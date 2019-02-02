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Ні, Захід не готується до війни з Росією, - основні теми прокремлівської пропаганди тижня наводить EUvsDisinfo

  • Голос Америки

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Такі основні несправжні новини поширювала прокремлівська пропаганда протягом тижня, пише проект ЄС з викриття дезінформації EU vs Disinfo:

Минулого тижня нові зусилля російської дезінформації стосувались країн Балтії, зауважують у проекті.

В рамках цих зусиль, говорять аналітики, піддавались сумнівам державність та незалежність України та країн Балтії, а також показувались «приклади» того, наскільки поганим є ставлення цих країн до російськомовних.

Так, звучали закиди, що Естонія забороняє російським ветеранам носити медалі, а також звинувачення країн Балтії в звеличуванні нацизму. Метою цієї дезінформації було зобразити ці країни в якості русофобів в очах російськомовного населення.

Протягом тижня звучала дезінформація стосовно майбутньої війни з Європою, яка має початись у 2022 році та у 2026. Більш рання дата пов’язана з «нападом» Європи на Білорусь, а пізніша – з «нападом» Заходу на Росію. Саме для цього, стверджують пропагандисти, втілюється проект балтійської залізниці.

Пропагандисти також звинувачували Україну та Польщу у «військовому психозі» та агресивному налаштуванні проти Росії та Білорусі. Таким чином, пропаганда сіє страх і відволікає від справжніх важливих новинних тем, наголошують експерти.

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