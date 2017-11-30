Тиск на активістів в Україні тривожно посилився - Human Rights First

"Нас непокоїть зростання тиску на громадянське суспільство в Україні за останні півроку», - заявив головний радник американської неурядової організації, що займається захистом прав людини Human Rights First Браян Дулі, виступаючи на брифінгу Гельсінської комісії США, присвяченому питанням корупції в Україні.

Дулі наголосив, що вимога декларувати особисті активи для неурядових організацій, а також тих, хто з ними співпрацює, стала значним обмеженням для діяльності антикорупційних активістів.

​"Наприклад, якщо ви проводите конференцію і маєте каву та сендвічі, ті, хто постачає цю каву та сендвічі також підпадають під закон", - наголосив Дулі.

"Ви можете уявити, який це мало ефект остракізму для неурядових організацій", - додав він. Дулі також відзначив. що поправки до законодавства, запропоновані в липні, тільки погіршили ситуацію, ще більше ускладнивши умови роботи для неурядових організацій.

"Триває дуже активна дискусія стосовно цього законодавства, яка проходить в рамках роботи загальної системи е-декларування. Існує занепокоєння, а тому обговорення триває", - запевнила представниця посольства України в США Оксана Шуляр у відповідь на промову пана Дулі.

"Ми дивимось як відбувається тиск на громадянське суспільство в інших країнах і бачимо подібності. Ми бачимо це і в інших країнах, де провадяться кампанії зі стигматизації активістів", - відзначив він.

Те, що було історією успіху, перетворюється на історію катастрофи

Завдяки роботі неурядових організацій було досягнуто значних успіхів, переконаний Дулі. Це – зокрема подолання корупції в сфері закупівлі ліків. Неурядові організації не тільки допомогли виявити корупцію, але й змінити структуру ціноутворення, зберігши значні кошти для бюджету.

Однак, протягом останніх шести місяців, проти цих неурядових організацій здійснюється залякування – прокуратура та СБУ відкрили справи проти викривачів корупції. "Тобто, те що було історією успіху, перетворюється на історію катастрофи", - заявив активіст.

Ще один приклад - це діяльність невеликої групи активістів у Харкові. Харківські активісти змогли розкрити зловживання в місцевій раді, яка за останні 10 років роздала землі на 400 мільйонів доларів. Активісти достатньо успішно оскаржували зловживання в суді. Однак, у серпні на двох активістів було скоєно напади, один з яких супроводжувався погрозами вбивства, якщо той не припинить свою діяльність, зазначив Дулі.

Дулі закликав уряд США підтримати активістів, які провадять успішну роботу, і закликати уряд України відмінити закони, що обмежують діяльність неурядових організацій.

Виступаючи під час брифінгу, дослідник аналітичного центру США Atlantic Council Андерс Аслунд наголосив, що реформи в антикорупційній сфері є важливим елементом програми МВФ. "Кредити від МВФ мусили надходити кожного кварталу, наразі, гроші від МВФ не надходять, тому що ця організація розуміє важливість єдиної реформи – антикорупційної, і очікує на встановлення незалежного антикорупційного суду перед тим, як надати ще один транш", - зазначив Аслунд.

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