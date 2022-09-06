У Білому домі пояснили, чому США не готові визнати Росію державою-спонсором тероризму

Білий дім підтвердив позицію президента Байдена, що США не готові визнавати Росію країною-спонсором тероризму.

Речниця президентської адміністрації Карін Жан-П'єр пояснила, що на думку президента США, "це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, аби притягнути Росію до відповідальності".

"Таке визначення (визначення Росії як держави-спонсора тероризму - ред.) може мати непередбачувані наслідки для України і для всього світу. Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядових організацій, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність доставляти допомогу в певні українські регіони", - пояснює позицію уряду США речниця Білого дому Карін Жан П'єр.

Речниця Білого дому: "Це також може змусити критично важливих гуманітарних і комерційних суб’єктів відмовитися від сприяння в експорті продовольства, щоб допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу, що поставить під загрозу угоду про (розблокування - ред.) чорноморських портів, яка вже призвела до того, що понад мільйон тонн українського продовольчого експорту було вивезено в світ, зокрема в країни Африканського Рогу, які перебувають під загрозою голоду".

"Це також підірвало б наші безпрецедентні багатосторонні умови, які були настільки ефективними у притягненні Путіна до відповідальності, а також могло б підірвати нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів. Отже, знову ж таки, ми не вважаємо, що це найефективніший або найсильніший шлях вперед", - зазначила Карін Жан П'єр.

До Африканського Роду входить вісім країн Африки: Еритрея, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Судан, Уганда, Південний Судан і Джібуті.

Речниця адміністрації президента США додала, що нинішні санкції, які запровадили США щодо Росії, мають схожий ефект на той, який передбачений визначенням країни спонсором тероризму.



"Те, що ми вже зробили, ми запровадили серйозні наслідки відповідно до того, що було б запроваджено за таким визначенням (визначенням держави-спонсора тероризму - ред.), наші санкції, експортний контроль і зусилля щодо подальшої ізоляції Росії від світової економіки мають значний вплив. Таким чином це свого роду робота, яку ми вже виконали", - сказала речниця Білого дому.

Вона нагадала, що Росія вперше за понад сто років оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.

"Ми перекриваємо російські військові ланцюги поставок. Наприклад, Росії доводиться покладатися на Північну Корею та Іран в питаннях військової техніки. Лише минулого тижня “Група семи” зобов’язалася запровадити обмеження цін на нафту, що знизить ціни путінської нафти і позбавить його основного джерела доходу для фінансування цієї війни. То ж, знову ж таки, у подальшому ми збираємося підтримувати притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні", - заявила Карін Жан П'єр.

У понеділок, 5 вересня, президент Байден на питання журналіста у Білому домі, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму, відповів: "Ні".

Визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм, закликає світ президент України Володимир Зеленський.

Верховна Рада України ухвалила це рішення 14 квітня цього року.

11 серпня парламент Латвії ухвалив заяву, в якій назвав насильство Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію "державою-спонсором тероризму".

Раніше у Палаті представників США створили двопартійний законопроект, який закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну. Цей документ ще не був розглянутий.

Сенат Конгресу США ухвалив резолюцію, в якій закликає Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюція має необов’язковий характер.

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