Президент Євросоюзу дорікає уряду Польщі за суперечку з Україною

Чільний представник ЄС Дональд Туск жорстко скритикував польський уряд за низку кроків у внутрішній та зовнішній політиці, звинувативши Варшаву у діях, що на його думку можуть збігатися з “планом Кремля”.

Твіт пана президента називає речі своїми іменами. Це останній дзвоник, щоб урятувати Польщу в демократичній Європі.

​Туск, президент Європейської ради, який у минулому був прем’єр-міністром Польщі, новою причиною "тривоги" назвав польську “гостру суперечку з Україною”, а також “ізоляцію” Польщі “в Європейському Союзі, відхід від верховенства права та незалежності судів, наступ на неурядовий сектор і вільні медіа”.

Минулої суботи Київ викликав посла Польщі в Україні для роз’яснень через заборону в’їзду на польську територію українському представникові, який опікується долею історичних пам’яток жертвам війни та політичних репресій.

У Києві заявили, що такі дії суперечили двостороннім домовленостям.

Раніше польський міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський заявив про створення “чорного списку” українських громадян, яким буде заборонено в’їзд на територію Польщі через, як було сказано, “їхні антипольські переконання”.

Але затримання на кордоні українського представника стало певною несподівнкою, бо у п’ятницю у Кракові відбулися термінові консультації радників президентів та дипломати двох країн і сторони заявляли про узгодження кроків до порозуміння.

У дописі на Twitter у неділю Дональд Туск стверджує, що не може спати спокійно, бо задається питанням: чи це “стратегія ПіС (урядової партії “Право і справедливість”), чи план Кремля?”

Коментар посадовця став ще однією ознакою погіршення відносин Брюсселя з Варшавою, а також свідченням можливих політичних амбіцій Дональда Туска на батьківщині.

Беата Шидло, яка зараз очолює польський уряд, роздратовано відповіла, що Туск на посаді президента Європейської ради “не зробив нічого для Польщі”, а натомість “використовує свою позицію для нападу на польський уряд”.

Незвично для Євросоюзу Польща навесні 2917 року виступала проти призначення свого співвітчизника на чільну посаду у Брюсселі, бо Дональд Туск належав до партії “Громадянська платформа”, що залишається в опозиції до урядової партії “Право і справедливість”.

Колишній президент Польщі та лідер руху "Солідарність" Лех Валенса також у Twitter написав, що "повністю підтримує" стурбованість Туска: "Твіт пана президента (Дональда Туска) називає речі своїми іменами. Це останній дзвоник, щоб урятувати Польщу в демократичній Європі".

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