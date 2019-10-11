Керівника посольства США в Україні Вільяма Тейлора викликали для дачі свідчень в Конгресі

Палата Представників Конгресу США викликала для дачі свідчень Вільяма Тейлора, тимчасово повіреного у справах США в Україні. Конгресмени хочуть заслухати його свідчення в рамках розслідувань щодо імпічменту Дональда Трампа. Втім конкретної дати свідчень поки не призначили, - повідомляє CNN з посиланням на декілька власних джерел.

Втім дипломати, які працювали з послом, припускають: якби Тейлору довелось обирати між тим, свідчити перед Конгресом, чи залишитись на посаді топ-дипломата США в Україні, він би вибрав останнє.

Про те, що Вільям Тейлор має інформацію про затримку надання Україні зброї й політику Білого дому щодо цього стало відомо після свідчень колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Палата представників оприлюднила листування американських дипломатів та радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

В розмові брав участь і Вільям Тейлор. Тоді він написав послу США в Євросоюзі Ґордону Сондленду: “Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям — відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії”.

В той самий період, коли велось листування дипломатів, посол Тейлор дав інтерв’ю українській службі Голосу Америки. Тоді на запитання про перегляд військової допомоги США він відповів так:

“Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною. Нинішня адміністрація забезпечила більше допомоги для безпеки України, включно з летальною зброєю, ніж будь-яка інша адміністрація будь-коли раніше. Минула адміністрація не надавала Україні летальної зброї, ця адміністрація надала. Є міцна підтримка в навчанні, у наданні обладнання, зброї. Це наша поточна політика”.

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