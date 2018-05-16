Як відповість Європа на американські санкції стосовно Ірану - основна тема саміту в Софії

Європейські дипломати та журналісти прибувають до Софії, Болгарія, на запланований саміт Західних Балкан, основним питанням якого, за очікуваннями, буде Іранська угода, повідомляють журналісти.

Позиція адміністрації Трампа та найближчих союзників США розходяться в питанні політики стосовно Ірану - в сфері, де попередня співпраця між союзниками десятиріччями була ключовим аспектом в досягненні прогресу в ядерних переговорах з Іраном.

Цього тижня США ввели санкції проти голови Центрального банку Ірану, повідомляють ЗМІ. Водночас, європейські міністри закордонних справ зустрілись з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом в Брюсселі, щоб обговорити можливості порятунку ядерної угоди стосовно Ірану після того, як США вийшли з неї минулого тижня.

Міністерство фінансів США включило голову Центрального банку Ірану Вайолах Сеїфа та його заступника за звинуваченнями в сприянні, або наданні фінансової підтримки іранській ісламістській групі IRGC-QF та Хеболлі – обидві ці установи включено до санкційного переліку США.

«Сеїф змовився з IRGC-QF про переведення мільйонів доларів через міжнародну фінансову систему у різних валютах, допомагаючи IRGC-QF фінансувати свою діяльність за кордоном», - йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

«Жахливо, але не дивно, що найвищий посадовець Ірану в банківській сфері змовлявся з IRGC-QF з метою сприяння в фінансуванні терористичних груп, таких як Хезболла і це руйнує будь-яку довіру на яку він міг розраховувати як голова центральногьо банку, захищаючи установу», - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин в заяві.

Керівники Європейського союзу розпочинають переговори у середу з метою заходження шляхів збереження іранської ядерної угоди і захисту економічного співробітництва з Іраном після того, як президент США Трамп оголосив про вихід з пакту, повідомляє Reuters.

Хочу, щоб наше обговорення не залишило сумнівів, що доки Іран поважатиме положення угоди, ЄС буде її поважати

Канцлер Німеччини Меркель, хоча і наголосила, що угода не є ідеальною, однак, підтвердила свою підтримку угоді у своєму виступі перед німецькими законодавцями напередодні саміту. «Питання, чи переговори пройдуть краще, якщо ми припинемо угоду, або залишимось в ній ... ми стверджуємо, що переговори будуть кращими, якщо залишитись», - наголосила вона.

Швидких рішень від лідерів 28 країн ЄС не очікується. «Хочу, щоб наше обговорення не залишило сумнівів, що доки Іран поважатиме положення угоди, ЄС буде її поважати», - оголосив напередодні зустрічі президент Європейської ради Дональд Туск, який буде головувати на саміті.

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Лідери Британії, Франції та Німеччини – три підписанти угоди 2015 року від ЄС, що полегшила санкції проти Ірану в обмін на скорочення її ядерної програми і яку Трамп відкинув, як «найгіршу угоду всіх часів», поінформують учасників про угоду.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер також представить можливі варіанти яким чином захистити європейські інвестиції в Ірані і економічну співпрацю.

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