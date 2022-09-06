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У Білому домі пояснили, чому США не готові визнати Росію державою-спонсором тероризму
Білий дім підтвердив позицію президента Байдена, що США не готові визнавати Росію країною-спонсором тероризму.
Речниця президентської адміністрації Карін Жан-П'єр пояснила, що на думку президента США, "це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, аби притягнути Росію до відповідальності".
"Таке визначення (визначення Росії як держави-спонсора тероризму - ред.) може мати непередбачувані наслідки для України і для всього світу. Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядових організацій, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність доставляти допомогу в певні українські регіони", - пояснює позицію уряду США речниця Білого дому Карін Жан П'єр.
Речниця Білого дому: "Це також може змусити критично важливих гуманітарних і комерційних суб’єктів відмовитися від сприяння в експорті продовольства, щоб допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу, що поставить під загрозу угоду про (розблокування - ред.) чорноморських портів, яка вже призвела до того, що понад мільйон тонн українського продовольчого експорту було вивезено в світ, зокрема в країни Африканського Рогу, які перебувають під загрозою голоду".
"Це також підірвало б наші безпрецедентні багатосторонні умови, які були настільки ефективними у притягненні Путіна до відповідальності, а також могло б підірвати нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів. Отже, знову ж таки, ми не вважаємо, що це найефективніший або найсильніший шлях вперед", - зазначила Карін Жан П'єр.
До Африканського Роду входить вісім країн Африки: Еритрея, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Судан, Уганда, Південний Судан і Джібуті.
Речниця адміністрації президента США додала, що нинішні санкції, які запровадили США щодо Росії, мають схожий ефект на той, який передбачений визначенням країни спонсором тероризму.
"Те, що ми вже зробили, ми запровадили серйозні наслідки відповідно до того, що було б запроваджено за таким визначенням (визначенням держави-спонсора тероризму - ред.), наші санкції, експортний контроль і зусилля щодо подальшої ізоляції Росії від світової економіки мають значний вплив. Таким чином це свого роду робота, яку ми вже виконали", - сказала речниця Білого дому.
Вона нагадала, що Росія вперше за понад сто років оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.
"Ми перекриваємо російські військові ланцюги поставок. Наприклад, Росії доводиться покладатися на Північну Корею та Іран в питаннях військової техніки. Лише минулого тижня “Група семи” зобов’язалася запровадити обмеження цін на нафту, що знизить ціни путінської нафти і позбавить його основного джерела доходу для фінансування цієї війни. То ж, знову ж таки, у подальшому ми збираємося підтримувати притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні", - заявила Карін Жан П'єр.
У понеділок, 5 вересня, президент Байден на питання журналіста у Білому домі, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму, відповів: "Ні".
Визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм, закликає світ президент України Володимир Зеленський.
Верховна Рада України ухвалила це рішення 14 квітня цього року.
11 серпня парламент Латвії ухвалив заяву, в якій назвав насильство Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію "державою-спонсором тероризму".
Раніше у Палаті представників США створили двопартійний законопроект, який закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну. Цей документ ще не був розглянутий.
Сенат Конгресу США ухвалив резолюцію, в якій закликає Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюція має необов’язковий характер.
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Світ не усвідомлює небезпеки від "терористів" на ядерному об'єкті – секретар РНБО Данілов
Світ не усвідомлює всіх наслідків ядерної аварії, яку можуть спричинити російські війська, що захопили Запорізьку атомну електростанцію, відтак недостатньо реагує на дії Росії, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Український урядовець вважає, що Україна через свій досвід атомної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, гостріше реагує на небезпеку, яку несуть для станції російські війська, сказав Данілов в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки" у вівторок, 6 вересня.
«У нашій країні був, на превеликий жаль, трагічний досвід квітня 1986 року. Сьогодні Російська Федерація в особі терористичних угруповань, які вдерлися на нашу територію, хочуть це повторити ще раз. Це дуже небезпечна річ», – сказав Данілов.
За словами Данілова, реакція світу на дії Росії є недостатньою, бо у світі погано усвідомлюють, що катастрофа на атомному об'єкті матиме глобальні наслідки.
«Це є найбільша в Європі атомна електростанція. Ми не можемо навіть уявити собі кількість жертв, яку можуть принести ці терористи, і не тільки на території нашої країни. Якщо ця хмара буде рухатися в той чи інший бік, а все залежить тільки від вітру, то не застраховані ані Європа, ані Туреччина. Але світ вважає, що нічого страшного не відбувається, і як на мою думку, доволі мляво реагує на ці речі», – каже Данілов.
За словами українського урядовця, Організація Об’єднаних Націй має ухвалити рішення, за яким Росія повинна покинути український ядерний об’єкт.
«Але Росія має право вето. Тобто терористи мають право вето на будь-яке рішення. Ми не знаємо, як вони будуть реагувати. Бо вони не цінують життя людей», – каже Данілов.
У розмові з «Голосом Америки» Данілов прокоментував нещодавній візит на ЗАЕС інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), який, на його думку, відбувся занадто пізно.
«Приїхала інспекція МАГАТЕ, яка, як на мене, мала б там бути в той же день, як її захопили терористи, походили-подивилися, не допустили пресу до того дійства, поїхали. Лишилися там її представники, але ми не розуміємо, що там відбувається. Це об’єкт підвищеної небезпеки, який терористи тримають у своїх руках», – наголошує Данілов.
За його словами, Україна як країна, на території якої розташована станція, несе повну відповідальність за роботу АЕС, і не може її передавати іншим країнам чи організаціям.
«Станція має бути під контролем фахівців країни, на якій знаходиться ця станція. Назва цієї країни – Україна. Інші фахівці там бути не можуть, бо це наша відповідальність за цей процес. Але приберіть звідти терористичне угруповання», – розповідає Данілов.
У понеділок, 5-го вересня, український ядерний оператор «Енергоатом» повідомив, що ЗАЕС було офіційно вимкнено з мережі через пожежу, що сталася внаслідок російських обстрілів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.
Група з 13 експертів на чолі із главою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі відвідали Запорізьку АЕС минулого тижня. За словами Гроссі, шестеро експертів залишилися на станції. З цих шести двоє осіб продовжать перебувати на станції до припинення бойових дій, що, за словами Гроссі, матиме величезне значення.
6 вересня група експертів МАГАТЕ оприлюднили звіт за підсумками їхнього візиту на Запорізьку АЕС. Серед іншого, вони вважають за необхідне створити навколо ЗАЕС безпечну зону.
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