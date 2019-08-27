Ердоган у Москві, щоб уникнути зіткнення в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок починає переговори в Москві для узгодження позицій стосовно Сирії і про купівлю російської зброї.

Туреччина і Росія опинилися глибоко задіяними у кривавій сирійській війні: росіяни - на боці сирійського режиму Башара Ассада, а турки - на боці окремих груп повстанців проти режиму.

Турецько-російські відносини не такі рожеві, як було ще нещодавно.

Туреччина вже прийняла понад 3,5 мільйона біженців з Сирії, і в Анкарі побоюються, що подальший наступ сирійської армії, підтримуваної Росією та Іраном, підштовхне нову гуманітарну кризу в регіоні.

Одна із 12-ти турецьких військових позицій на північному заході Сирії опинилася в оточенні сирійських урядових сил.

“Ми очікуємо, що у цій справі Росія використає свій вплив на режим. Якщо буде хоча б найменший напад на турецьких солдатів, ми діятимемо у відповідь”, - підкреслив напередодні турецький посадовець, якого, не називаючи, цитує агентство Reuters.

Фахівець з міжнародних відносин в стамбульському університеті Кадір Хас, Солі Озел, сказав “Голосу Америки”, що турецько-російські відносини не такі рожеві, як було ще нещодавно. Це результат того, що відбувається в Ідлібі (місцевість на північному заході Сирії).

“Він (Ердоган) хотітиме, щоб (Дамаск) зупинив наступ. Цього не буде. Я не думаю, що Ердоган досягне багато. Це буде важка зустріч”, - додав Солі Озел.

У понеділок російським міністр закордонних справ Лавров висловився на підтримку наступу, звинувативши Анкару у нездатності контролювати повстанські сили.

Ознакою внутрішньої напруженості в Туреччині через Ідліб називають відставку у неділю новопризначеного командувача наземними військами в провінції генерала Ерчана Чорбачі та його заступника.

“Або вони не вірять в операцію (в Ідлібі), чи в те, як нею керують, або обурені чимось іншим”, - вказує Солі Озел.

Активізація наступу сил Ассада на Ідліб відбувається одразу після того, як Анкара і Вашингтон домовилися щодо військових операцій в Сирії, викликаючи припущення, що Путін намагається зірвати угоду.

Американсько-турецький план передбачає створення буферної зони на території Сирії, щоб захистити турецький кордон від курдських повстанців, яких Анкара вважає терористами, пов’язаними з антиурядовим рухом усередині Туреччини.

Але Вашингтон підтримує курдські формування в Сирії, які воюють проти сил так званої “Ісламської держави”.

Ускладнення відносин Туреччини і США відбуваються на тлі тіснішої співпраці Анкари з Москвою.

Російська зброя для Туреччини - члена НАТО

Анкара нещодавно придбала російські протиповітряні ракетні системи S-400, хоча проти цього гучно заперечували у Вашингтоні.

США стверджують, що російські ракети будуть загрозою для збройних систем НАТО, включно з новими американськими літаками-винищувачами F-35.

Президент Трамп зупинив плани постачання Туреччині тих літаків.

Перебуваючи в Росії, Ердоган ймовірно огляне нові російські винищувачі Сухой - 35 (S-35).

“Якщо вони вестимуть переговори про те, щоб Туреччина купила S-35 замість F-35, то це поглибить розбіжності Туреччини із західним альянсом. І росіяни, як виглядає, отримують від цього задоволення”, - каже Солі Озел.

“З іншого боку, - додає він, - нещодавні домовленості Анкари з американцями показують, що Туреччина не може легко відмовитися від 67 років союзництва з НАТО. Це дилема, це дуже складне становище, в якому опинилася Анкара. Я думаю, що ми наближаємося до завершення можливостей гри - протиставлення Вашингтона і Москви”.

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