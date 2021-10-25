Посли США і 9 інших країн в Туреччині очікують роз’яснення щодо оголошенням їх небажаними особами

Посли Сполучених Штатів та інших 9 країн в Туреччині очікують можливого вислання з країни після того, як турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у суботу 23 жовтня оголосив, що розпорядився, аби дипломатів оголосили небажаними особами (persona non grata).

Ми вважали важливим, щоб рішення Європейського суду з прав людини поважали і виконували, а тому закликали звільнити активіста - правозахисника.

Підставою для обурення турецького керівника стала спільна заява послів США, Німеччини, Франції, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Швеції, Канади, Норвегії і Нової Зеландії із закликом звільнити з турецької в’язниці підприємця і активіста - правозахисника Османа Кавалу.

Осман Кавала сидить у в’язниці вже понад чотири роки без судового вироку на підставі підозр про причетність до протестів і до спроби перевороту.

Європейський суд з прав людини постановив, що Туреччина має негайно припинити досудове ув’язнення активіста.

Президент Ердоган заявив 23 жовтня, що посли «не сміють звертатися до турецького міністерства закордонних справ з наказами».

«Я віддав належне розпорядження нашому міністру і сказав, що треба зробити. Цих 10 послів треба негайно оголосити небажаними особами», - додав Реджеп Таїп Ердоган.

Але на ранок понеділка 25 жовтня становище залишалося незрозумілим.

Речник Державного департаменту США сказав упродовж вихідних, що у Вашингтоні знають про заяву турецького президента і очікують на пояснення від турецького міністерства закордонних справ.

Очільниця уряду Фінляндії Санна Марін 24 жовтня назвала ситуацію «прикрою».

«Ми вважали важливим, щоб рішення Європейського суду з прав людини поважали і виконували, а тому закликали звільнити активіста - правозахисника», - сказала Санна Марін у неділю.

Минулого року з Османа Кавали зняли обвинувачення пов’язані з антиурядовими протестами 2013 року, але те судове рішення було скасоване і справу ув’язненого поєднали зі звинуваченнями, які стосуються спроби перевороту 2016 року.

Міжнародні спостерігачі та правозахисні організації неодноразово закликали до звільнення Кавали.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 2019 року постановив, що Османа Кавалу треба відпустити.

ЄСПЛ дійшов висновку, що Туреччина використовує ув’язнення для того, щоб змусити замовчати інакодумця і вказав на брак доказів у висунутих йому звинуваченнях.

Влада в Анкарі відкидає звинувачення про політичні причини справи і наполягає, що турецька судова система діє незалежно.

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