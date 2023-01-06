Reuters: Із Twitter могли викрасти 200 млн електронних адрес користувачів

Хакери викрали адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter і опублікували їх на онлайн-форумі. Про це повідомила агенція Reuters.

Агенція посилається на слова співзасновника ізраїльської компанії з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock Алона Ґала, який назвав цю ситуацію одним із найбільших відомих йому витоків даних. Звіт про хакерську крадіжку Ґал вперше опублікував 24 грудня, втім Twitter його досі не прокоментував, і не відповів на запити щодо порушень. Тож невідомо, які дії компанія вжила для розслідування та вирішення проблеми, зазначає Reuters.

У мережі цього тижня з’явилися скріншоти з хакерського форуму, на якому оприлюднені дані нібито користувачів Twitter. Втім, агенція Reuters наголошує, що не змогла провести незалежну перевірку, чи дані на цьому форумі достовірні та чи походять саме з Twitter. Також спочатку відрізнялися заяви щодо масштабу дій зловмисників: раніше йшлося про те, що хакери викрали 400 млн адрес електронної пошти та номерів телефонів.

Крім того, в агенції зазначають, що хоча дані оприлюднені лише зараз, злом міг статися ще 2021 року, до того, як Ілон Маск став власником компанії.

Раніше компанія Маска опинилася в центрі скандалу через блокування акаунтів. 15 грудня Twitter призупинив облікові записи декількох відомих журналістів CNN, The New York Times та The Washington Post, а також кореспондента «Голосу Америки» Стіва Германа. Маск заявив, що журналісти розкривали інформацію про місцезнаходження його приватного літака, і це, за його словами, призвело до залякування його дитини. Однак жоден із журналістів, хоча вони висвітлювали дії Маска та закриття ним облікового запису @elonjet, не опублікували у Twitter інформацію про місцезнаходження його літака, яка загалом є загальнодоступною на інших онлайн-сайтах.

Призупинення облікового запису викликало хвилю занепокоєння з боку інших журналістів, правозахисних груп і міжнародних організацій. 17 грудня Макс заявив про розблокування акаунтів.