Які наслідки для Туреччини матиме оголошення персонами нон грата послів 10 країн, включно з послом США?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в суботу, що він наказав Міністерству закордонних справ країни оголосити персонами нон грата послів 10 західних держав, включно з послом США, через спільне звернення із закликом до звільнення турецького бізнесмена Османа Кавали.

Кавала знаходиться в ув'язненні з кінця 2017 року. Його звинувачують у фінансуванні загальнонаціональних протестів в 2013 році і невдалої спроби перевороту в 2016 році. Він заперечує всі звинувачення.

У минулому році з Кавали зняли звинувачення, пов'язані з фінансуванням протестів, але цього року це рішення було скасовано і об'єднано зі звинуваченнями по іншій справі, пов'язаній з участю в спробі державного перевороту. Правозахисники кажуть, що справа Кавали стала символом придушення інакомислення урядом Ердогана.

18 жовтня посли Сполучених Штатів, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Нової Зеландії підписали спільну заяву, закликавши Анкару до справедливого і оперативного вирішення справи Кавали. Всі дипломати, які поставили підписи під зверненням, були викликані в МЗС Туреччини, поведінку дипломатів назвали «безвідповідальною».

Видання "Німецька хвиля" пише, що посланці цих західних країн тепер "за крок від вигнання" з Туреччини.

«Я віддав ... наказ нашому міністрові закордонних справ і сказав, що потрібно зробити: ці 10 послів повинні бути негайно оголошені персонами нон грата. Негайно розберіться з цим», - сказав Ердоган, виступаючи перед аудиторією в місті Ескішехір на північному заході Туреччини.

Коментуючи заяву Ердогана, журналіст ізраїльського видання Walla News назвав його "неймовірним з боку країни-члена НАТО".

Дії Ердогана прокоментував Сонер Кагаптай, дослідник аналітичного центру Вашингтонський інститут близькосхідної політики, який відзначив, що лідер Туреччини діяв всупереч порадам радників.

На його думку, у відповідь на дії Ердогана, посли Туреччини до 10 країн, деякі з яких є провідними торгівельними партнерами країни, можуть бути відправлені додому. "Не найкращий результат для Ердогана, який покладається на міжнародну торгівлю та інвестиції для відновлення економіки та його підтримки перед виборами".

Як повідомляв турецький державний мовник, 30-31-го жовтня під час зустрічі "Групи двадцяти" у Римі Ердоган має зустрітись із президентом США Джо Байденом. Лідер Туреччини планує підняти тему придбання американських озброєнь.

Численні оглядачі вказують, що дії Анкари не сприяють зустрічі.

Як повідомило видання Middle East Eye, група американських законодавців від обох партій поширила лист із закликом до Держдепу США виступити проти продажу та оновлення американських винищувачів F-16, які цікавлять Туреччину.

Як вказує видання, Туреччина поінформувала Вашингтон про бажання придбати 40 нових винищувачів F-16 та 80 комплектів для модернізації її наявних літаків.

У статті використано матеріали Reuters, "Німецької хвилі", Middle East Eye.

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