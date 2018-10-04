Про підтримку Трампом змішаних бойових мистецтв розповів президент UFC

Президент компанії UFC, яка є найвідомішим у світі організатором поєдинків так званого змішаного стилю, Дейна Вайт заявив в інтерв'ю The Hill, що від нього ніколи не дочекаються негативних зауважень щодо президента США Дональда Трампа. Причиною цього відомий бізнесмен назвав підтримку, яку Трамп протягом багатьох років висловлював особисто Вайту і його компанії, та особисті риси Трампа.

Коли у моїй кар'єрі відбувалося щось позитивне Трамп завжди телефонував першим і вітав мене

"Коли у моїй кар'єрі відбувалося щось позитивне, Трамп завжди телефонував першим і вітав мене", - розповів Вайт.

За словами Вайта, Трамп також рано підтримав зусилля компанії вивести змішані бойові мистецтва на якісно новий рівень у час, коли вони організаторам відмовляли в оренді значних спортивних майданчиків, телевізійних трансляціях і гостро критикували.

Наприклад, покійний сенатор-республіканець Джон Маккейн (пізніше став прихильником змішаних бойових мистецтв та підтримував дослідження ушкоджень мозку в атлетів) на період початку 2000-х домігся заборони змагань зі змішаних бойових мистецтв у більшості штатів США і одного разу назвав їх "півнячими боями людей".

Саме у цей час, розповів Вайт, Трамп дозволив проведення змагань на розважальних майданчиках, які належали йому.

"Він не лише прийняв перше (після того, як Вайт очолив UFC - прим. ГА) наше шоу в казино Trump Taj Mahal, але і сам відвідав шоу, яке ми проводили на майданчику Meadowlands. Він бачив у цьому потенціал, як і ми, а пізніше навіть став з нами конкурувати", - розповів Вайт.

За словами бізнесмена, його з Трампом поєднують і спільні риси характеру.

У 2016-му році Вайт виступив із промовою на Конвенції Республіканської партії на підтримку Дональда Трампа

"Ми вірні тим людям, які добрі до нас", - сказав Вайт.

У 2016-му році Вайт виступив із промовою на Конвенції Республіканської партії на підтримку Дональда Трампа, попри попередження, що це може погано позначитись на бізнесі.

"Бізнес зазвичай не хоче втручатись у політику і підтримувати якогось кандидата - я відповів на це наступним чином: "Цей чоловік вів себе достойно з першого дня нашого знайомства, і я виголошу промову на Конвенції, подобається це комусь чи ні"", - сказав Вайт.

У серпні президент США у Білому домі зустрівся із тимчасовим чемпіоном UFC у напівсередній вазі Колбі Ковінґтоном

У серпні президент США у Білому домі зустрівся із тимчасовим чемпіоном UFC у напівсередній вазі Колбі Ковінґтоном. Останній вручив Трампу чемпіонський пояс цієї найпрестижнішої бійцівської організації світу. Зустріч організував Дейна Вайт.

Як повідомляє видання MMAWeekly, Ковінґтон провів із президентом майже 30 хвилин, після чого вручив йому пояс. Він став першим бійцем UFC, який зустрівся із чинним президентом США.

Говорячи про зустріч із Трампом, спортсмен заявив, що назвав останнього "чемпіоном американського народу".

Колбі Ковінґтон – прихильник Трампа і раніше заявляв, що після виграшу чемпіонського пояса планує відсвяткувати з президентом США. При цьому боєць протиставив себе гравцям в американський футбол, які на знак протесту проти насильства поліції щодо афро-американців зустрічають гімн США, присівши на одне коліно.

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