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Туреччина намагається продовжити дію "зернової угоди" на 120 днів - міністр оборони
Міністр оборони Туреччини Гулусі Акар заявив у середу, що Туреччина намагається продовжити дію угоди, яка дозволяє відвантажувати зерно з чорноморських портів України, на наступні 120 днів. Переговори тривають.
Раніше Росія запропонувала продовження цієї угоди на половину терміну - 60 днів, українська сторона відхилила цю пропозицію.
"Ми почали переговори відповідно до початкової версії угоди. Продовження угоди є важливим. Ми продовжимо наші контакти (щодо її продовження) на 120 днів замість двох місяців", - заяву Акара оприлюднило Міністерство оборони Туреччини.
У середу, 15 березня, глава МЗС Росії Лавров розмовляв зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. За повідомленням Reuters, у Москві повідомили, що розраховують на нову угоду, де будуть враховані інтереси Кремля щодо російського експорту добрив.
Напередодні Україна заявила, що пропозиція Росії продовжити дію зернової ініціативи на короткий термін суперечить укладеній раніше угоді, яку підписали ООН та Туреччина.
За даними ООН, початково Чорноморська зернова угода була укладена 22 липня 2022 і мала термін дії 120 днів. 17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується цієї суботи, 18 березня 2023 року.
Всі новини дня
Підсумки "Рамштайн-10" - забезпечення потреб України на найближчий час. Відео
Підсумки "Рамштайн-10": Пріоритетом засідання стало забезпечення потреб України на найближчий час, включаючи надання боєкомплектів та зміцнення систем протиповітряної оборони. Чи допоможуть союзники укріпити українські позиції в Бахмуті?
- Голос Америки
56% американців вважають війну в Україні "критичною загрозою" інтересам США - опитування
68% американців мають сприятливу думку про Україну, що на шість процентних пунктів більше, ніж рік тому, і на 11 пунктів вище, ніж у 2020 році. Про це свідчить нещодавнє опитування Американського Інституту громадської думки Геллап.
За даними опитування, американці стали краще знайомі з Україною: відсоток тих, хто не має позиції щодо України, знизився з 15% у 2005 році до 2% сьогодні.
Наразі 23% американців мають «дуже схвальну» думку про Україну, що вдвічі більше порівняно з 9% минулого року.
Більшість бачить російсько-українську війну та російську військову силу як критичні загрози. Відповідаючи на запитання, яку загрозу становить війна в Україні для життєво важливих інтересів США, 56% американців описують це як «критичну загрозу», 36% кажуть, що це «важливо, але не критично», а 8% не вірять, що це представляє важливу загрозу.
Сприйняття війни як критичної загрози інтересам США дещо зросло, порівняно з минулим роком (52%), та значно вище, ніж у 2015 році (44%).
Менше одного з 10 американців позитивно сприймають Росію, і більшість кажуть, що сприймають цю націю «дуже несхвально». Це найгірші рейтинги Росії щонайменше за 34 роки опитування Геллап. Зараз Росія знаходиться в компанії таких країн, як Іран, Ірак і Північна Корея, що викликає майже загальне несхвалення американської громадськості.
В матеріалі використані джерела Геллап.
- Голос Америки
Глава Пентагону Остін нагадав російському колезі Шойгу про зобов’язання літати “безпечно та професійно”
Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоном інцидент зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Остін нагадав російській стороні зобов’язання керувати своїми військовими літаками “безпечно та професійно”.
Про це сьогодні Ллойд Остін сказав на брифінгу під час засідання у форматі “Рамштайн”.
“Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. А Сполучені Штати продовжать літати та діяти скрізь, де це дозволено міжнародним правом", - заявив очільник Пентагону.
Остін не вдавався в інші деталі розмови та не цитував відповідь Шойгу. "Я вважаю, що важливо, або ми могли спілкуватися телефоном один з одним, і я думаю, що це допоможе запобігти прорахункам у майбутньому", - сказав генерал Остін.
Як повідомляв Голос Америки, Остін вважає, що небезпечні маневри Росії, які призвели до падіння американського безпілотника, є “частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі”.
Як розповів на брифінгу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, безпілотний апарт MQ-9 Reaper упав у море на ділянці, де глибина може сягати близько 4000 або 5000 футів (приблизно 1500 метрів).
“Поки що точно не відомо. Пройдуть дні, перш ніж ми отримаємо точну інформацію. ... Імовірно, [дрон] затонув”, - сказав генерал Міллі. Він також нагадав, що США не мають своїх суден ВМС у Чорному морі. "Але у нас є союзники та друзі у регіоні [аварії]", - додав Міллі.
Щодо інциденту, то посадовці відзначили агресивність дій російських винищувачів. Марк Міллі зауважив, що останнім часом "росіяни ведуть трохи більш агресивні дії" і додав: "Зрозуміло, ми не прагнемо конфлікту з Росією. Наразі ми повинні розслідувати цей інцидент. І ми пішли звідти, але продовжуватимемо користуватися нашими правами в міжнародному повітряному просторі".
- Голос Америки
Міллі: Україна завдає дуже великих втрат російським військовим. Відео
«Битва за Бахмут триває. Україна утримує російські сили в цьому місті і завдає дуже великих втрат групі Вагнера та російським регулярним військовим», - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
- Анна Костюченко
- Голос Америки
Чому їдуть та чому залишаються: історії мешканців Краматорська, Бахмута та інших міст Донецької області. Відео
Постійні обстріли російськими ракетами та мінометами та смертельна щохвилини. Такою є сьогодення для жителів Бахмутського району. Багато хто з них евакуюється за допомогою волонтерів, але є і такі, хто досі залишається жити під ворожим вогнем.
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