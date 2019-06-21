Трамп пояснив чому скасував рішення про удар по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував рішення про удар по Ірану що така відповідь була б непропорційною і призвела б до значних жертв. Трамп пояснив свою позицію у Twitter.

"В понеділок, вони збили безпілотний дрон, що летів над міжнародними водами. Команди були вже в кабінах, а зброю заряджено, щоб відповісти минулого вечора у трьох різних місцях, коли я запитав скільки загине. 150 осіб, Сер, була відповідь від генерала. За десять хвилин до удару, я зупинив, бо це непропорційно до збиття безпілотного дрона. Я не поспішаю, наші збройні сили відбудовані, нові, і найкращі у світі. Санкції болючі і минулого вечора було додано ще більше. Іран НІКОЛИ не може отримати ядерну зброю, спрямовану ні проти США, ні проти СВІТУ", - написав президент США у Twitter.

Дональд Трамп заявив, що Іран “припустився дуже великої помилки”, коли у Тегерані визнали, що застосували ракету над протокою Гормуз і збили розвідувальний безпілотник Global Hawk.

Відео: Іран зробив величезну помилку - Трамп прокоментував збиття американського дрона іранськими військовими. Відео

Посилаючись на джерела в адміністрації США, декілька американських ЗМІ заявили, що нанесення відповідного удару підтримали Радник з національної безпеки США Джон Болтон, Держсекретар США Майк Помпео, та директор ЦРУ Джина Гаспел. Сам президент притримується більш поміркованої позиції стосовно Ірану.

Напруження в регіоні зростає після нападів минулого четверга на два нафтові танкери в Оманській затоці. Іран заперечив будь-яку причетність до нападів.

Дивіться також: Студія Вашингтон.Іран зробив величезну помилку–Трамп про збиття дрона