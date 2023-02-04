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WSJ: Турецькі компанії торік продали Росії товари для військових потреб на десятки мільйонів доларів
Турецькі компанії минулого року експортували до Росії обладнання, електроніку, запчастини й інші предмети, необхідні для її військових потреб, на десятки мільйонів доларів. Про це мовиться у статті американського видання The Wall Street Journal із посиланням на торгові дані.
За інформацією газети, щонайменше 13 турецьких компаній поставили на російський ринок на суму не менше ніж 18,5 мільйонів доларів пластмасу, гумові вироби й транспортні засоби. Їх закупили не менше ніж 10 російських фірм, які перебувають під санкціями США через їхню причетність до нападу на Україну. За даними The Wall Street Journal, турецькі компанії відправили щонайменше три партії товарів американського виробництва.
Турецькі компанії також відправляли до Росії з березня по жовтень 2022 року ліфти, електрогенератори та інші товари виробництва США на суму 15 мільйонів доларів, порушуючи американський експортний контроль, спрямований на те, щоб позбавити Росію життєво важливого військового обладнання.
Серед компаній, що отримали турецьке обладнання, The Wall Street Journal згадує дочірнє підприємство російської корпорації «Тактичні ракети», що виробляє системи озброєння для російського флоту, та компанію «Промтехнологія», яка виготовляє гвинтівки. Обидві компанії перебувають в санкційному списку Сполучених Штатів.
Москва та Анкара публікацію видання не коментували.
За даними джерел Bloomberg, раніше Вашингтон попередив представників влади Туреччини й Об’єднаних Арабських Еміратів про те, що підтримка ними економічних та фінансових зв’язків з Росією заважає зусиллям щодо тиску на Москву.
Як повідомляв Голос Америки, Туреччина засудила вторгнення Росії, відмовляється визнати її претензії на українську територію та однією з перших країн НАТО надала військову допомогу ЗСУ у перші тижні війни. Турецький президент Ердоган разом з ООН зміг також розблокувати українські чорноморські порти для експорту зерна на світові ринки.
Водночас Анкара активно розвиває економічну співпрацю з Москвою. Вона збільшила імпорт російської нафти майже вдвічі з часу російського вторгнення в Україну, планує розмістити у себе російський газовий хаб і та разом з Росією будує атомну електростанцію. Крім цього, Туреччина відіграє важливу роль у заміщенні західних товарів на російському ринку. Багато російських компаній перебазувалося до Туреччини, щоб уникнути західних санкцій.
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Літаки F-16 можуть надійти від європейських країн – американські експерти
Західні експерти вважають, що літаки F-16 можуть надійти до України від європейських країн, навіть якщо президент США Джо Байден заперечив їхнє постачання зі США. Зокрема, оглядачі вказують на те, що вже раніше зброя, яку відмовлялися постачати США, зрештою потрапляла в Україну, якщо її погоджувалися передати європейські союзники по НАТО.
Цього тижня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні свої винищувачі F-16 у «повній координації» з країнами НАТО. А минулого місяця міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра сказав, що його уряд розглянув би запит Києва на F-16 з готовністю розглядати різні варіанти.
Військові аналітики вважають, що винищувачі можуть зіграти вирішальну роль для того, щоб допомогти Україні відбити ймовірний наступ Росії навесні. За словами аналітика з Центру аналізу європейської політики Гордона «Скіпа» Дейвиса, ці літаки, якщо вони надійдуть від союзників, зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.
«Винищувачі F-16, група багатьох різних типів західних літаків, і також літаки російського виробництва та моделі МІГ-29 і МІГ-21, які є у союзників, можуть вплинути на допомогу невеликим ВПС України, які продовжують перевищувати очікування. Зокрема, допомогти їм захищатися, завдати ударів по російських цілях, які є найважливішими для підтримки російського наступу в Україні, російського вторгнення та окупації української території», – сказав Дейвис в інтерв’ю кореспондентці «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.
Дейвис, який раніше був заступником помічника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, вважає, що відсутність досвіду в українських пілотів не має стати перешкодою для передачі цих літаків Україні, бо альянс має великий досвід у навчанні пілотів та технічного персоналу з колишнього радянського блоку.
«Чи можуть вони на них літати, утримувати і використовувати належним чином? F-16 має неймовірний набір датчиків і систем озброєння. Вони складні й суттєво відрізняються від МІГ-29, на яких зараз літають українські пілоти. Але ми як альянс, і США як країна, продемонстрували, що ми в змозі навчати пілотів з усього альянсу - від Польщі до Словаччини та інших. Румунія зараз має величезну програму для переведення своїх пілотів МІГів на F-16», – каже колишній високопосадовець НАТО.
На його думку, навчання технічних працівників триває довше, ніж пілотів, і «їм, можливо, знадобиться від шести до 12 місяців, щоб справді стати фахівцями».
Щодо самих літаків, то, за його даними, Польща та Словаччина могли б бути серед тих країн, які вже зараз готові передавати свої F-16 Україні.
«Поляки вже досить довго говорили про те, щоб надати 28 своїх F-16, які зіграють величезне значення. Це збільшить потужність ВПС України більш ніж удвічі. Крім того, є купа країн з МіГами. Поляки та словаки – це дві нації, які запропонували надати Україні свої МіГи. У Словаччині їх невизначена кількість. Польща говорила про готовність надати 28 МІГ-29. Це літаки, на яких вже літають українці. Лише з цими трьома країнами можна створити кілька ескадрилій. Румунія переходить від МіГ-21 до F-16, тому там є літаки. Вони ще не обіцяли їх і не пропонували, але вони можуть бути частиною цього пакету, враховуючи їхню надзвичайно сильну підтримку України, близьке розташування та вплив на безпеку в Чорному морі», – сказав Дейвис.
Газета New York Times (NYT) повідомила, посилаючись на американських та європейських офіційних осіб, що більш імовірно, що літаки Україні можуть передати Данія чи Нідерланди.
Як зауважує газета з посиланням на американських чиновників, Нідерланди мають близько 40 F-16 і переходять на більш досконалі винищувачі F-35, тому «відправлення деяких F-16 в Україну мало б сенс».
Для того, щоб передати свої винищувачі американського виробництва в Україну, чи в будь-яку іншу країну, будь-який член НАТО має отримати дозвіл уряду США. Але це, на думку Евелін Фаркас, колишньої високопосадовиці Пентагону з питань України під час адміністрації Обами, не повинно бути перешкодою. За її словами, так було з постачанням танків та іншої зброї, про яку Росія казала як про можливу ескалацію. Європейські країни не хотіли постачати її без участі США, але «якщо ми скажемо, що надамо певні категорії обладнання, то наші союзники це також зроблять», – сказала вона у розмові з NYT.
Як мовиться у статті, наразі адміністрація Байдена вважає, що передові винищувачі будуть передані модернізованим українським ВПС, безпосередньо від США, «але в майбутньому». Представники Пентагону кажуть, що хочуть віддати пріоритет зброї, яка може допомогти Києву прямо зараз, зауважує газета.
NYT зауважує, що пакет допомоги вартістю 2,2 мільярда доларів, про який напередодні оголосила Адміністрація Байдена, свідчить про довготермінові зобов’язання, які бере на себе США. Газета зауважує, що деякі види зброї, зокрема, ракети більшої дальності, швидше за все, надійдуть до Києва не негайно, а впродовж кількох місяців, якщо не років.
Пояснюючи логіку Вашингтона, газета каже, що це – сигнал для Москви, що Київ, чиї потреби, на думку адміністрації, зараз є більшими у протиповітряній зброї, ніж у літаках, буде спроможний відбити російську атаку не лише зараз, але і через рік, і в майбутньому.
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