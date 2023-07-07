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У Львові критикують ЮНЕСКО, бо "не наважились" заявити, що саме Росія здійснила удар по зоні Всесвітньої спадщини
Мер Львова Андрій Садовий розкритикував реакцію ЮНЕСКО на удари по “буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини”, якою є ансамбль історичного центра міста. У офіційній заяві організації засуджено “безіменний” напад та чітко не вказано, що саме Росія здійснила бомбардування.
“Правосуддя полягає в тому, щоб судити вбивцю, а не пістолет”, – написав Садовий у Twitter.
Правосуддя полягає в тому, щоб судити вбивцю, а не пістолет.Андрій Садовий
Міський голова обурився, що “назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли, вони не наважились”. А також тим фактом, що РФ залишається членом виконавчого комітету організації.
Американський телеканал CNN цитує також слова Садового до ЮНЕСКО про те, що "уміння називати речі своїми іменами є однією з характеристик культури, яку ви повинні захищати", він закликав організацію переглянути свої цінності.
ЮНЕСКО у своїй заяві про ракетний удар по Львову 6 липня оприлюднило заяву, що це “перший напад, перший з моменту початку війни 24 лютого 2022 року на території, що охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину, є порушенням цієї Конвенції, а також Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у збройних конфліктах”.
Зобов'язання за цими конвенціями поширюються і на так звані буферні зони об’єктів історичної спадщини, що є додатковим рівнем їх захисту.
ЮНЕСКО також запевняє у заяві, що у березні 2022 року генеральний директор організації Одрі Азуле надіслала листа міністру закордонних справ РФ, щоб нагадати йому про ці зобов’язання та уточнити координати об’єктів Світової спадщини в Україні.
Львів (разом із Одесою) входить до мережі креативних міст ЮНЕСКО у галузі літератури. У листопаді 2021 року до мережі креативних міст у галузі музики було включено місто Харків.
З початку війни ЮНЕСКО підтвердило пошкодження понад 260 українських культурних цінностей.
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Що таке касетні боєприпаси — пояснює Голос Америки. Відео
США надають Україні касетні боєприпаси до 155-мм артилерії у новому пакеті військової допомоги. Про це оголосив Пентагон.
- Голос Америки
Касетні бомби, більше гаубиць та ракет ППО: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні вартістю у 800 мільйонів доларів - для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це 42-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень, коли техніку беруть із власних запасів Пентагону.
Пакет забезпечить Україну додатковими боєприпасами ППО, бронетехнікою, протитанковою зброєю, а також додатковими артилерійськими системами та боєприпасами, включаючи високоефективні та надійні покращеного типу боєприпаси подвійного призначення (DPICM), щодо яких адміністрація президента США провела широкі консультації з Конгресом, союзниками та партнерами.
Йдеться про так звані касетні бомби.
“Ми усвідомлюємо усі складності [цього рішення]”, – сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, оголошуючи складові нового пакету.
Він також наголосив, що Росія безвідповідально і “без розбору” використовує касетні боєприпаси з початку повномасштабного вторгнення до України, атакуючи її суверенну територію. На противагу цьому, Україна просить цей вид зброї для захисту.
Другий аргумент, на якому наголосив Кол, це низький показник відмов, порівняно з російськими касетними боєприпасами. Росія, за інформацією посадовця, використовує касетні боєприпаси з високим рівнем відмов - від 30 до 40%. Натомість США нададуть Україні боєприпаси, тестування яких доводить не вище 2,5% відмов.
Рівень відмов - це кількість суббоєприпасів всередині касетного снаряда, які не вибухнули після падіння. Після війни вони становитимуть значну небезпеку для цивільного населення, зокрема, для дітей.
Кол зазначив, що США співпрацюють з Україною, аби мінімізувати ризики, пов’язані з цим рішенням. “Український уряд запропонував нам письмові гарантії щодо відповідального використання … включаючи те, що вони не використовуватимуть ці снаряди в населених цивільними містах, і що вони реєструватимуть, де було використано ці снаряди, що пізніше спростить розмінування”, - сказав Колін Кол.
“Ніхто з нас не може применшувати важливості цього питання. Це те, з чим українцям доведеться боротися, навіть якби ми ніколи не ухвалювали рішення щодо [надання] касетних боєприпасів. Українці працюватимуть над розмінуванням, це буде зусилля багатьох поколінь – через кількість протипіхотних, протитанкових мін, касетних боєприпасів, використаних росіянами”, - сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол.
До нового пакету допомоги США також увійшли: артилерійські снаряди калібру 155 мм, артснаряди калібру 105 мм, боєприпаси для систем Patriot та високомобільних артилерійських ракетних систем, 31 гаубиця, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери Stryker, зенітні комплекси Stinger, авіаційні боєприпаси, "Джавеліни" та інші протитанкові системи, обладнання для розмінування, системи подолання перешкод, а також різні запасні частини та обладнання для оперативного забезпечення.
Жахливі, та без авіації в бою незамінні - експерти про касетні бомби для України
В день оголошення у США про надання Україні касетних боєприпасів, експерти розділилися в оцінках того, як ця американська зброя може допомогти Україні в її нинішньому контрнаступі, і чи не залишить по собі небезпеку ще на довгі роки.
Експерти наголошують, що український уряд стоїть нині перед непростим вибором між збереженням життя військових зараз під час контрнаступу та ризиком для життя цивільних після війни.
Касетні бомби "жахливі", але вони незамінні, якщо армія не має підтримки авіації – експерти
Експерти з міжнародної безпекової політики наголошують, що українські сили наразі можуть використовувати лише ту зброю, яку їм пропонують – касетні боєприпаси можна було б замінити на винищувачі та гелікоптери, але їх поки не пропонують.
"Якщо ви проти надсилання касетних боєприпасів в Україну, тоді я сподіваюся, що ви за негайне надсилання винищувачів і гелікоптерів. Інакше ви підтримуєте продовження жорстокого поводження з боку Росії та вбивства мирних жителів України, ускладнюючи наступ українських військ на російські окопи», – пояснює британський політолог Бенджамін Талліс.
"Щоб було зрозуміло, касетні боєприпаси — це неприємні речі з жахливими потенційними тривалими побічними ефектами. Але вони існують недаремно, зокрема, для очищення траншей і вбудованих укріплень від ворожих солдатів. Війна жахлива і не залишає хорошого вибору, але касетні бомби потрібні Україні", – пояснює у серії твітів британський експерт Талліс, який нині працює в Німецькій раді з міжнародних відносин, недержавній дослідницькій інституції.
У розмові з кореспондентом Голосу Америки Андрієм Гетьманом експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA) Федеріко Борсарі Леонардо говорить, що Україна впродовж довгого часу просила США про касетні боєприпаси, які їй потрібні для початку контрнаступу. Бо насправді він ще навіть не розпочався, вважає експерт.
"Для того, щоб розпочати контрнаступ, вам потрібно знати чіткий шлях, щоб рухатися далі з наступальними підрозділами, чіткий шлях, відкриті простори, які ви можете перетинати. А зараз українці не можуть цього зробити через мінні поля, через окопи, протитанкові рови. Тож те, що зараз робить Україна, — вона готує ґрунт для контрнаступу, намагаючись відкрити проломи в цій обороні", – пояснює експерт.
Застосування касетних боєприпасів дає можливість українцям, які мають вести контрнаступ без підтримки авіації, намацати слабкі місця противника, каже він. Він наголошує, що "жодна країна НАТО ніколи не перебувала в подібного роду операціях".
В інтерв’ю телеканалу CNN майор армії США у відставці Майк Лайонс каже, що касетна зброя зараз потрібна українським військам для того, щоб збільшити ефект від ударів артилерії по військових російських цілях. Кінцева мета, за його словами, вибити російських військових з укріплень, максимально зберігаючи життя українців.
"Росія стріляє ними по цивільних. Українці (будуть стріляти) по військових цілях російських військ. І те, що вони зрештою зроблять, це також врятують життя українського екіпажу. Кожен артилерійський снаряд має зворотну адресу, російська контрбатарея дуже хороша. Це дозволить нашій українській артилерії швидко пересуватися, стріляти, спілкуватися та вибиратися звідти", – пояснює американський військовий експерт.
За його словами, адміністрація Байдена "орієнтована на результат", і не хоче надсилати занадто багато техніки на передову, тому що, потенційно, Україна може її втратити, якщо ЗСУ почнуть відступати. Тому касетні бомби можуть допомогти на цьому етапі знайти слабкі місця російської оборони й прорвати її там.
"Мета полягає в тому, щоб знайти російські війська там, де вони є, дослідити початкову оборону, стріляти артилерією, врятувати життя українців, а потім все одно знайти те слабке місце, де воно має бути. Це не класичний контрнаступ, не бліцкриг. Ніякого прориву не відбувається. Ми також маємо переконатися, що українські сили не накопичуються, не зупиняються, і в них не закінчуються боєприпаси. Тож це буде плюсом для їхнього запасу зброї і дозволить їм продовжувати контрнаступ".
Щодо потенційної небезпеки для цивільних, то, за словами колишнього американського військового, український уряд розуміє, що вони воюють на своїй території, вони будуть знати, де ця зброя використовувалася, і будуть вирішувати це питання після війни.
Американські військові кажуть, що українці зараз борються за виживання, тому вірять, що питання, які можна буде вирішувати у майбутньому, потрібно відкласти для вирішення головного завдання – збереження війська і держави.
Правозахисники приголомшені новиною
Коаліція з касетних боєприпасів (CMC) заявила у п’ятницю, 7 липня, що вона "приголомшена" планами Сполучених Штатів передати Україні заборонені касетні боєприпаси, про які повідомляють у ЗМІ. У заяві організації мовиться, що про цю зброю неодноразово просила українська влада, яка шукає можливостей протистояти російському вторгненню.
"Рішення адміністрації Байдена передати касетні боєприпаси сприятиме жахливим жертвам українських мирних жителів як зараз, так і на роки вперед. Використання Росією та Україною касетних боєприпасів посилює і без того величезне забруднення України залишками вибухонебезпечних речовин і наземними мінами", – сказав Пол Геннон, віце-голова керівної ради коаліції Міжнародної кампанії із заборони протипіхотних мін і касетних боєприпасів.
Коаліція нагадує, що з початку свого вторгнення в Україну в лютому Росія широко використовувала касетні боєприпаси, завдаючи шкоди цивільному населенню, цивільній інфраструктурі та сільському господарству.
За даними Організації Об’єднаних Націй, Human Rights Watch та іншими звітами, українські сили кілька разів використовували касетні боєприпаси під час війни, нагадує коаліція.
Газета New York Times пише, що від середини 1940-х років і по нинішній час касетні боєприпаси вбили від 56 500 до 86 500 цивільних осіб у Сирії, Ємені, Афганістані, Лівані, на Балканах і в Лаосі, де від касетних бомб страждають цивільні, включно з дітьми, ще багато років після конфлікту.
Правозахисники з Human Rights Watch вважають, що касетні боєприпаси, які Сполучені Штати планують надіслати в Україну, є старі, тобто їм понад 20 років, і вони мають "високий рівень відмов", тобто багато з них не вибухає відразу і залишаються на землі до контакту з людиною протягом років. Їхнє використання в бойових операціях США в 1991 і 2003 роки в Іраку призвело до втрат серед цивільного населення і військовослужбовців США, нагадує HRW.
Через ці ризики понад 100 країн світу відмовилися від використання касетної зброї, але ані США, ані Україна і Росія, не були серед країн, що підписали міжнародну угоду про відмову від цієї зброї.
Як мовиться у заяві СМС, держави-учасниці Конвенції про касетні боєприпаси повинні протистояти будь-якій передачі та використанню зброї та закликати Росію та Україну не використовувати касетні боєприпаси через імовірну шкоду для цивільного населення.
Пентагон спростовує чутки про застарілі боєприпаси
У Пентагоні заперечують інформацію про те, що США можуть надіслати в Україну стару і високонебезпечну для цивільних зброю. Як повідомляв Голос Америки, прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив на брифінгу 6 липня, що для України планується надіслати новіші боєприпаси, які мають суттєво нижчий, у порівнянні зі старими, коефіцієнт відмови.
“Ми маємо різні варіанти касетних боєприпасів (DPICMs, dual-purpose improved conventional munition - оригінал) і ті, які ми розглядаємо для передачі не включають старі варіанти із коефіцієнтом відмови вище ніж 2,35%”, – зауважив прес-секретар Пентагону і додав, що ці дані підтверджені нещодавніми тестуваннями.
На думку Пентагона, касетні боєприпаси будуть корисними для України, «особливо проти окопаних російських позицій на полі бою».
Українська влада також вважає, що ця зброя допоможе в її контрнаступі проти російських військ, дозволяючи її силам ефективно вражати укріплені позиції Росії та долати диспропорцію в живій силі та артилерії, що є між наступаючим українським військом та переважаючими російськими силами, які мали достатньо часу, щоб закріпитися та збудувати лінії оборони на захопленій українській території.
- Голос Америки
ООН планує зустріч зі сторонами Чорноморської зернової угоди у Стамбулі
Глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс планує зустрітися у Стамбулі зі сторонами Чорноморської зернової угоди.
Про це було повідомлено сьогодні під час брифінгу у п'ятницю, 7 липня. Речник генсека ООН Фархан Хак також наголосив на “незамінній ролі експорту продовольства та добрив з Росії та України в підтримці глобальної продовольчої безпеки” і важливості повного та постійного виконання угод, підписаних у Стамбулі в липні 2022 року.
Йдеться про змогу для продовольства, зокрема, зернових культур, безперешкодно виходити на світові ринки. “Ці угоди є надто рідкісною демонстрацією того, що може зробити світ, коли він зосереджується на великих викликах нашого часу”, - сказав речник.
Крім того, вони сприяють зниженню світових цін на продовольство.
Під час брифінгу речник генсека ООН озвучив також, що аміакопровід, про який йшла мова під час домовленостей ООН з Росією, пошкоджений у трьох місцях. Експерти ООН ще не мали можливості оцінити ці пошкодження через активні бойові дії унаслідок російського вторгнення в Україну.
Як повідомляв Голос Америки, саме відновлення транзиту аміаку Кремль висував як одну з умов роботи зернового коридору, заблокованого ним же.
Крім того, Росія вимагає повного підключення державного банку РФ до SWIFT в обмін на зернові домовленості.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом питання Чорноморської зернової угоди, яка уможливлює експорт українського зерна. Також Росія днями заявила, що не ухвалила остаточного рішення, чи продовжувати угоду із розблокування експорту зерна з України, заблокований нею ж.
У п'ятницю, 7 липня, у Туреччині з візитом перебуває і президент України Володимир Зеленський.
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