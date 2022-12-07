У Німеччині планували "державний переворот" за ймовірної участі росіян

У Німеччині під час проведення антитерористичної операції затримали 22 осіб. Це громадяни Німеччини, яких підозрюють в участі в терористичній організації. Ще трьох осіб, одна з яких має російське громадянство, затримали за підозрою у співпраці з угрупованням.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що підозрювані ймовірно планували збройний напад на державні установи.

За даними федеральної прокуратури Німеччини, близько 3 тисяч офіцерів провели обшуки в 11 із 16 федеральних земель у прихильників так званого “Руху громадян Рейху”. Ще одну особу затримали в австрійському місті Кіцбюель, та іншу - в італійському місті Перуджа.

Деякі члени руху відкидають післявоєнну Конституцію Німеччини та закликають до зміни влади. За даними прокуратури, вони нібито ще минулого року створили «терористичну організацію з метою повалення чинного державного ладу в Німеччині та заміною його на власну форму держави, яка вже була в процесі заснування».

За словами прокурорів, підозрювані хотіли досягати мети лише воєнними методами та силою. Деякі з членів групи здійснили конкретні приготування для штурму Бундестагу невеликою озброєною групою.

"Деталі (цього плану) ще потрібно дослідити, щоб визначити, чи можна когось із підозрюваних звинуватити в державній зраді”, - заявили прокурори.

Прокуратура ідентифікувала підозрюваних ватажків як Генріха XIII Р. R. та Рюдігера V. P., відповідно до німецьких правил захисту особистих даних. Видання Der Spiegel повідомляє, що перший - відомий 71-річний виходець із дрібної аристократичної родини, інший - 69-річний колишній десантник.

Федеральні прокурори заявили, що Генріх XIII Р. R., якого планували призначити новим лідером Німеччини, контактував із російськими офіційними особами, аби домовитися про новий порядок в країні після повалення німецької влади. У цьому йому нібито допомагала росіянка Віталія Б.

Однак прокурори уточнили: “На даному етапі розслідування немає жодних ознак того, що особи, з якими спілкувалися, відгукнулися на це прохання”.

Посадовець служби безпеки Німеччини заявив, що групою “керували фантазії про насильницький переворот і теорії змови”. За інформацією прокуратури, група вірила в “теорії змови, що складаються з наративів так званих “громадян Рейху”, а також “ідеології Qanon”. Прокурори додали, що учасники групи також вважають, що Німеччиною керує так звана «глибинна держава».