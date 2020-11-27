Тихановська розраховує, що Байден посилить тиск на Білорусь

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила сподівання, що Білий дім за президентства Джо Байдена підтримає її прагнення усунути від влади лідера країни Олександра Лукашенка.

«Упевнена, що Джо Байден виконає свої обіцянки, що стосуються його ставлення до Білорусі і цьому режиму, - заявила вона журналу Newsweek з Вільнюса. - Ми знаємо, що він виступає за демократію і буде підтримувати білоруський народ і білоруське суспільство», - додала вона.

Редакція видання The Washington Post висловила думку, що Байден має запросити Тихановську на свою інавгурацію та зустрітись з нею у Білому домі.

"Новообраний президент Джозеф Байден має запросити пані Тихановську на свою інавгурацію та зустрітись з нею у Білому домі, щоб показати світу, що США знову підтримують демократію", - відзначає редакційна стання видання The Washington Post.

Редакційна стаття видання звертає увагу на протести, що продовжуються у Білорусі.

Як відомо, раніше Тихановська заявила, що існує угода про її зустріч із Байденом. Пізніше її штаб уточнив, що офіційного запрошення не було.

Ми вважаємо, що економічні санкції є одним з найважливіших способів здійснення тиску на режим, тому що Лукашенко отримує фінансову підтримку з-за кордону, у нього є гроші на спецназ, на насильство, на вбивства і тортури

У жовтні Байден заявив, що у разі обрання президентом він посилить тиск на Лукашенка, додавши, що президент Дональд Трамп «відмовляється піднімати голос в інтересах» білоруського народу.

Тихановська вважає, що тиск США буде ключовим фактором у здійснення натиску на Лукашенка.

«Ми вважаємо, що економічні санкції є одним з найважливіших способів здійснення тиску на режим, тому що Лукашенко отримує фінансову підтримку з-за кордону, у нього є гроші на спецназ, на насильство, на вбивства і тортури», - сказала вона.

«Джо Байден займає сильну позицію щодо білоруського питання. Сподіваюся, він виконає те, про що він говорив. Думаю, він буде сміливіше в своїх рішеннях і діях щодо Білорусі », - додала Тихановська.

«Європа займає потужну позицію щодо білоруського питання, але там так багато країн, що часом все відбувається занадто повільно і важко», - заявила Тихановська Newsweek.

«Якщо США здійснять тиск на режим, я впевнена, що Європа буде більш активною», - додала вона.

Діюча адміністарція США останнім часом жорстко критикувала офіційний Мінськ за придушення протестів громадян країни

Як заявив 9 листопада у ході телефонного брифінгу для журналістів, присвяченого доповіді про ситуацію в Білорусі в рамках «Московського механізму ОБСЄ» заступник держсекретаря США Джордж Кент (George Kent), Вашингтон не визнає Олександра Лукашенка легітимним главою Білорусі.

Діюча адміністарція США останнім часом жорстко критикувала офіційний Мінськ за придушення протестів громадян країни, які реагують на численні порушення в ході президентських виборів 9 серпня.

Зокрема, держсекретар США Майк Помпео заявив, що «Сполучені Штати як і раніше закликають білоруську владу припинити репресії і прислухатися до вимог білоруського народу про проведення вільних і справедливих виборів під незалежним наглядом». Він підкреслив, що рекомендації, викладені у доповіді ОБСЄ, можуть стати планом, яким влада Білорусі повинні скористатися для виходу з цієї кризи.

19-го листопада Палата представників Конгресу США схвалила законопроект «Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі», який розширює повноваження президента США з питання про запровадження санкцій у зв'язку з фальсифікаціями на виборах президента Білорусі в серпні і порушеннями прав людини в цій країні. Законопроект, поданий конгресменом-республіканцем Крісом Смітом, підтримали представники обох партій.

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