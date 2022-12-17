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Маск поновлює акаунти журналістів у Twitter
Власник Twitter Ілон Маск написав у Twitter рано в суботу, що облікові записи журналістів, які були відключені ввечері в четвер, будуть відновлені.
Багато облікових записів, у тому числі кореспондента «Голосу Америки» Стіва Германа, було відновлено незабаром після твіту Маска, однак не всі вдалося відновити.
Маск сказав, що призупинив облікові записи, оскільки журналісти розкривали інформацію про місцезнаходження його приватного літака, що, за його словами, призвело до того, що особа залякувала одного з його дітей.
Однак жоден із журналістів, хоча вони висвітлювали дії Маска та його закриття облікового запису @elonjet, не опублікували у Twitter інформацію про місцезнаходження його літака, яка загалом є загальнодоступною на інших онлайн-сайтах.
Призупинення облікового запису викликало хвилю занепокоєння з боку інших журналістів, правозахисних груп і міжнародних організацій.
Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив у п’ятницю: «Цей крок створює небезпечний прецедент у той час, коли журналісти в усьому світі стикаються з цензурою, фізичними погрозами та гірше». Він додав, що ООН "дуже стурбована довільними" призупиненнями.
Європейський Союз також був турбують призупинення. Зі свого облікового запису в Twitter віце-президент Комісії ЄС з питань цінностей і прозорості Віра Юрова написала, що призупинення викликає занепокоєння, і зазначила: «Закон ЄС про цифрові послуги вимагає поваги до свободи ЗМІ та основних прав. Це підкріплено нашим Законом про свободу ЗМІ».
Вона сказала, що Маск повинен про це знати. «Є червоні лінії, — сказала вона, — і санкції також».
Комітет із захисту журналістів також висловив стурбованість, зазначивши, що якщо журналістів буде відсторонено, через їхню роботу, «це стане серйозним порушенням права журналіста повідомляти новини без страху чи помсти».
Фредеріке Кальтоне, директор відділу технологій і прав людини Human Rights Watch, заявила в п’ятницю, що видалення облікових записів важко обгрунтувати лише занепокоєнням щодо конфіденційності чи безпеки». Вона сказала: «Дані про польоти є публічними», і Маск є публічною особою, чий бізнес і зв’язки з урядом становлять суспільний інтерес. Якщо пристрої відстеження польотів виявляють його місцезнаходження, це інформація, яка завжди була загальнодоступною, і будь-який ризик для його безпеки не походить від твітів людей».
Зі свого офіційного облікового запису в Twitter Президент Товариства професійних журналістів Клер Ріган висловила стурбованість призупиненнями, заявивши, що вони «суперечать обіцянці Маска підтримувати свободу слова на платформі. Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією та захищати журналістику та свобода слова на всіх платформах".
Голос Америки відреагував на призупинення дії облікового запису Германа: «Пан Герман — досвідчений репортер, який дотримується найвищих журналістських стандартів і використовує платформу соціальних мереж як інструмент збору новин і спілкування. Пан Герман не отримував жодної інформації від Twitter щодо причини призупинення дії свого облікового запису. Як головний національний кореспондент, пан Герман висвітлює міжнародні та національні новини, і це призупинення заважає йому виконувати свої обов’язки журналіста".
Маск провів опитування у Twitter, щоб визначити, чи потрібно відновити облікові записи журналістів і коли. Майже 59% респондентів підтримали негайне відновлення облікових записів, Маск опублікував результати у Twitter, сказавши, що "люди висловилися".
Рано в суботу Маск також написав у Twitter, що Twitter Spaces знову працює. Spaces, функція групового аудіочату, припинила роботу незабаром після того, як Маск вийшов із розмови з журналістами, які обговорювали його призупинення облікових записів їхніх колег.
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«Ким ти не був, якщо ти борешся за свободу, Україна вітає тебе». Американська трансгендерка, журналістка, медикиня – про свій досвід війни
Допомога Україні виграти цю війну є найкращою інвестицією в національну оборону США, вважає медикиня кримсько-татарського добровольчого батальону Сара Ештон-Сірілло. Перед тим, як приєднатися до батальону, тривалий час вона була єдиною іноземною репортеркою, яка висвітлювала війну з Харківської області.
Голос Америки зустрівся з нею у Вашингтоні, куди вона приїхала поінформувати американських законодавців і експертів про події на передовій. Це її перша поїздка в США за 9 з половиною місяців. Увесь цей час була в Україні. Говорить, що на початку повномасштабного вторгнення дуже переживала перед тим, як перетнути український кордон. Не стільки через війну, скільки через те, що Сара – трансегендерна жінка.
«Тому що були проблеми з моїми документами щодо зміни статі. А також я не була впевнена, як українці будуть ставитися до трансгендерної репортерки, яка буде вести репортажі з країни під час війни», - розповідає Ештон-Сірілло.
Натомість, говорить вона, її досвід в Україні змінив її уявлення про те, як суспільство взагалі може ставитися до представників сексуальних меншин.
«З першого дня, коли я в’їхала, коли мені поставили штамп у паспорті, я побачила, наскільки гостинною є Україна. Це не питання толерантності чи ідентичності. Україна є нацією, яка цінує волю та свободу для всіх людей», - розповідає Ештон-Сірілло.
Вона каже, що це ставлення дозволило їй працювати із дедалі більшою ефективністю як журналістці, а тепер - і як військовослужбовіці.
«Для українців моя гендерна ідентичність взагалі не є важливим питанням. Ким би ти не був, якими б не були твої цінності, що б не відбувалося у твоєму особистому житті, якщо ти борешся за волю і свободу, Україна вітає тебе», - говорить вона.
За одним із найостанніших рейтингів рівноправ`я представників сексуальних меншин, Equaldex, Україна посідає 62 місце у світі, поруч із іншими східноєвропейськими країнами. Втім, каже Сара, на її думку, ставлення до представників сексменшин в країні дуже змінилося саме під час повномасштабного вторгнення.
«Люди можуть жити більш автентично, можуть брати участь у всіх аспектах життя суспільства. Ми бачили, як президент Зеленський торкався питання одностатевого партнерства», - каже вона.
Ештон-Сірілло розповідає, що в Харкові та області, де вона з березня працювала як фрілансерка та висвітлювала війну в соціальних медіа, її вразив доступ та свобода дій, які вона мала як представниця мас-медіа, незважаючи на запровадження воєнного стану.
«У США, коли ми уявляємо воєнний стан, нам здається, що це такі драконівські, жахливо суворі закони. Але за президента Зеленського та українського Міністерства оборони я виявила, що у мене більше свободи як репортерки в Україні в умовах воєнного стану, ніж якщо б я намагалася, наприклад, знімати поліцію в Сполучених Штатах», - розповідає жінка.
Втім, був один момент, який поставив під сумнів її журналістську етику. Приїхавши по справах до Києва 10 жовтня, Сара записала відео із собою на тлі тіла мертвої людини - жертви першого масованого обстрілу, якого завдала Росія по українській інфраструктурі. Це відео швидко поширилося соціальними мережами та викликало хвилю критики на адресу журналістки.
За її словами, тоді вона не думала, що це може викликати такий резонанс:
«Я розумію, як це вплинуло на людей, які побачили таку шокуючу картинку. Але я щойно приїхала зі Сходу, де це було повсякденним життям».
Тоді, каже Ештон-Сірілло, вона вже оформлювала папери, щоб приєднатися до лав Збройних сил України, співпрацюючи з українським урядом як цивільна особа, бо війна, жорстокість якої вона спостерігала щодня, стала для неї особистою справою. Вона каже, що виростаючи на півдні США, мала навички поводження із вогнепальною зброєю, а також, через одну з її попередніх місць праці, - досвід роботи із медичною допомогою. Розповідає, що пройшла вишкіл, включно із наданням першої медичної допомоги в кримсько-татарському добровольчому батальоні імені Номана Челебіджіхана, до якого приєдналася.
«Командир прийняв у мене іспит на те, що повинен знати бойовий медик. А потім мене відправили на навчання Triple C, яке є стандартним курсом НАТО для медичного навчання бойових рятувальників. Я пройшла курс, щоб отримати сертифікат», - розповідає вона.
Наразі Сара чекає на ротацію. Говорить, ще не була на фронті в якості бойового медика, але багато що встигла побачити, працюючи у Харкові та області як журналістка. Своїм досвідом та враженнями ділиться у Вашингтоні та інших містах США під час своєї поїздки.
«Лінія фронту, нульовка - жахливе місце. Я була там, коли знищували машини швидкої допомоги. Російським терористам байдуже, чи вони атакують мирних жителів чи солдатів. Їм байдуже, чи хтось вже поранений і його намагаються евакуювали. Вони намагаються знищити усе на своєму шляху. І це одна з проблем, з якою ми намагаємося боротися та пояснити це світові: Росія – це не армія. Росія – це терористична група, група військових злочинців і головорізів, яку очолює бос мафії Володимир Путін. Вони не воюють чесно», - каже вона.
Під час перебування у Вашингтоні Ештон-Сірілло зустрілася із кількома конгресменами та сенаторами. Наразі в Конгресі розглядається кілька законодавчих ініціатив, включно із запитом Білого дому на майже 38 мільярдів доларів на безпекову та іншу допомогу Україні на наступний рік. Вона говорить, що має аргументи для тих законодавців, які ще вагаються щодо його схвалення, зокрема вимагаючи більш ретельних перевірок використання військової допомоги США.
«Як аналітик у минулому житті за професією, я кажу: "Подивіться на цифри, пане конгресмене, конгресвуман чи сенаторе". Це найбільший прибуток від інвестицій у іноземну допомогу з часів Другої світової війни. Ви перемагаєте те, що вважалося супердержавою, завдяки крові, яку проливають українці, - лише за кілька мільярдів доларів грошей платників податків. І так, це звучить як багато, але знищення Володимира Путіна та знищення його терористичної держави означає, що гроші витрачені недаремно», - розпвоідає вона.
Також каже, що приїхала до Вашингтона, аби запросити членів уряду та Конгресу, які сумніваються у правильному використанні американської військовї допомоги, приїхати в Україну та провести перевірки особисто.
«Я навіть особисто привезу їх зі зброєю на передову, щоб вони побачили озброєння в дії, щоб вони могли повернутися до Сполучених Штатів і сказати, що гроші витрачені не дарма», - каже вона.
Україна, говорить Сара, вже перемогла, продемонструвавши світові слабкість та неефективність Росії. Але війна, яка щодня забирає людські життя, ще триває. Під час своїх зустрічей у Вашингтоні вона намагається пояснити, що український спротив та його підтримка важлива не лише для України, а й світу.
Пентагон очікує на "динамічний" розвиток подій на полі бою взимку і наголошує на нагальності навчання українських військових. Інтерв'ю
Високопосадовиця Пентагону, відповідальна за Україну сказала Голосу Америки в четвер, про те, що просунуте навчання військових України є “надзвичайно нагальним”. Пентагон оголосив, що США збільшуватимуть кількість українських військових, яких вони навчають щомісяця.
Заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер сказала Голосу Америки, що навички українських сил сьогодні зовсім на іншому рівні, порівняно з тим, коли США вперше почали тренувати українські сили після вторгнення Росії у Крим в 2014 році.
Прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер повідомив журналістам в четвер, що, починаючи з січня, США щомісяця посилюватимуть військову підготовку українських підрозділів розміром до батальйону в Німеччині за «передовою тактикою на полі бою», включаючи навчання з бойовою стрільбою.
"Зима буде дуже динамічним часом, - сказала посадовиця ексклюзивній розмові з Голосом Америки. - Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися".
США надали Україні мільярди доларів військової підтримки, включаючи озброєння протиповітряної оборони, починаючи від "Стінгерів" і закінчуючи більшими зенітно-ракетними системами (NASAMS), які можуть забезпечити протиповітряний захист від цілей малої та середньої дальності.
Купер не підтвердила повідомлення американських офіційних осіб Голосу Америки цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити системи протиракетної оборони Patriot в Україну.
«Але я можу сказати, що протиповітряна оборона - наш головний пріоритет, і ми розглядаємо кілька способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби протиповітряної оборони, включаючи NASAMS», – сказала вона, додавши, що допомога США розвинулася, щоб задовольнити нові потреби на полі бою.
Купер також підтвердила, що США надіслали Україні запчастини для С-300, щоб підтримати існуючі можливості протиповітряної оборони до того, як було надано NASAMS.
«Минулої весни ми надсилали українцям запчастини, щоб підтримувати їхні системи С-300 у робочому стані. Але завдяки системам NASAM це справді провідна західна система, яку українці з самого початку неймовірно ефективно застосовували проти російських ракетних загроз, а також російських загроз БПЛА», – сказала вона, використовуючи абревіатуру для «безпілотних авіаційних систем» - дронів.
США допомогли переконати Словаччину надати систему С-330 українським силам у квітні, а в свою чергу надали Словаччині ракетну систему Patriot.
Наразі США не планують надавати Україні високоточні снаряди великої дальності, такі як керовані ракети тактичної ракетної системи (ATACMS) для своїх артилерійських ракетно-пускових установок. На сьогоднішній день США надіслали боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS) для використання в цих пускових установках. ATACMS має дальність близько 300 кілометрів, а GMLRS — близько 90 кілометрів.
"На даний момент ми вважаємо, що GMLRS – дуже ефективні для вражання широкого спектру цілей, потрібних Україні. Тож на даний момент ми будемо триматися GMLRS", – сказала вона Голосу Америки.
Щодо російської тактики в Україні Купер сказала, що Москва фактично кидає військових «в м’ясорубку, незважаючи на дуже великі втрати, з якими вони стикаються".
Повна розшифровка інтерв’ю наведена нижче:
Голос Америки: Давайте почнемо з нещодавнього оголошення про додатковий навчальний центр для українських військових у Німеччині. Мені як людині, яка висвітлювала навчання на Яворівському полігоні в Україні здається, що це той самий тип навчання, який проводили США перед початком війни. Чи це так?
Купер: Я вважаю, що важливо розглядати це як частину загальних навчань, і чудово, що ви бачили те, що ми робили в Яворові разом із союзниками після 2014 року. Але, очевидно, контекст сьогодні дуже відрізняється. З 24 лютого ми провели інтенсивні тренування українців на спеціалізованих системах озброєння - Сполучені Штати та союзники з багатьох країн Європи. Зараз є справді потужна програма навчання у Великій Британії. Це індивідуальне навчання, яке дає змогу новобранцям і військовим отримати необхідні навички і це поєднується з загальновійськовою підготовкою на рівні батальйонів у США та з програмами ЄС і інших союзників. Отже, ЄС має свою програму колективного навчання, яка запускається разом з кількома країнами ЄС, включаючи Німеччину та Польщу. Важливо в усіх цих зусиллях знати, що всі вони пов’язані і скоординовані. Це забезпечує командувач EUCOM [Європейське командування США], щоб забезпечити нашу спільну підтримку Україну.
Голос Америки: Зрозуміло. Отже ви кажете про підвищену терміновість навчань?
Купер: Підвищена терміновість, а також, Збройні сили України зараз інші. Їхня майстерність на полі бою вражає. Коли подумати про те, з чого ми почали у 2014 році, і якими є сьогодні їхні можливості, здатність дати відсіч російським загарбникам. Це зовсім інше.
Голос Америки: Давайте поговоримо про більш ніж 19 мільярдів доларів військової допомоги, наданої Україні з початку цієї війни. Яка зброя, на вашу думку, з наданої Пентагоном була найефективнішою?
Купер: Важко назвати якийсь конкретний вид зброї, тому що зі зміною ситуації на полі бою, ми змінювали допомогу, щоб надати українцям те, що їм потрібно, тоді, коли їм це потрібно. В ті перші дні після 24 лютого, коли ви бачили, як росіяни атакували на кількох напрямках, я б сказала, що Javelin і Stinger були абсолютно критично важливими, щоб дозволити українцям відбити це початкове просування і зупинити російські війська, але пізніше, коли точилась артилерійська боротьба на сході, вирішальну роль відіграла система HIMARS, а до цього наші гаубиці M777.
Голос Америки: Давайте поговоримо про HIMARS, оскільки ви згадали про них — це високомобільні артилерійські ракетні системи. Сполучені Штати надають Україні ракети Гімлар (GMLR) із дальністю приблизно 90 кілометрів. Але українці просять про потужності більшої дальності, як от АТАКАМС. Чи Пентагон серйозно розглядає таку можливість, і чи бачите ви це як щось, що може бути додане до пакету військової допомоги у майбутньому?
Купер: Ми завжди дивимось на потреби України на полі бою та завжди оцінюємо, які найкращі можливості ми можемо їм надати, аби задовільнити їхні оперативні потреби. На даний момент ми вважаємо, що GMLRS – дуже ефективні для вражання широкого спектру цілей, потрібних Україні. Тож на даний момент ми будемо триматися GMLRS.
Голос Америки: Але дехто може заперечити, і я розмовляла із генералом Беном Годжесом, колишнім командувачем армії США, і він зазначив, що ATACMS з радіусом 300 кілометрів можуть дозволити українцям вразити основні точки в Криму, які вони не можуть дістати з GMLRS. Яка ваша відповідь на це?
Купер: Не можна дивитися лише на якийсь один вид озброєння, є й інші спроможності, які українці мають у своєму розпорядженні для досягнення інших цілей, але ви також могли бачити, насправді, і удари в Криму, у Чорному морі, з використанням цілої низки спроможностей. Тож знову ж таки, ми вважаємо, що можливості, які ми надали Україні, дозволяють їй вражати переважну більшості цілей, потрібних їй, аби досягнути своїх оперативних цілей.
Голос Америки: Є різні аргументи щодо далекобійної зброї. Наприклад існує занепокоєння, що Росія розцінить це як подальшу ескалацію, і що Росія відповість на цю подальшу ескалацію. Інші вважають, що високоточні боєприпаси великої дальності потрібні, оскільки Росія досі мала притулок на своїй території, а українці, за винятком того, що ми бачили протягом останніх кількох днів, не нападали на їхній військовий чи цивільний потенціал. Що ви думаєте про такі аргументи?
Купер: Важливо не зациклюватися на теоретичних цілях і теоретичних відповідях, а справді зосередитися на тому, що потрібно українцям на полі бою. Бачимо, що нещодавно йшлося про Херсон, де вони ефективно наступали і відтіснили росіян. Ми бачили змицнення у Харківській області, а тепер у східній Україні, вони рішуче воюють проти російського наступу в Бахмуті. Ми дивимося, які можливості їм потрібні для цих конкретних операційних ситуацій, і які можливості вони використовують? І знову ж таки, я б сказала, що HIMARS були неймовірно ефективними разом із GMLRS у знищенні ключових російських командних і контрольних пунктів, ключових російських логістичних вузлів і дозволили українцям не просто утримувати свої позиції, а й справді просуватися.
Голос Америки: Британський міністр оборони, гадаю, нещодавно сказав, що він відкритий до надання систем зброї більшої дальності. Як ставиться до цього очільник Пентагону? Як ви ставитеся до цього?
Купер: Щодо засобів, ми завжди шукаємо, що потрібно українцям, і ми завжди відкриті до того, що це може бути.
Голос Америки: Отже, так, ви теж однодумці.
Купер: Ми завжди відкриті щодо потреб у можливостей.
Голос Америки: Я хочу поговорити з вами про те, що сказав міністр закордонних справ України. Він сказав, що здатність Росії розпочати великий наступ може бути відновлена наприкінці січня або в лютому. Чи США стурбовані ймовірністю цього, і що Пентагон намагається зробити, щоб цьому запобігти?
Купер: Ми завжди уважно спостерігаємо, де Росія може наступного разу спробувати просунутися вперед, які операції вона може розглядати. Зима буде дуже динамічним часом. Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися. Але що стосується ситуації з Росією зараз, слід пам’ятати, що їхні війська – у дуже поганому стані. Ви маєте справу з великою кількістю військових, яких поспішно мобілізували, які пройшли дуже слабку підготовку або які дуже погано оснащені, а їхній моральний дух неймовірно низький. Тож, попри те, що ми будемо дуже пильними та намагатимемося підтримувати українців у всіх їхніх потребах, ми також усвідомлюємо, що росіяни – у скрутному становищі.
Голос Америки: Давайте поговоримо про це трохи більше. Росіяни зазнають невдачу за невдачею на полі бою. Тож ви передбачаєте, що росіяни, доки українці продовжуватимуть боротьбу з ними, не зможуть перегрупуватися та відновити перевагу? Поясніть, яким чином ви бачите спроможності росіян у майбутньому?
Купер: Я думаю, нам варто поглянути на дві складові. Перша – це їхні жорстокі та нищівні атаки на українську цивільну інфраструктуру. Очевидно, що росіяни вдалися до такої тактики з відчаю та через повну зневагу до прав людини, цивільних і думку світової громадськості. Вони продовжують цю тактику. Я думаю, що ми можемо передбачити, що Росія продовжуватиме намагатися залякати українське цивільне населення та український уряд, щоб вони якимось чином підкорилися. Але цього не станеться. Я думаю, що українці витримають, вони покращать свою витривалість як завдяки поставкам електрообладнання, так і засобів протиповітяної оборони від Сполучених Штатів та союзників. Водночас, інший напрямок стратегії Росії полягає в тому, щоб просувати свої сили вперед, намагаючись отримати додаткові територіальні здобутки. Я думаю, що вони продовжать це робити, але саме у цьому – їхня слабка сторона – сили їхнього війська, моральний дух, можливості, які вони мають, справді будуть перешкодою. Але те, як Росія веде бойові дії дуже відрізняється від того, як це роблять наші союзники чи українці. Росіяни справді кидають всі свої сили, своїх людей у м’ясорубку, не зважаючи на дуже високі втрати, з якими вони стикаються.
Голос Америки: Щодо здатності українських військ захистити українське населення. Зараз США допомогли надати Україні два NASAMS. Це Національні передові ракетні системи «земля-повітря». І чи можете ви розповісти нам трохи про їхній успіх? Що вони робили? Я чула від одного аналітика, що це з 35 спроб, 35 вдалих попадань.
Купер: Знову ж таки, я хочу поставити надання NASAMS у ширший контекст протиповітряної оборони, тому що ми розглядаємо те, як ми можемо забезпечити українську протиповітряну оборону, і тому ще минулої весни ми надсилали українцям запчастини до підтримки роботи систем С-300. Але завдяки системам NASAM це справді найкращий західний потенціал, яким українці з самого початку змогли діяти неймовірно ефективно проти російських ракетних загроз, а також російських загроз БПЛА. Отже, ми бачили, як вони були дуже успішними під час останніх кількох хвиль атак, коли знову ж таки Росія намагається націлитися на енергетичну мережу України, але їм це не вдається.
Голос Америки: Нещодавно Міністерство оборони України висловило стурбованість тим, що вони все ще не повністю здатні захистити себе від балістичних ракет, тобто балістичних ракет "Іскандер". І двоє офіційних осіб США повідомили Голосу Америки, що Пентагон готується відправити ракети Patriot або ракетні батареї Patriot в Україну, щоб допомогти в цьому. Чи можете ви підтвердити, що Пентагон готується це зробити?
Купер: Наразі я не маю для вас жодних оголошень щодо нових засобів протиповітряної оборони, але можу сказати , що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо кілька способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби ППО. NASAMS був частиною цього. Ми також ведемо розмови з союзниками, і маємо величезну підтримку від союзників у наданні систем озброєння Україні. Незалежно від того, чи йдеться про німецьку систему IRIS-T, чи про той факт, що безліч союзників надають ракети AMRAAM, якими стріляють підрозділи NASAMS.
Голос Америки: C-RAM також варіант. Чи розглядає таку можливість Пентагон?
Купер: Не можу нічого сказати про це.
Голос Америки: Добре, чи можете пояснити нашій аудиторії, яка не розбирається в системах озброєння. Якщо в Україну прибуде ракетна батарея «Патріот», що це дасть, порівняно з іншими наданими системами.
Купер: Ну, я не технічний експерт, щоб говорити про деталі різних систем, але можу сказати вашим читачам, що ППО – це не одна система в одній точці. Протиповітряна оборона полягає в тому, щоб мати рівні систем, які можуть відбити низку загроз, чи то ці іранські БПЛА, які придбала Росія, які загрожують українським містам, чи крилаті ракети, які летять із землі з повітря чи з моря, потрібен багаторівневий підхід із кількома системами, які захищають у кількох точках по всій країні.
Голос Америки: Оскільки ви згадали про Іран, що ви можете сказати нам про те, що Іран продовжує надавати Росії. Вони поки що заперечують, що надали Росії зброю, але за уламками видно, що використовуються іранські безпілотники
Купер: Отже, кожен із тих іранських БЛА, які загрожують українському небу - ще одна система, якого Росія не мала б, якби Іран мав не прийти на допомогу Росії. Іран не може цього заперечити. Насправді ми бачили збитки через UAS, і в українців є багато свідчень очевидців, де ми бачимо, як вони відважно стріляють з неба, навіть з кулеметів, які ми їм надали, тому Іран продовжує забезпечити російську армію цими БПЛА. І ми знаємо, що відносини між Іраном і Росією суттєво зміцніли під час війни в Україні.
Голос Америки: Чи може Росія відновити втречене? Чи вона наразі сильно виснажена?
Купер: Гадаю, ми бачили, як російська оборонна промисловість відстала. Експортні обмеження США та союзників допомогла створити дефіцит матеріалів для російської оборонної промисловості. У той же час, я знаю, що Росія намагається знайти додаткові джерела, вони намагаються знайти способи виробництва або придбання. Але зараз ми знаємо, що у них проблеми, бо їхні друзі, до яких вони звертаються, — це Іран і Північна Корея, у них нестача інших постачальників.
Голос Америки: Поки ви не бачите, щоб їх підтримував Китай?
Купер: Я не маю інформації про підтримку з Китаю.
Голос Америки: Добре. Щодо зброї, яку надають США. Ми ще не бачили винищувачів. Чи розглядається це, і якщо ні, то чому?
Купер: Знову ж таки, розглядається повний спектр можливостей, і ми відкриті до них, але зосереджуємось на тому, що зараз можуть використовувати українці. І ми знаємо, що їм зараз потрібна ППО. Отже, ми фокусуємося на цьому. Ми знаємо, що їм потрібні вогневі можливості, далекобійна артилерія, включаючи HIMARS, і боєприпаси для їх підтримки. Ми знаємо, що їм потрібна бронетехніка для пересування. Отже, це ті види можливостей, на яких ми дуже, дуже зосереджені. А щодо повітряної сфери ми зосередилися на безпілотних літальних апаратах, які вони можуть дуже швидко й ефективно використовувати, щоб шкодити російським позиціям. Що стосується літаків, то це, безперечно, те, чим українці показали вміння керувати, їхні МіГи брали участь у боях, тому ми вирішили продовжити активацію їхніх МіГів, і саме там ці ракети HARM, які ми їм надали, які протирадіаційні ракети, які ми надали Україні, вступили в дію. Ми також надали багато запасних частин, щоб допомогти тим МіГам літати. І все це стосується можливостей, які можна використовувати негайно, на відміну від можливостей, які вимагають багато тренувань і багато роботи з обслуговування та підтримки.
Голос Америки: І це те, що критики кажуть про “Патріот”. Наскільки я знаю, потрібно щонайменше півроку, щоб навчитись користуватися «Патріотом». Для NASAMS знадобилося кілька місяців, правда?
Купер: Чесно кажучи, я не пам’ятаю точно, скільки часу це зайняло. Але для більшості західних систем протиповітряної оборони правді потрібне навчання. Але ви знаєте, ми розглядаємо це для всіх систем, які надаємо Україні. Ми переконуємось, що є спроможність, необхідні можливості для технічного обслуговування та підтримки, бо коли ми беремо на себе зобов’язання, вони знають, що це зобов’язання щодо повної системи.
Голос Америки: Ви згадали бронетехніку, і США надали російську бронетехніку. Але на сьогоднішній день я не бачила жодного M1A1 Abrams, який надавався Україні, який, на думку деяких людей, міг би дати їм значну перевагу на полі бою. Це те, що Сполучені Штати надіслали б? І це інше питання – чому Сполучені Штати досі не відправили американський M1A1 Abrams ?
Купер: Отже, знову ж таки, ми дивимось, що їм потрібно зараз і що вони можуть використати прямо зараз. І тому ми надали низку різноманітної бронетехніки, від броньованих Humvee до 113, і це БТРи, які дозволили українцям проводити захищені маневри у контрнаступальних операціях. Тож це наш пріоритет, і вони успішно використали це. Що стосується танків, ми надали пріоритет допомозі у відновленні або стимулюванні передачі танків радянського типу, тому що ми бачили, як українці використовують їх дуже і дуже ефективно. Ми знаємо, що їх можна негайно розгорнути, а технічне обслуговування та підтримка відносно прості. І українці вміють це добре робити. Танк західного зразка потребував би значно довшого періоду часу, не лише для навчання, а й для набагато складнішої системи технічного обслуговування та забезпечення, що не може статися в найближчому майбутньому.
Голос Америки: Я хочу поговорити про потенційні загрози, які виходять з Росії. Для Заходу Україна у багатьох відношеннях є битвою за демократію, битвою за суверенітет, недопущення того, щоб хтось прийшов і залякував іншу суверенну націю. Але загроза, що насувається, — це ядерна загроза. Проте минуло 10 місяців, і Пентагон говорив про безвідповідальні розмови, але жодних дій, як ви бачите позицію Росії щодо ядерної загрози? Ви вважаєте, що це все ще дуже реальна загроза, або, як багато аналітиків, думаєте, що ядерна зброя не надасть тактичної переваги на полі бою? І тому на даний момент вони не думають, що Росія використає ядерну зброю.
Купер: Отже, я вам скажу, це те, за чим ми спостерігаємо щодня, буквально щодня. Ми звертаємо увагу на російську ядерну сферу і дивимось, чи є ознаки того, що вони мобілізуються або рухаються вперед, підвищують готовність для удару. Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія робить щось незвичайне зі своїм ядерним підприємством. Але продовжуємо це контролювати. Щодо російських намірів. Безумовно, важко зрозуміти, що стосується [президента Росії] Володимира Путіна, але те, що ми бачили з Москви щодо ядерних питань, — це справді багато безвідповідального бряцання зброєю, спрямованого на залякування, але не пов’язаного з будь-якими конкретними діями.
Голос Америки: Буде новий склад Конгресу. Чи передбачаєте ви, що допомога, яку США надають Україні, взагалі зміниться? І чи незабаром українці очікують нового пакету допомоги?
Купер: Отже, я із задоволенням бачила неймовірну двопартійну підтримку Конгресу для України. І це було справжнє партнерство з Конгресом США. Я передбачаю й надалі дуже сильну підтримку з боку Конгресу США. Звичайно, це діалог. Це процес, у якому ми несемо відповідальність перед Конгресом США за допомогу, яку вони надають, але я передбачаю сильну підтримку. І все, що я чую від членів Конгресу, полягає в тому, що вони хочуть, щоб українці мали ті можливості, які їм потрібні, коли їм це потрібно. Отже, ми єдині в цьому.
Голос Америки: Отже, чи можете ви сказати українцям, які дивляться Голос Америки, що ця адміністрація залишатиметься прихильною до них стільки, скільки буде потрібно, і стільки, скільки їм потрібно залишатися у цій війні?
Купер: Я чую це від кожного лідера США, будь то міністр [оборони] [Ллойд] Остін чи сам президент [Джо] Байден. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно.
- Голос Америки
Європа має збільшити виробництво зброї для України і для власних потреб, бо вона не може перекладати свою безпеку на США – чиновник ЄС
Країни Європейського Союзу мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів, щоб допомогти Україні відповісти на збройну агресію проти неї Росії, та для власних потреб, говорять офіційні представники західних країн та експерти.
Європейський чиновник, чиє відомство відповідає за військове планування, заявив, що країни Європейського Союзу повинні спільно купувати зброю, щоб поповнити запаси після постачання Україні, і що вони мають більше дбати про власний захист, не покладаючись на США.
«Російська агресія проти України демонструє недолік наших можливостей», – сказав Їржі Шедівий, виконавчий директор Європейського оборонного агентства, органу ЄС, який допомагає ЄС у військовому плануванні та закупівлях.
Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова чиновника, його відомство веде переговори з європейськими компаніями з виробництва зброї про збільшення замовлень. Шедівий заявив, що важливо, щоб країни ЄС узгоджено закуповували обладнання та боєприпаси.
«Що важливо, так це те, що ми, Європейський Союз, зможемо стати надійним постачальником безпеки у захисті громадян», – сказав він у розмові з агентством Reuters.
Чиновник ЄС, який походить з Чехії, країни Центральної Європи, сказав, що Євросоюз має прислухатися до закликів США та інвестувати в оборону, бо США мають виклики у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і в разі потреби, «не зможуть забезпечити деякі з основних засобів, таких як стратегічні авіаперевезення, літаки-розвідники, високоточні ракети та протиповітряну оборону» для Європи.
Згідно зі звітом Європейського парламенту за 2020 рік, без допомоги США Євросоюзу було б важко захистити себе, оскільки не вистачало б можливостей розвідки, систем протиракетної оборони середньої дальності, а також кораблів-амфібій і підводних човнів.
Як повідомляв «Голос Америки» у листопаді, союзники України радилися, як збільшити військове вироюбництво після того, як військова допомога Україні спорожнила їхні власні склади зброї. Про це говорили політики, військові та представники промисловості у листопаді на безпековому форумі в канадському Галіфаксі.
Військові експерти говорять, що неочікуваний для багатьох інтенсивний характер бойових дій в Україні призвів до того, що не вистачає не лише європейських, але і американських боєприпасів. Вони кажуть, що до нинішнього скрутного становища призвели провали у політиці та військовій стратегії, бо західні уряди не вірили, що після закінчення «холодної війни» буде потрібне масове виробництво звичайної зброї. Але, як показала російська агресія проти України, зброя виробляється надто повільно та в менших кількостях, ніж це потрібно в еру «промислових масштабів війни».
Співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян каже, що українська артилерія витрачає за три дні більше снарядів, ніж американські виробники спроможні виробити за місяць.
«Україна випускає до 5000 артилерійських снарядів щодня (росіяни стріляють більше). Оскільки США виробляють лише 14 000 снарядів на місяць (цифри в Європі, ймовірно, такі ж), існує гострий брак цього життєво важливого типу боєприпасів», – пише Раян у серії твітів.
Він каже, що за американськими оцінками, суттєво збільшити виробництво боєприпасів не вдасться до 2024 року. Така ж ситуація, на його думку, буде і з ракетами протиповітряної оборони та високоточною зброєю. Але, як вважає генерал австралійської армії у відставці, ЄС та США мають достатню індустріальну базу для того, щоб збільшити виробництво протягом наступного року, а іншим союзникам, зокрема Австралії, буде нелегко збільшити військові запаси, а тому їм потрібно почати планувати власне виробництво.
Більше грошей: США виділили додаткову фінансову допомогу для України на наступний рік. Відео
Конгрес проголосував за оборонний бюджет США на 2023 рік, в якому зокрема закладено 800 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні, та відтермінував на наступний тиждень голосування за інший урядовий бюджет. В обох документах включена додаткова фінансова допомога для України.
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