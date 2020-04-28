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Американські військові опублікували відео з "НЛО". Відео

Американські військові опублікували відео з "НЛО". Відео
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Американські військові опублікували відео з "НЛО". Відео

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Кадри були зняті пілотами військово-морських сил США. Пентагон в понеділок офіційно опублікував відео, які незаконно ходили по мережі довгі роки. Американські військові визнали їх автентичність.

Як повідомила прес-секретарка міністерства оборони США Сью Гог, один із записів був зроблений в листопаді 2004 році, дві інші - в січні 2015. На них показані "непізнані літаючі обєкти", з якими зіткнулися пілоти. У 2007 та 2017 років кадри без дозволу Пентагону потрапили у відкритий доступ, породивши нову хвилю спекуляцій на тему НЛО.

"Міноборони публікує ці відеозаписи, щоб прояснити будь-які невірні уявлення громадськості про те, чи були поширювані кадри реальними або ж в них є щось ще. Спостережувані на відеозаписах повітряні явища як і раніше характеризуються як непізнані, "- сказано в заяві Пентагону.

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