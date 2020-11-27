Редакція The Washington Post: Байден має запросити Тихановську на інавгурацію, зустрітись з нею у Білому домі

"Новообраний президент Джозеф Байден має запросити пані Тихановську на свою інавгурацію та зустрітись з нею у Білому домі, щоб показати світу, що США знову підтримують демократію", - відзначає редакційна стання видання The Washington Post.

Редакційна стаття видання звертає увагу на протести, що продовжуються у Білорусі.

Як відомо, раніше Тихановська заявила, що існує угода про її зустріч із Байденом. Пізніше її штаб уточнив, що офіційного запрошення не було.

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