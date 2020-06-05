У Києві та декількох регіонах України не послаблюватимуть карантин

У Києві поки що утримаються від подальшого послаблення карантинних обмежень. Про це сьогодні заявив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у столиці поки що не вдається вийти на встановлені МОЗ контрольні показники захворюваності на COVID-19.

Щоб усунути ризики поширення захворювання, у столиці також введуть певні обмеження на роботу громадського транспорту, каже Кличко. Зокрема, в години пік будуть обмежувати роботу метро.

«Якщо в перші дні після зняття карантину наземний громадський транспорт щодня перевозив більше 200 тисяч пасажирів, то вчора ця цифра вже була 575 тисяч осіб. Збільшився за останні дні і пасажиропотік в метро. Він вже майже становить 800 тисяч пасажирів щодня. Ризик заразитися під час користування транспортом збільшується. Щоб не допустити великого скупчення людей в години пік будуть обмежувати вхід на деякі станції», - заявив очільник столиці.

Віталій Кличко також нарікає, що пасажири почали нехтувати заходами безпеки, попри вимоги не вдягають захисні маски.

Існування проблеми констатують і у Міністерстві охорони здоров'я. Очільник відомства Максим Степанов зауважує, що останні дні фіксується збільшення випадків виявлення захворювання на коронавірус.

«Уряд запровадив режим адаптивного карантину, зокрема пом’якшення виходу з цього карантину. Але карантин не скасований. У нас хворіють люди на COVID-19 і за сьогоднішній день це 553 особи. Вчора це було 588. Нами обрана стратегія стримування. Але вона ніяким чином не відміняє масочний режим, ніяким чином не відміняє дотримання соціальної дистанції», - заявив Степанов.

Урядовці кажуть, що ситуація в деяких областях поки що не дозволяє далі послабити карантин. Головний санітарний лікар Ляшко не виключає, що у деяких областях обмеження можуть бути запроваджені повторно.

«Послаблення протиепідемічних заходів відбувається на підставі рішення регіональних комісій з техногенної і епідеміологічної безпеки із урахування досягнення епідемічних критеріїв. Ці індикатори переглядаються не рідше ніж один раз на сім днів. Якщо на території області упродовж трьох днів реєструється перевищення по будь-якому з показників, комісія повинна провести позачергове засідання, розглянути причини, чому так виникає, що впливає на погіршення епідемічної ситуації і прийняти рішення, що із послаблених заходів потрібно повернути. За індикаторами рівня захворюваності сьогодні не проходять Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівці», - попередив головний санітарний лікар.

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