Туск критикує Трампа і дякує за “позбавлення Європи від ілюзій”

Чільний посадовець Євросоюзу звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у недружності.

При цьому президент Європейської ради Дональд Туск сказав, що ЄС має бути вдячним американському президентові за те, що той змушує європейців відмовлятися від порожніх сподівань.

...Cьогодні ми є свідками нового явища - примхливої напористості американської адміністрації.

Туск наголосив, що Європа та Америка залишаються друзями, але зауважив з напівжартома: “З такими друзями, кому потрібні вороги?”

Посадовець озвучив невдоволення багатьох європейських країн рішеннями Дональда Трампа відмовитися від міжнародної ядерної угоди з Іраном, намірами Білого Дому запровадити тарифи на трансатлантичну торгівлю та іншими кроками.

“Окрім традиційних політичних проблем, таких як посилення Китаю, або агресивності Росії, сьогодні ми є свідками нового явища - примхливої напористості американської адміністрації”, - сказав Туск перед самітом ЄС у Болгарії в середу.

Але далі Дональд Туск сказав, що “Європа має бути вдячна президентові Трампу, бо завдяки йому ми позбулися усіх ілюзій. Він змусив нас зрозуміти, що коли потрібна рука допомоги, то ви знайдете її у себе. Європа, попри теперішні настрої, повинна зробити усе можливе для захисту трансатлантичних зв’язків, але, водночас, ми повинні бути готовими до випадків, коли нам доведеться діяти самостійно”.

“Щоб бути дійовою стороною, а не об’єктом глобальної політики Європа повинна бути об’єднаною економічно, політично і також військово, як ніколи раніше. Можна сказати просто: або ми будемо разом, або нас не буде”, - заявив Днальд Туск.

Європейські лідери раніше не змогли переконати президента Трампа не виходити з міжнародної Паризької кліматичної угоди. Європа також не згодна з рішенням адміністрації визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенесенням туди американського посольства.

Відкриття посольства США цього тижня супроводжувалось протестами палестинців та відповіддю ізраїльської армії, внаслідок якої загинули 60 осіб і кілька тисяч зазнали поранень.

Розширення ЄС

Однією з тем саміту ЄС у Софії є план чергового збільшення кількості членів Євросоюзу, до якого хочуть приєднатися шість країн західної частини Балканського півострова: Сербія, Боснія-Герцеговина, Чорногорія, Косово, Македонія та Албанія.

Але президент Франції Еммануель Макрон перед зустріччю висловив застереження проти поспіху з прийомом нових членів.

“Останні 15 років показали шлях, який послабив Європу постійними наполяганнями, що її треба розширювати”, - сказав Макрон у Софії.

“Європейська перспектива є, що ми і підтвердили сьогодні. Але має значення і те, що ми сказали кілька місяців тому: увесь процес залежатиме від заслуг, отже кожна країна має проробити домашню роботу, а тоді буде європейська перспектива”, - підкреслив комісар ЄС з питань розширення Йоганнес Ган.

Дискусії щодо нової хвилі розширення ЄС ускладнені суперечками щодо Косово - деякі країни не визнають незалежності краю, що був частиною Сербії.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой не бере участі у саміті, протестуючи проти права Косово на незалежність.

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