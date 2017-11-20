Замовчування правди про геноцид українського народу може породити новий геноцид - Шумер

Українська громада, за лідерства Український конгресового комітету Америки, провела у Нью-Йорку молитовну ходу у суботу, 19 листопада, на вшанування пам’яті жертв Голодомору.

До колони на вулицях мегаполіса приєдналися посли України у США, в ООН, ветерани АТО, які проходять реабілітацію у США, а також представники американської влади різних рівнів. Хода завершилася традиційною панахидою у соборі Святого Патрика, що знаходиться на п’ятій авеню Мангеттена.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив під час свого щорічного звернення, що відзначення жертв геноциду українського народу є священним обов’язком США. Бо геноцид, правду про який замовчують, може породити новий геноцид:

«Це честь і привілей бути тут з вами. Кожного року я намагався бути з вами і приєднатися до вас у цей сумний день протягом багатьох років. Це тому, що я всім серцем вірю, що вшанувати жертв українського геноциду, які не можуть говорити самі за себе - наш священний обов'язок. І для мене це честь сьогодні вшановувати двох жертв які залишилися живими - Надія та Олександр приєдналися до нас сьогодні. Вітаю вас і довгого вам життя»

«Це було 84 роки тому, коли Сталін брутально знищив мільйони і мільйони невинних українців. Він намагався знищити український народ, він намагався знищити український дух. Але, хвала Богу, він програв. Сталін відійшов, радянська Росія зникла, а український народ вижив. Довгого життя!»

«Протягом занадто тривалого часу український геноцид не був належним чином визнаний, не зважаючи на його історичне значення. Ось чому ми підтримали будівництво пам’ятника Голодомору у Вашингтоні. Ось чому ми збираємось тут кожен рік, ми не можемо про це ніколи забути»

«За останні роки українці та американці особисто зазнали наслідків залякувань з боку президента Путіна, Втручання росіян у вибори 2016 року було надзвичайним порушенням американського суверенітету, якому передували захоплення ним кримської землі та підтримка російськими військовими сепаратистів у Східній Україні. Зараз, як ніколи, дуже важливо, друзі, щоб США та Україна стояли разом, пліч-о-пліч перед лицем безрозсудливого іноземного втручання. Нагадаємо панові Путіну, що Україна та Сполучені Штати подолали авторитарних бандитів, яких вона зібрала, і ми будемо продовжувати це робити в майбутньому. Слава Україні, і дякую за честь звернутися з промовою!»