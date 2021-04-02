У G7 оприлюднили заяву щодо ситуації у регіоні Тиграй в Ефіопії - раніше ЗМІ обійшло відео розстрілу людей

Країни "Великої сімки" готові підтримати гуманітарні зусилля та розслідування порушень прав людини у Тиграї. Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ G7 з приводу ситуації у Тиграї, Ефіопія.

"Ми засуджуємо вбивства цивільних, сексуальне насильство та насильство за ознакою статі, невибіркові обстріли та примусове переселення мешканців Тиграю та еритрейських біжнеців. Всі сторони повинні вдатись до максимальної стриманості, забезпечити захист цивільних та поважати права людини та міжнародне право", - йдеться у заяві.

Відзначається, що міністри закордонних справ "Великої сімки" дуже занепокоєні з приводу повідомлень про порушення та наругу над правами людини та порушення міжнародного гуманітарного права у Тиграї.

Заява міністрів закордонних справ “Великої сімки” була оприлюднена після повідомлень ЗМІ про відео, на яких, як видається, люди в уніформі армії Ефіопії розстрілюють беззбройних цивільних. BBC повідомили, що змогли підтвердити, що проаналізовані ними відео інциденту, були відзняті поблизу містечка у регіоні Тиграй. На відео, як повідомляється, видно щонайменше 15 вбитих. У цьому ЗМІ повідомили, що не змогли підтвердити особи озброєних осіб в уніформі, яких видно у проаналізованих відео, або точний час події. При цьому BBC відзначає, що місцеві мешканці заявляли про затримання військовими у січні цього року дестяків осіб, які досі не повернулись.

"Жертви огдянені у цивільний огляд і на відео чутно, що вони говорять мовою регіону Тиграй, - відзначають BBC. - На одному відео озброєні чоловіки кажуть, що їх полонені належать до "Народного визвольного фронту Тиграй".

У листопаді "Радіо Свобода" повідомляла, з посиланням на заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International, що десятки мирних жителів були вбиті в результаті «різанини» в ефіопському регіоні Тиграй. За словами очевидців, за напад були відповідальні сили, що підтримують місцеву правлячу партію в її боротьбі проти федерального уряду.

Як повідомлялось, хоча організація не змогла встановити винних у нападі, свідки говорили про сили, пов’язані з Народним визвольним фронтом Тиграю (TPLF).

Восени 2020-го року уряд Ефіопії запровадив комендантський час і відправив солдатів для придушення повстання, яке, ймовірно, ініціює TPLF. Тоді ООН, Африканський союз та міжнародне співтовариство висловили занепокоєння тим, що Ефіопія може вступити в повномасштабну громадянську війну.

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