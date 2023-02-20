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“Історичний візит” чи “образа американців” - у США гостро обговорюють візит Байдена в Україну
Поки президент США Джо Байден у понеділок вранці з неоголошеним візитом відвідував Київ, у Сполучених Штатах почались дискусії, чи варто президенту у національний День президента у США відвідувати іншу країну.
Здебільшого погляди на цей візит розділились між прихильниками колишнього президента Дональда Трампа з одного боку, та решта Республіканської партії та демократи - з іншого.
Авторитетна сенаторка від Демократичної партії Емі Клобучар (штат Міннесота) назвала візит Байдена в Україні “історичним”. За її словами, президент Байден є прикладом мужності у підтримці України.
“Через рік (з часу вторгнення - ред.) Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Історичний візит під звук сирен повітряної тривоги. Президент Байден демонструє політичну мужність з першого дня, очоливши коаліцію держав для підтримки хороброго народу України та Президента Зеленського”, - написала у Twitter сенаторка Клобучар.
Впливовий конгресмен-демократ Адам Шифф висловив гордість з того, що Байден відвідав Київ "і висловив нашу непорушну підтримку" Україні. "Ми - поряд з народом України в його боротьбі, щоб витіснити російських загарбників, мати право на самовизначення та жити в мирі", - твітує законодавець.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі виданню Politico перед тим, як стало відомо про подорож Байдена до України, заявляв про оголошені плани візиту американського президента до Польщі, що ця подорож в Україну "стане вирішальним моментом президентства Байдена".
Не всі його однопартійці з цим погоджуються. Зокрема, конгресмен-республіканець Скотт Перрі критикує Байдена за те, що той, мовляв, опікується українськими кордонами більше, ніж власними.
“Немає слів, президент Байден може з’явитися в Україні, щоб забезпечити безпеку їхнього кордону, але не може зробити те ж саме для Америки”, - пише законодавець у Twitter.
Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії вважає “неймовірно образливим” візит Байдена в Україну, на її думку, це причиною для імпічменту Байдена.
“Це неймовірно образливо. Сьогодні, у наш День президентів, Джо Байден, президент США, обрав Україну замість Америки, змусивши американський народ платити за український уряд і за війну. Я не можу передати словами, наскільки американці ненавидять Джо Байдена”, - написала конгресвумен Грін від штату Джорджія. В наступному повідомленні про Україну конгресвумен додала:
“Він поїхав в Україну - країну, яка не є членом НАТО, лідер якої є актором і, очевидно, зараз скеровує нашу армію Сполучених Штатів до світової війни. Ми повинні оголосити імпічмент цьому останньому невігласу в Америці, поки не пізно”.
Критикує візит Байдена в Україні і колишній конгресмен від Республіканської партії Вернон Джонс.
“Джо Байден відвідує столицю України після того, як профінансував їхню війну зі 100 мільярдами доларів грошей американських платників податків. Водночас Джо Байден відмовляється відвідати південний кордон нашої власної країни, яка зазнає вторгнення через його власну політику. Америка - позаду”, - написав республіканець Джонс, якого називають прихильником екс-президента США Дональда Трапма.
А от колишній конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер не погоджується з критикою. За його словами, Байден візитом до України надсилає серйозне повідомлення підтримки з боку США.
“Візит Джо Байдена до Києва - це чудово, він надсилає серйозне повідомлення про те, що США підтримують Україну. Немає жодних дискусій в цьому плані. Трамп ніколи б не поїхав (в Україні - ред.), тому що він був би надто наляканий, і, звичайно, через Росію”, - написав у Twitter колишній конгресмен від Пенсильванії Адам Кінзінгер.
У наступному повідомленні Кінзінгер запостив відео зустрічі Байдена та Зеленського, прокоментувавши: “Потужно. Немає значення, яка ваша політика, це Америка у найкращому її вигляді”.
Реакція країн-сусідів України
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що візит Байдена в Україну підтверджує, що Україну не залишать наодинці, це також є “сильним сигналом про єдність серед союзників України”. Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу CNN. Президент Литви також закликав західних союзників перетнути уявні червоні лінії і надати Україні необхідну їй військову допомогу.
“Дуже важливо, щоб ми перетнули ці червоні лінії, які є в наших головах, і не існують насправді. Можливо, іноді Росія намагається встановити ці червоні лінії замість нас”, - сказав президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю CNN.
Польща також відреагувала на візит Байдена в Україну. Головний радник президента Польщі Марчин Пржидач назвав цей візит “чіткою ознакою” американської відданості підтримці України. За його словами, нова військова допомога, яку Байден оголосив у Києві, наближає війну до закінчення.
"Своїм візитом до Києва [президент Байден] підтверджує американську прихильність подальшій підтримці України та віру в її перемогу; ми вітаємо заяви про військову допомогу, тому що це значно наближає нас до миру", - сказав радник польського президента Марчин Пржидач.
Експерти: Візит Байдена - це потужна демонстрація відданості
Експертне середовище у США здебільшого підтримало візит Байдена в Україну. Курт Волкер, колишній спеціальний посланець США в Україні в Адміністрації президента Трампа, а нині - співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA).
“Візит президента Байдена узалежнює американський престиж від успіху України в захисті від російської агресії. Поразка України зараз була б поразкою Америки, з чим Сполучені Штати не могли б змиритися. Через це настав час зняти всі обмеження, що залишилися, на постачання американської військової техніки в Україну, включно з постачанням наших артилерійських систем найбільшої дальності та багатоцільових військових літаків”, - заявив у ексклюзивному інтерв’ю Українському відділу Голосу Америки Курт Волкер.
Про “потужну демонстрацію відданості”, яку являє собою цей візит пише і британський експерт, професор стратегічних досліджень в St.Andrews University Філліпс О’Браян.
“Байден в Україні. Робиться потужна демонстрація відданості", - написав професор у Twitter.
Прикладом справжнього “лідерства та мужності” називає цей візит Александр Віндман, колишній американський військовий, підполковник у відставці, який у минулій президентській адміністрації був головним спеціалістом з питань України в Раді національної безпеки США.
“У День президентів президент США робить щось дуже президентське. Байден їде до Києва, в Україну, до міста, що є під постійною загрозою повітряного нападу з боку Росії, через рік незаконної варварської війни Росії. І він каже Путіну, що приїде (в Україну - ред.). Лідерство та мужність. Це чіткий сигнал підтримки”, - зазначив Віндман у Twitter.
Стипендіатка Програми демократичної стійкості у Центрі аналізу європейської політики (CEPA) Ольга Токарюк пише: “Несподіваний візит президент США має величезне значення для українців. Це перший візит американського президента в Україну за останні 15 років, він відбувається лише за кілька днів до першої річниці російського вторгнення. Це величезний моральний підйом, це показує, що Україна не наодинці, і вона переможе”.
Президент Байден приїхав у Київ з несподіваним візитом у понеділок вранці, 20 лютого. Під час візиту він, серед іншого, оголосив пакет нової військової допомоги Україні та повідомив про намір запровадити нові санкції щодо росіян. Після Києва президент США вирушив у Польщу.
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Снаряди, "Джавеліни" та інше - що в новому пакеті оборонної допомоги, оголошеному Байденом
Більше "Джавелінів", бронебійних систем, радарів, боєприпасів для "Хаймарс" та гаубиць, які раніше надали США, отримає Україна в рамках нового пакету оборонної допомоги, про який оголосив президент США Джо Байден під час візиту до України в понеділок.
Обсяг допомоги складе 450 млн дол. Зброя та боєприпаси надійдуть із запасів США, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Також, повідомив Блінкен, додаткові 10 мільйонів доларів США нададуть на допомогу в ремонті енергоінфраструктури в Україні, що постраждала від "безжальних нападів Росії ракетами та дронами".
Блінкен зауважив, що Росія могла б зупинити цю війну вже сьогодні. Але, "поки вона цього не зробить, ми з Україною стільки, скільки потрібно, щоб зміцнювати її військовим чином на полі бою, щоб вони [українці] мали якнайсильнішу позицію за столом перемовин".
Пакет нової допомоги, повідомили в Пентагоні, містить:
- додаткові снаряди для HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди 155-мм;
- додаткові мінометні снаряди 120-мм;
- чотири спостережні радари;
- додаткові системи Javelin;
- біля 2 000 бронебійних ракет;
- чотири машини Bradley;
- дві машини для вилучення устаткування;
- протипіхотні боєприпаси;
- прилади нічного бачення;
- руйнівні боєприпаси;
- системи тактичного зв'язку;
- медикаменти;
- запчастини та інше устаткування.
«Свобода безцінна», - Байден під час візиту в Київ. Відео
«Путін вважав Україну слабкою, а Захід розділеним. Путін просто помилився. І через рік - докази є прямо тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом. Свобода безцінна. Вона варта того, щоб за неї боролись стільки, скільки буде потрібно», - заявив президент США Джо Байден під час візиту в Київ.
Боррель закликає країни ЄС збільшити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні
Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав 27 країн ЄС прискорити виробництво та постачання боєприпасів для України, заявивши, що від цього може залежати результат війни з Росією.
«Це найбільш актуальне питання», – сказав Боррель 20 лютого, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
«Якщо ми цього не зробимо, результат війни буде під загрозою», – додав він, зазначивши, що російські сили випускають близько 50 тисяч снарядів на день.
За його словами, «Україна повинна бути на тому ж рівні спроможності».
«У них є артилерія, але їм не вистачає боєприпасів», – сказав Боррель.
Під час Мюнхенської конференції з безпеки прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас окреслила пропоновану процедуру закупівлі Європейським союзом боєприпасів для української оборони від імені країн-членів ЄС.
Згідно з пропозицією, країни-члени нададуть гроші ЄС, який укладатиме великі контракти з виробниками боєприпасів, що дозволить їм нарощувати виробництво. Подібна програма була створена під час пандемії COVID-19 для полегшення виробництва вакцин.
«Росія використовує щодня те, що Європейський союз виробляє за місяць, і з поточними можливостями військової промисловості ми можемо задовольнити потреби України за приблизно шість років, тому це абсолютно неприйнятно», – заявив журналістам міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Брюсселі напередодні зустрічі.
Боррель, який також був присутній у Мюнхені, схвалив пропозицію та сказав, що блок «працює» над цією ідеєю.
Жозеп Боррель також повідомив, що сказав міністру закордонних справ Китаю Ван Ї, що постачання зброї в Росію буде «червоною лінією» у відносинах ЄС із Пекіном.
«Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що вони не планують цього робити. Але ми залишатимемося пильними, – повідомив Боррель.
Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше попередив Китай, що постачання Росії зброї для війни в Україні призведе до «серйозних наслідків». Китай відкинув звинувачення.
Українські дитячі психологи отримали досвід, якого не мали навіть країни з війнами
Українські психологи з часу російського вторгнення набули досвіду і знань, яких не могли мати навіть країни, що у рамках гуманітарної допомоги запропонували свої навчальні семінари.
Фахівці в Україні працюють в умовах, непорівнянних із жодною досі відомою війною. Їхня щоденна практика додає надзвичайно цінні матеріали психології як науці загалом, а фахове обговорення не встигає за тим, з яким розмахом рухається практична робота.
Тому психологам пора зустрітися і почати обговорювати та науково осмислювати отримані навики клінічної роботи, розповіла Голосу Америки Людмила Балецька, кандидат психологічних наук, керівниця відділу психічного здоров'я та психосоціальної підтримки організації People in Need, Slovakia.
“Все, що ми розуміємо про дитячу травму та відновлення” - саме під такою назвою з її ініціативи на Закарпатті 20 лютого стартує всеукраїнська 4-денна науково-практична конференція, що збере психологів-практиків із усієї країни, у тому числі з регіонів, де йдуть найважчі бої.
І де все ще продовжують жити, вчитися, травмуватися і відновлюватися українські діти.
Вплив війни Росії проти України нестимуть 2-3 покоління
“Дякуючи світовій підтримці, буквально з перших днів війни ми отримали миттєвий доступ до світових знань у цій сфері. Крім того, безмежно важливим став досвід наших колег-психологів, що мали подібний досвід, починаючи з 2014 року”, - каже Людмила Балецька.
Утім вже за кілька місяців стало зрозуміло, що щедро наданих дружніми країнами семінарів недостатньо. Українська психологи потрапили у зовсім іншу реальність.
“Нам є багато що обговорити у професійному колі, ми повинні вже зараз аналізувати, як війна впливає на українців, пробувати прогнозувати на 50 років вперед. Та вже навіть через 10 років, а це дуже мало і швидко, нинішні діти стануть дорослими особистостями. Щонайменше, вони “будуть сплачувати за наші пенсії”, тож маємо розуміти, як війна вплине на їхню психіку, поведінку, життя, які проблеми вони матимуть у середині свого віку, у кінці життя. А також, наприклад, наскільки ця війна збільшить рівень панічних тривог у населення”, - каже Балецька.
Аналізуючи вплив війни у широкому контексті та “забігаючи наперед”, вчена застерігає – наслідки нинішньої війни Росії проти України стосуватимуться не одного покоління, її вплив торкнеться двох-трьох поколінь.
Доказові методики зцілення дитячих травм
Одним з ключових напрямків конференції стане робота з дитячою травмою. Йдеться не про те значення слова “травма”, яке набуло широкого вжитку у значенні навіть мінімальних переживань. А про випадки, коли наявні усі клінічні показники того, що дитина насправді перебуває у травмі, або ж має ознаки так званого віддаленого, розтермінованого у часі посттравматичного синдрому. Тут дуже потрібні правильні вивірені кроки, доказові методики, тут не можна гратися у профанацію, наголошує Людмила Балецька.
У таких випадках працює, за її словами, тільки індивідуальна терапія, при чому чітко означена у часі (і кількості консультацій) короткофокусована робота зі спеціально навченим психологом.
Допомогти дитині розповісти історію про те, що вона пережила
Це травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія – одночасно з дітьми і батьками. Йдеться про спільні сесії, в основі яких лежить завдання допомогти дитині розповісти історію про те, що вона пережила. Щоб травмована маленька особистість не заштовхувала пережите далеко у підсвідомість, а навпаки прожила це думками і словами знову – у безпечному просторі, із фаховою підтримкою.
Друга частина роботи - психолог пояснює батькам, як саме працює дитяча психологія під час таких спільних сесій. Батьки повинні добре розуміти, що відбувається і з якою метою.
Це доказова терапія. За словами Балецької, науково заміряно, що працює схема роботи у 10 консультацій, і "вони дієві саме для дітей, які пережили насильство, знущання, сексуальну наругу, експлуатацію, чули і бачили вибухи та інші жахіття”.
Одне з найважчих завдань - забезпечити умови для проходження усіх 10 сесії, щоб ніхто, наприклад, раптово не переїхав в інше місто, не втратив зв'язок з психологом, усе це досить важко у нинішніх реаліях України.
"У цьому контексті мені особливо близький підхід американських колег, наприклад, із Університету Джонса Гопкінса. Тут доказовість роботи конкретно заміряна і вони постійно використовують свіжі дані від психологів «у полі» та відповідно додають свіжі рекомендації всім фахівцям. Саме від цієї школи ми переймаємо зараз короткофокусовані методи та співпрацюватимемо у подальшому", - каже Людмила.
Реалії дітей у війні: жорстка вчителька часом травмує більше, ніж звуки вибухів
Ще один важливий момент, винесений на обговорення на конференції, стосується того, що травмує дуже багатьох дітей в Україні навіть більше, ніж точкові моменти (як то вибухи чи вбивства). Йдеться про те, що ще більшої шкоди завдають більш довготривалі речі. Наприклад, чимало дітей із внутрішньо переселених сімей навіть в умовах відключення електроенергії та інших труднощів продовжують вчитися онлайн у своїх школах. При тому що у новому місті чи селі школа - просто через дорогу від помешкання. Виявилося, ризик булінгу до “приїжджих” дітей залишається високим і діти просто бояться ходити у місцеву школу.
Дитячі страхи під час війни залишаються дитячими страхами
“Одна з психологинь, яка працювала з дітьми у зоні бойових дій, розповіла мені такий вражаючий факт, що умовної Ганни Павлівни, яка ставила двійки, діти боялися більше, ніж звуків вибухів за вікном, - ділиться Людмила Балецька. – Тобто дитину більше травмують речі, які її щодня оточують, аніж сам фактор війни. Діти у війні залишаються дітьми, і дитячі страхи під час війни залишаються дитячими страхами”.
Тому на конференції особливу увагу приділять ідеям проектів, що пом'якшують середовище, у якому живуть діти, сприяють безпечному спілкуванню, обговоренню, але не є безпосередніми консультаціями, тобто це ніби “замаскована психотерапія”.
“Замаскована психотерапія”: музика, тварини, лікарняна клоунада
Серед таких проектів, наприклад, музична терапія, заняття з тваринами, зокрема кіньми, а також “вищий пілотаж” у роботі психолога з дітьми із важкими, а то й невиліковними хворобами – “лікарняна клоунада”.
Музична терапія передбачає на перший погляд традиційне заняття з музики, але містить елементи самотруботи, навчання вмінню прислухатися до свого тіла, власних відчуттів. Таку ж увагу до власного фізичного стану дає іпотерапія або лікування заняттями з верхової їзди на конях.
Це не класична робота психолога, але опосередковано, у співпраці з іншими спеціалістами і з психологом, дитина отримує таку необхідну їй допомогу у процесі відновлення після травматичного досвіду.
Такі заняття дозволяють і батькам легше і швидше отримати порятунок без надмірної “психологізації” процесу. Загалом йдеться про речі, які допомагають дітям просто жити день за днем, навіть у війні.
Повернути маленькому пацієнтові оту хвилинну радість у моменті
Що ж до лікарняних клоунів, то цю роботу можуть виконувати одні з найбільш високоосвічених психологів, що мають вагомий досвід роботи з дітьми, які фактично живуть у лікарнях, наприклад, через онкологічні захворювання. Це вміння розповісти історію, яка поверне дитину у дитинство, хоча б на короткий час. Головне завдання - повернути маленькому пацієнтові оту хвилинну радість у моменті.
“Це ми обговоримо і на конференції - як будувати такі маленькі проекти, як вони впливають на суспільство із вже наявного досвіду і як допомагають суспільству зрештою”, - каже ініціаторка ряду подібних проектів.
Іще один семінар стосуватиметься того, де сьогодні фахівці можуть отримувати необхідні матеріали, щоб уникати профанації, не потрапляти у пастку бажання допомагати “всім і одразу”. Адже у війні, як ніколи, йдеться про необхідність якісної роботи психолога з дітьми.
Ще один день конференції присвятять тому, щоб психологи турбувалися і про себе. Людмила Балецька пояснює: “Працювати з дітьми, перебуваючи самим у війні, маючи власних дітей і постійно пам'ятаючи, що ти теж у небезпеці – це дуже сильно впливає на всіх нас. На жаль, досвід уже показує нам, що “найбільш просунуті” викладачі світу (наприклад, на семінарах від Ізраїлю та інших країн, що мають бойовий досвід), якими б не були мудрими у розумінні травми, але й самі визнають, що українці зіштовхуються із ширшими інакшими і набагато складнішими реаліями”.
У більшості країн з досвідом війни є, на відміну від України, так звана безпечна зона. “А у нас в Україні її просто немає, - каже Балецька. - Бо діти живуть зі звуком сирен у всіх регіонах і ніхто ніде застрахований. Хіба ті, хто ілюзорно вірить, наприклад, на Закарпатті, що нас захистить близькість до кордону ЄС. Але ніхто насправді не захищений від диверсій, замінувань, тривоги - усе це впливає на кожного з нас”.
Один з нас на наступну онлайн-зустріч не з'явиться, бо… його просто вбито російською війною
В Україні, зауважує Людмила, психічний стан людей рухається умовними “каскадами” – змінюється кожні 2-3 тижні: “Щоразу додається якась нова опція - залежно від зміни ситуації у державі, на фронті чи всередині. У такій “повзучій” комплексно складній ситуації ще ніхто з сучасних психологів не працював. Навіть із тих, хто пропонує нам семінари сьогодні. Часом слухаєш теоретичні матеріали і просто відзначаєш - так, ми це вже пройшли на практиці. А коли маємо професійні супервізії, то навіть супер досвідчені психологи-практики з Швеції, Німеччини, інших країн часом відверто кажуть - не знаю, що тут й сказати. Та й загалом супервізії у колі психологів виглядають сьогодні вражаюче для іноземного фахівця. Уявіть, як їм стикатися з реаліями, коли українські учасники кажуть, що “один з нас на наступну онлайн-зустріч не з'явиться, бо… його просто вбито російською війною”.
Зберегти і передати найкращі практики
Водночас психологи України у різних регіонах і навіть районах проживають ситуації дуже різні і по-різному. Тому й потрібні зустрічі та обговорення набутого досвіду за прожиті 9 років війни, відколи у країну вторглася Росія. До фахових психологів, запевняє Людмила Балецька, черга – на місяці: “Я дуже вірю у психологію, але не думаю, що суспільство зможе забезпечити по психологу (особливо кваліфікованому) для кожного травмованого. Тому досвід, який сьогодні отримують наші найкращі практики, треба передавати далі, бо війна ще не закінчується і ніхто не може спрогнозувати, як буде. Якщо готовність до миру включає те, що ми готові захистити себе, то готовність до психічного здоров'я і відновлення передбачає, що ми збиратимемо найкращі приклади і будемо передавати їх далі”.
Конференція “Все, що ми розуміємо про дитячу травму та відновлення” реалізовується міжнародною гуманітарною організацією "People in Need Slovakia" у партнерстві з організацією Sign of Hope за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
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