення вогню» в Україні, повідомляє агентство AFP.
Радник президента Реджепа Таїпа Ердогана з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін висловив думку, що ні Москва, ні Київ не можуть «виграти війну» військовими засобами. У суботу, виступаючи перед журналістами, він сказав, що йому здається малоймовірним, що ворогуючі сторони готові укласти «всеохоплюючу мирну угоду» в найближчі місяці.
Але, на його думку, висока ціна бойових дій незабаром може змусити сторони переглянути свої плани та прийняти місцеві перемир'я на окремих ділянках фронту.
«Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локалізованій деескалації», – сказав Калін журналістам.
За словами Каліна, Росія насамперед зацікавлена в «гарантіях безпеки» з боку НАТО та підвищені свого статусу на світовій арені.
«Росія хоче, щоб її поважали як головного гравця і не хоче мати НАТО поруч свого подвір’я», – сказав Калін.
Він додав, що Україна не збирається вступати в НАТО, «але їм потрібно отримати достатні гарантії безпеки від Росії».
Туреччина є посередником щодо обміну полоненими та вивозу зерна з українських портів
Цього тижня представники Росії і України в Анкарі домовилися про обмін полоненими – по 40 з кожного боку. Омбудсмен із прав людини в Україні Дмитро Лубинець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою на полях міжнародної конференції в Анкарі. За словами Лубинця, йдеться про обмін у рамках досягнутих раніше домовленостей.
Невдовзі після початку російського вторгнення у 2022 році Туреччина прийняла два раунди переговорів між представниками України і Росії, президент Ердоган зіграв активну роль в організації обмінів полоненими, включно зі захисниками Маріуполя, та за посередництва ООН допомогла досягти угоди про відновлення поставок українського зерна через Чорне море.
Наприкінці минулого року Ердоган також провів телефонні консультації з президентом Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським, щоб знайти шляхи порозуміння.
Анкара блокує вступ Швеції до НАТО
Щодо НАТО, то Туреччина, яка є членом альянсу, затримує вступ до нього Швеції та Фінляндії, які після багатьох десятиліть нейтральної політики вирішили приєднатися до західного оборонного союзу.
Калін сказав, що Анкара «не в змозі направити (ратифікаційний) закон до парламенту» через те, що Швеція не до кінця виконала свої обіцянки, дані Туреччині щодо курдських груп, які знайшли прихисток на території Швеції, і які Анкара вважає «терористами».
Швеція схвалила поправку до Конституції, яка дозволить ухвалити більш жорсткі антитерористичні закони. Але Калін сказав, що голосування у парламенті Швеції триватиме принаймні до червня, і що Анкара чекатиме, поки всі шведські закони будуть ухвалені, перш ніж вирішити допустити Швецію до НАТО.
Туреччина та Угорщина є двома останніми країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували вступ Швеції та Фінляндії.
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Британський прем'єр пообіцяв Києву танки Challenger 2. Тиск на Німеччину зростає
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон надішле Україні кілька британських бойових танків Challenger 2. Про це офіс прем'єр-міністра заявив у суботу після телефонної розмови Сунака з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють британські ЗМІ.
«Прем’єр-міністр окреслив прагнення Великої Британії посилити нашу підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем», — сказав речник Сунака. Він додав, що керівники Британії та України погодилися, що зараз є той момент, коли потрібно прискорити військово-дипломатичну підтримку України, що відбувається на глобальному рівні.
Офіс голови уряду Британії раніше заявляв, що Британія координуватиме свою підтримку з союзниками по НАТО після того, як Німеччина, Франція та Сполучені Штати минулого тижня заявили, що нададуть Україні бронетехніку.
Німеччина заявляла, що західні танки, зокрема її танк Leopard 2 можна постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема зі Сполученими Штатами. Тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб він схвалив постачання танків в Україну, зростає.
Як кажуть оглядачі, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО. У Західних столицях вважають, що постачання деяких видів зброї, зокрема західних танків, може спровокувати Москву для нападу на західні країни.
Leopard 2 – один із найпоширеніших західних танків. Challenger 2 є бойовим танком, який призначений для ураження інших танків і перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року.
Після падіння комуністичних режимів у східній Європі, з яким закінчилася «холодна війна», кількість танків та іншого важкого озброєння різко скоротили і тепер воно є в дефіциті в більшості країн Заходу. На тлі надій на демократизацію Росії багато західних країн різко скоротили свої армії.
Японія може відіграти ключову роль у відбудові України: інтерв'ю із послом Сергієм Корсунським
Питання зміцнення японсько-американських відносин, протидії російській агресії та стримування Китаю були серед головних під час візиту японського прем'єр-міністра Фуміо Кішіди до Вашингтона.
За результатами зустрічі із президентом США Джо Байденом, лідери видали спільну заяву, у якій, зокрема, наголосили на важливості глобальної коаліції з протидії російський агресії і притягнення Москви до відповідальності: “Об’єднані через Атлантичний і Тихий океани, ми разом рішуче протистояли несправедливій і жорстокій війні Росії проти України, і ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти Росії та надаватимемо непохитну підтримку Україні”. Американський президент окремо подякував японському прем'єру за рішучу позицію із засудженням російської війни із перших днів повномасштабного вторгнення.
Наскільки великим кроком це було для Японії, як змінилася її зовнішня політика і стратегія нацбезпеки після російського вторгнення, і як підтримує Токіо Київ – про це і не лише Юлія Ярмоленко розпитала посла України у Японії Сергія Корсунського.
Юлія Ярмоленко: Якщо ми говоримо про самий початок повномасштабної російської війни проти України, наскільки ви були здивовані тією позицією, яку зайняла Японія?
Сергій Корсунський: Враховуючи, що між нашими країнами вісім тисяч кілометрів, і те, що Японія має тісніші стосунки з Росією вже більше 150 років, важко було передбачити, якою буде реакція. Але 24 лютого, щойно стало відомо про початок агресії, що Київ бомблять, що російські війська вторглися на територію України, реакція Японії була миттєвою, була прийнята заява парламенту, перша в історії парламенту така заява, яка повністю була на нашому боці, і засудила агресію. Це важливо дуже, бо Японія — це парламентська республіка, і те, що вирішує парламент — виконує уряд. Тому далі все було наслідком цих перших заяв.
Ю.Я.: Японія приєдналася до Західної коаліції, яку очолюють Сполучені Штати. Наскільки це був несподіваний, але з іншого боку й важливий крок?
С.К.: Це якраз було очікуваним, тому що Японія є членом "Cімки", і коли наші колеги політологи, дипломати говорять про “колективний Захід”, я завжди їх поправляю. Краще казати “співдружність демократій”, тому що є й “колективний Схід” — Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші країни, які активно допомагають Україні. Японія, безумовно, стала на бік демократичного світу і приєдналася до всіх санкцій, які ввели "Група Семи" та ЄС. В цілому, на сьогодні допомога Японії оцінюється в 1,6 мільярда доларів. Але це лише офіційна частина — насправді вона значно більша.
Ю.Я.: Багато експертів звертають увагу на те, що якби Японія не приєдналася до глобальної коаліції з засудження російської агресії, то, ймовірно, низка інших країн у регіоні не так активно підтримали б Україну. Як ви вважаєте?
С.К.: Це абсолютно точно. В регіоні Японія сприймається як потужна м’яка суперсила, до думки якої прислухаються. І той факт, що до санкцій проти Росії приєдналися Сінгапур, Південна Корея і Мікронезія свідчить про те, що розуміння в регіоні стосовно суті цієї агресії зросло порівняно з 2014 роком. Тому що в 14-му році це була лише Японія. Для нас це важливо, бо ми прекрасно розуміємо, що те, що відбувається в Україні та Європі – там не залишиться. Тут це дуже добре відчувається, тому що є Росія, є Північна Корея, є Китай, які сьогодні складають серйозну небезпеку для регіону Азії.
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Ю.Я.: Як змінилася зовнішня політика Японії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ми знаємо, що Японія змінила свою стратегію національної безпеки, укріплює свою безпеку і відходить від пацифізму. Що ви можуте сказати про важливість цього кроку?
С.К.: Протягом 11 місяців агресії Японія дуже уважно вивчала те, що відбувається в Україні, ми, звичайно, допомагали в цьому. І прийшло розуміння того, що, як правильно сказав прем’єр-міністр Кішіда: “Те, що відбувається в Україні сьогодні, може відбутися в Азії завтра”. Тому ми маємо зміцнювати регіональні альянси – а це QUAD (США, Японія, Індія, Австралія), AUKUS (США, Британія, Австралія), це двосторонні регіональні угоди.
Пацифістська позиція Японії, яка була наріжним каменем її зовнішньої політики після Другої світової війни, добігає кінця — не тому, що Японія стає агресивною, а тому, що вона повинна мати більш активні засоби захисту, аби себе захистити у разі агресії
Це розуміння, що в принципі пацифістська позиція Японії, яка була наріжним каменем її зовнішньої політики після Другої світової війни, добігає кінця — не тому, що Японія стає агресивною, а тому, що вона повинна мати більш активні засоби захисту в своєму розпорядженні, аби себе захистити у разі агресії.
Минулого року ми були свідками рекордної кількості пуску різних балістичних ракет з боку Північно Кореї - абсолютно без провокацій з боку Японії. Крім того, ми знаємо, яка напруга навколо Тайваню. І є постійні провокації з боку Росії: і навчання на північних територіях, і прольоти бомбардувальників, і проходи кораблів. Це дуже нагадує те, що Росія робила на українських кордонах перед лютим – у січні і грудні — коли вони через усі канали, зокрема і через посла Росії у Японії, казали, що “ніякої агресії не буде”, “це просто навчання”. Такі самі “просто навчання” відбуваються поблизу Японії. Врешті-решт, в грудні 2022 року відбулися революційні зміни у статегічних документах – в концепції національної безпеки і в оборонних документах Японії. І я впевнений, що у ході візиту прем'єр-міністра до столиць "Сімки", будуть підтверджені взаємні зобов’язання країн, щоб підтримувати обороноздатність Японії на достатньому рівні. Врешті, сили оборони Японії отримують право превентивного удару, чого не було раніше. І я вам скажу, у японському пацифістському суспільстві була дискусія щодо цього, але я думаю, що це абсолютно вірний крок.
Ю.Я.: Цього року Японія визнала Курили окупованою Росією територією. Як змінилися відносини двох країн до війни і після, і як розвиватиметься ситуація на Курилах?
С.К.: У Японії ці острови не люблять називати Курилами, тому що за Сан-Франциською угодою саме Курили відійшли Радянському Союзу. Але ці чотири острови Японія ніколи не визнавала як частину Курильської гряди. З того часу існує ця незаконна окупація. Мова, яку Японія використовувала, описуючи цей процес, змінювалася. Коли прем’єр-міністром був покійний Сіндзо Абе, який докладав величезних зусиль для врегулювання цього питання, він 20 разів зустрічався з Путіним. З боку Японії були компромісні пропозиції, дипломатично спрямовані на вирішення цієї проблеми. Росія на жодні умови не погодилася, вона намагалася виторгувати собі позитивні позиції, і врешті-решт це нічим не закінчилося.
Коли ми переможемо і коли Росія розвалиться, або коли вона демократизується (у що я не вірю), тоді постане це питання (щодо контролю Росії над низкою островів, які Японія вважає окупованими)
Сьогодні прем’єр-міністр Кішіда повернувся до тієї мови, якою Японія описувала суверенітет над своїми територіями — досить жорстко. Це важливо, тому що в Японії до визначень в стратегічних документах ставляться дуже серйозно. І прем’єр-міністр Кішіда чітко сказав: “Це суверенітет Японії, питання про це не стоїть, але ми будемо продовжувати намагатися дипломатичним шляхом вирішити цю проблему”. Це означає, що Японія не ставить за мету звільнити ці території від росіян збройним шляхом, але безумовно вони будуть залишатися на порядку денному двох країн і очевидно, що коли ми переможемо і коли Росія розвалиться, або коли вона демократизується (у що я не вірю), тоді це питання постане. І дуже важливо, щоби Україна також підтримала Японію у цьому контексті. Тому що якщо ми хочемо, щоб підтримували нас, ми теж маємо займати проактивну позицію.
Ю.Я.: Ви сказали, що відносини Росії і Японії були нормальні до повномасштабного вторгнення. Тобто це ще один доказ, що війна Росії проти України — це стратегічна помилка?
С.К.: Росія втратила дуже багато. Ми розуміємо, що ринок Росії був важливий для японських автовиробників і для інших компаній-виробників одягу, електроніки. Вони працювали активно на російському ринку, але після початку повномасштабної агресії більшість японських компаній — не всі, я мушу визнати, але більшість, навіть із втратами для себе, вийшли з російського ринку і займають принципову, синхронізовану із "Сімкою", позицію стосовно подальшої співпраці.
Росія втратила японські інвестиції, японський ринок
Тобто Росія втратила японські інвестиції, японський ринок. Японія ввела серйозні обмеження на постачання російських товарів на свій ринок, і що головне – все це стосується машинобудування японського і робототехніки, які у Японії найвищої якості — все це припинене абсолютно, і мови нема про те, щоби Японія дозволяла такі сумнівні бізнеси. Залишається певна торгівля і певні відносини, які для Японії є критичними — такі як постачання енергоресурсів.
На жаль, після аварії на Фукусімі у 2011 році, зупинили атомні станції. Зараз їх повільно поновлюють, але Японія вимушена закуповувати і нафту, і газ. Російську нафту вона не закуповує, але 9% своїх потреб у зрідженому газі вона отримує з Сахаліну, де є Японські інвестиції, і поки уряд не може вийти з цього проєкту. Хоча вживаються кроки по активізації співробітництва з Австралією, Індонезією, країнами Персьскої затоки. Просто є регіональна специфіка транспортування, специфіка щодо довготермінових контрактів. Але в цілому Росія зробила величезну дурницю — в Азії вона взагалі втратила будь-яке обличчя, і не лише в Японії, а й в інших країнах регіону, потужних країнах, вони зараз різко відходять від Росії, до речі, це також стосується закупівлі російської зброї. Вони побачили, що їхні розхвалені СУ-34 наші збивають “Стінгерами”, і коли зараз країни регіону дуже серйозно переглядають свої концептуальні відносини у питаннях оборони. І це дуже серйозно.
Ю.Я.: Як щодо Китаю? Наскільки, як ви вважаєте, Сі Цзіньпін готовий бути партнером Путіна, чи Китай буде робити лише те, що йому вигідно?
С.К.: На думку японських експертів, Китай завжди займає одну позицію — прокитайську, і завжди турбується перш за все, щоб його економіка працювала. 1,4 мільярда людей — це складний механізм, тому сьогодні Росія для Китаю — це просто джерело дешевих ресурсів, вони закуповують нафту і газ за цінами, яких не буває у світі.
Державні корпорації і банки Китаю дотримуються санкцій, тому що вони працюють у різних країнах світу, і зовсім не зацікавлені в тому, щоб потрапити під наслідки порушення санкційного режиму. Тому насправді ми бачимо такі начебто “стратегічні відносини, рівним яким ніде і нічого не має”.
Китай чим далі, тим більше розуміє — те, що робить Росія шкодить інтересам Китаю довготерміновим
А насправді Китай турбується про своє благополуччя, і сьогодні, я знаю це точно, відбувається перегляд Китаєм ставлення до Росії, вони розуміють — чим далі, тим більше — що це абсолютно безглузда і жорстка війна може опосередковано дуже зашкодити іміджу Китаю, який в регіоні намагається бути “добрим поліцейським”. Треба подивитися на різницю у відносинах, коли Путін був у Пекіні, і як Сі Цзіньпін поводив себе під час останніх самітів тут у регіоні — і ASEAN, Східної Азії, і Групи 20 — це були земля і небо. Китай чим далі, тим більше розуміє — те, що робить Росія шкодить інтересам Китаю довготерміновим.
Ю.Я.: Ви говорили, що Японія надала Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. На чому фокусує свою допомогу Японія?
С.К.: Перш за все, важливо сказати, що Японія вперше з часів Другої світової надала допомогу збройним силам іншої країни. Хоча і не зброю, але дуже важливі для нашої армії засоби оснащення нових військових і добровольців. Для цього Японії довелося змінити багато інструкцій і регуляції уряду. По-друге, Японія надала Україні 600 мільйонів прямої бюджетної підтримки. Японія відіграє ключову роль в МВФ, Світовому банку і міжнародних фінансових інституціях. По-третє, Японія сконцентрувалася на гуманітарному аспекті: тисячі комплектів продуктів харчування для тих, хто на передовій, пожежників, надзвичайних служб. Дрони, медичні препарати — все, що могло допомогти людям на територіях, які атакували росіяни. І для ЗСУ, і для цивільного населення. Ця гуманітарна складова є тим основним елементом, який Японія надає іншим країнам.
Японія любить працювати через міжнародні організації і значну частину допомоги надали через структури ООН. З останнього — 95 мільйонів на програму розвитку ООН для відбудови знищеної інфраструктури на звільнених територіях. Японія також бере активну участь у ініціативі президента України Grain for Peace і профінансувала 14 мільйонів постачання українського зерна в Африку. Якщо подивитися на всі ці ініціативи Японії, то ми побачимо широку картину гуманітарної і фінансової підтримку України.
Ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком
Цього року Японія головує у "Групі Семи" і ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія відіграє ключову роль. Я знаю точно, що у всіх найбільших компаніях Японії створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України. А Японія — це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю в те, що саме по таких масштабних проектах Японія відіграватиме ключову роль.
Ю.Я.: Цього травня саміт країн "Групи Семи" пройде у Японії. Які у вас очікування від нього, і що буде ключовим з точки зору допомоги Україні?
Тут дуже боляче сприймають те, що відбувається на ЗАЕС та відбувалося в Чорнобилі
С.К.: Програма бачення Японської сторони сформується після візитів прем’єр-міністра Кішіди до столиць "Сімки". Наші очікування стосуються, щонайменше, трьох речей. По-перше, саміт не випадково відбуватиметься в Хірошімі. Для Японії питання ядерної безпеки є ключовим. І не тільки тому, що Хірошіма стала об’єктом ядерного бомбардування, а й тому, що в регіоні є Північна Корея, яка проголосила, що збирається стати найбільш ядерною країною в світі. Є ядерна програма Індії, Пакистану і Китаю.
Японія дотримується трьох неядерних принципів, тому це питання важливе. Тут дуже боляче сприймають те, що відбувається на ЗАЕС та відбувалося в Чорнобилі. Тому для Японії важливо підняти ці питання в рамках "Сімки" і виробити спільні рішення, які б унеможливили у майбутньому будь-який ядерний тероризм.
Другий аспект — це санкції проти Росії, які мають бути продовжені, і повинні ставати жорсткішими, включати чутливі елементи, які ще не задіяні — зокрема й енергоресурси. І третій аспект — відновлення України, створення потужного і ефективного фінансового механізму, як акумулювати кошти і як їх ефективно витрачати, і яким чином почати відбудову України уже.
За словами президента України, 2023 рік має стати роком, коли ми звільнимо наші території, включаючи Крим. Ці звільнені території треба буде відбудовувати, бо росіяни після себе лишають тільки спалену землю. Нам треба буде дуже швидко відновлювати інфраструктуру, щоб українці могли повертатися, і щоб Україна починала жити.
США загрожує дефолт вже в червні, застерігає міністр фінансів країни
ВАШИНГТОН, 13 січня (Reuters). У п’ятницю міністр фінансів США Дженет Єллен заявила, що 19 січня Сполучені Штати, ймовірно, досягнуть ліміту боргу в 31,4 трлн доларів, що змусить Міністерство фінансів вжити надзвичайних заходів щодо управління грошовими коштами, щоб запобігти дефолту до початку червня.
«Коли ліміт буде досягнуто, Міністерству фінансів потрібно буде почати вживати певних надзвичайних заходів, щоб запобігти невиконанню Сполученими Штатами своїх зобов’язань», — сказала Єллен у листі до нового спікера Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Кевіна Маккарті та інших лідерів Конгресу.
Вона закликала законодавців діяти швидко, щоб підвищити межу боргу, щоб «захистити повну довіру та кредит» Сполучених Штатів.
Хоча Міністерство фінансів наразі не може надати оцінку того, як довго надзвичайні заходи дозволять нам продовжувати виплачувати зобов'язання уряду, малоймовірно, що готівка та надзвичайні заходи будуть вичерпані до початку червня", - йдеться в листі.
Республіканці, які зараз контролюють Палату представників, погрожували використати ліміт боргу як важіль, щоб вимагати від демократів та адміністрації Байдена скоротити бюджетні видатки. Це викликало занепокоєння у Вашингтоні та на Волл-Стріт, що протистояння щодо підвищення боргового ліміту буде таким же затяжним як і в 2011 році, що тоді викликало короткочасне зниження кредитного рейтингу США та роки примусового скорочення внутрішніх та оборонних видатків.
Після листа Єллен у п'ятницю Білий дім заявив, що перемовин щодо підвищення боргу не буде.
"Це потрібно зробити без умов, - сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. - Переговорів щодо цього не буде”.
Республіканці в Палаті представників планують затвердити «пріоритети боргу» до кінця березня, що визначить для Міністерства фінансів США, які виплати будуть тривати після досягнення верхньої межі боргу, але деталі ще не визначені, повідомляє особа, знайома з планом, повідомляє Reuters. Про цю пропозицію вперше повідомило Washington Post.
Згідно з планом республіканців, Міністерство фінансів США продовжить платити відсотки за боргом, повідомляє Post з посиланням на джерела. Також, можливо, Мінфін продовжить здійснювати виплати соціального страхування, Medicare та допомоги ветеранам, а також фінансувати армію, пише газета.
Цей план був частиною домовленості, досягнутої цього місяця, щоб вирішити протистояння між правими прихильниками жорсткої лінії в Палаті представників і Маккарті щодо його обрання спікером Палати представників, повідомляє Post.
Єллен висловила впевненість у тому, що уряд зможе здійснювати всі видатки лише до початку червня без збільшення ліміту, це раніше, ніж прогнозують деякі зовнішні бюджетні аналітики, які кажуть, що уряд вичерпає грошові кошти та можливості позичати, десь у третьому кварталі календарного 2023 року.
Аналітики відзначили, що деякі державні облігації зі строком погашення у другій половині року мають високу прибутковість, що може бути пов’язано з підвищеним ризиком дефолту в цьому періоді.
«Це можна частково пояснити спробою змусити Конгрес діяти швидше», — сказав директор з економіки Bipartisan Policy Center Шай Акабас, додавши, що Міністерство фінансів було консервативним у своєму підході.
Єллен сказала, що існує «значна невизначеність» щодо тривалості часу, протягом якого надзвичайні заходи здатні запобігти дефолту, через низку факторів, у тому числі через складність прогнозування державних видатків і надходжень в майбутні місяці.
ПЕНСІЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ МОЖЕ БУТИ ПРИЗУПИНЕНО
Станом на середу Міністерство фінансів вказало, що федеральний борг США на 78 мільярдів доларів нижче ліміту, а операційний залишок готівки Мінфіну становив 346,4 мільярда доларів. Департамент у четвер повідомив про дефіцит у розмірі 85 мільярдів доларів США за грудень через зменшення доходів і зростання витрат, зокрема витрат на обслуговування боргу.
У своєму листі Єллен зазначила, що цього місяця Міністерство фінансів очікує призупинення нових інвестицій у два державні пенсійні фонди та фонди охорони здоров’я, а також призупинення реінвестицій у Державний інвестиційний фонд цінних паперів (G Fund), який є частиною плану заощаджень федеральних працівників. Пенсійні інвестиції відновлюються, коли підвищується межа боргу.
«Застосування надзвичайних заходів дозволяє уряду виконувати свої зобов’язання лише протягом обмеженого періоду часу», — написала Єллен Маккарті та іншим лідерам Конгресу.
"Тому надзвичайно важливо, щоб Конгрес вчасно вжив заходів щодо збільшення або призупинення дії ліміту боргу. Невиконання зобов’язань уряду завдасть непоправної шкоди економіці США, засобам існування всіх американців і глобальній фінансовій стабільності", – написала Єллен.
МАГАТЕ хоче збільшити присутність на українських атомних об'єктах
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі наступного тижня відвідає Україну, щоб «забезпечити безперервну присутність експертів з ядерної безпеки та захисту на всіх об’єктах ядерної енергетики країни».
Як повідомляє прес-служба організації, Ґроссі відвідає Південно-Українську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильський майданчик для запуску місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об’єктів. МАГАТЕ вже має постійну присутність до чотирьох експертів на найбільшій в Україні АЕС, Запорізькій АЕС, а група з двох осіб також буде розміщена на Хмельницькій АЕС найближчими днями.
«Оскільки ця трагічна війна вступає в другий рік, ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб запобігти небезпеці серйозної ядерної аварії, яка спричинить ще більше страждань і руйнувань для народу України та за її межами», – сказав директор МАГАТЕ.
За його словами, незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх об’єктах атомної енергетики України, включно з Чорнобильським.
«Наші експерти з ядерної безпеки будуть стежити за ситуацією на станціях, оцінювати їхнє обладнання та інші потреби, надавати технічну підтримку та консультації та повідомляти про свої висновки в штаб-квартиру МАГАТЕ», – пояснив він.
Також Ґроссі наступного тижня зустрінеться з українськими високопосадовцями у Києві щодо його пропозиції створити захисну зону навколо Запорізької АЕС.
«Я сповнений рішучості зробити так необхідну захисну зону реальністю якнайшвидше. Мої консультації з Україною та Росією прогресують, хоча й не так швидко, як мали б. Я все ще сподіваюся, що ми зможемо домовитися та запровадити цю зону найближчим часом», – сказав він.
У грудні голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де, як повідомляється, обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.
За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».
Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.
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