Туреччина намагається продовжити дію "зернової угоди" на 120 днів - міністр оборони

Міністр оборони Туреччини Гулусі Акар заявив у середу, що Туреччина намагається продовжити дію угоди, яка дозволяє відвантажувати зерно з чорноморських портів України, на наступні 120 днів. Переговори тривають.

Раніше Росія запропонувала продовження цієї угоди на половину терміну - 60 днів, українська сторона відхилила цю пропозицію.

"Ми почали переговори відповідно до початкової версії угоди. Продовження угоди є важливим. Ми продовжимо наші контакти (щодо її продовження) на 120 днів замість двох місяців", - заяву Акара оприлюднило Міністерство оборони Туреччини.

У середу, 15 березня, глава МЗС Росії Лавров розмовляв зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. За повідомленням Reuters, у Москві повідомили, що розраховують на нову угоду, де будуть враховані інтереси Кремля щодо російського експорту добрив.

Напередодні Україна заявила, що пропозиція Росії продовжити дію зернової ініціативи на короткий термін суперечить укладеній раніше угоді, яку підписали ООН та Туреччина.